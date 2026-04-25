Judiciales

Cuadernos: comienzan a declarar en mayo los testigos en el juicio a Cristina Kirchner. Quiénes serán los primeros convocados

En abril terminarán las declaraciones indagatorias de los acusados: será el turno de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y de José López, el ex funcionario que escondió bolsos con dólares en un convento

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Causa Cuadernos - Cristina Fernández de Kirchner - Comodoro Py
El juicio a CFK en la causa Cuadernos entra desde mayo en la etapa de declaración de testigos Fotografía: Maximiliano Luna

El juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner, exfuncionarios de su Gobierno y empresarios procesados por supuesto pago de sobornos entre 2003 y 2015 entrará desde mayo en una nueva etapa, la declaración de los testigos. El Tribunal Oral Federal 7 programó ya las audiencias y citará a Comodoro Py 2002 a quienes deban declarar cada martes y jueves de manera presencial.

Entre los primeros convocados está Hilda Horovitz, la ex esposa del arrepentido Oscar Centeno, autor de los manuscritos donde dejó asentados los viajes en busca de dinero de supuestas coimas pagadas por empresarios en su rol de chofer del ex funcionario Roberto Baratta, que ahora es juzgado junto con él.

También se convocó a declarar a la ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga y a Jorge Bacigalupo, el amigo del remisero, que le “guardó” una caja con los cuadernos, según el cronograma al que tuvo acceso Infobae.

Todos tendrán que presentarse ante el Tribunal Oral Federal 7 para declarar bajo juramento de verdad y no podrán evitar responder preguntas de los jueces, de la fiscalía a cargo de Fabiana León, la querella de la Unidad de Información Financiera y los abogados defensores.

Los últimos acusados indagados

Para lo que resta de abril, los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori programaron escuchar en declaración indagatoria a los acusados que aún faltan. Entre ellos están los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, cuyas defensas anticiparon que hablarán ante el Tribunal. Ambos llegarán a Comodoro Py el martes próximo, en el caso de Jaime será desde la cárcel porque está detenido en otra causa penal.

Las indagatorias cerrarán el jueves 30 en una convocatoria que incluye al ex secretario de Obra Pública José López, detenido con condena firme en la causa Vialidad. Se pidió al Tribunal Oral Federal 2 que arbitre su traslado desde el penal a primera hora de la mañana de ese día. Se trata del ex funcionario kirchnerista que saltó a la fama cuando intentó ocultar 9 millones de dólares ocultos en bolsos una madrugada de junio de 2016 en un convento de General Rodríguez. En el caso Cuadernos, es arrepentido.

El ex secretario de Obra Pública José López será uno de los últimos indagados
El ex secretario de Obra Pública José López será uno de los últimos indagados

Nueva etapa, con igual modalidad

A partir del 5 de mayo, el juicio a la ex presidenta, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, otros exfuncionarios y empresarios de la obra pública -86 acusados en total- entrará en una nueva etapa, las declaraciones de testigos. Para ese día están convocados tres periodistas del diario La Nación, entre ellos Diego Cabot, cuya investigación fue el puntapié inicial para el caso. El jueves 7 será el turno de Hilda Horowitz, la exesposa de Centeno, Miriam Quiroga y Bacigalupo. El cronograma, que podría sufrir modificaciones, prevé escuchar a 43 testigos durante mayo. En el listado al que tuvo acceso Infobae están Roberto Lavagna, Mariana Zuvic y el financista arrepentido en la causa por la “ruta del dinero K”, Leonardo Fariña.

El Tribunal seguirá con audiencias martes y jueves de manera semipresencial en la sala Auditorium en el subsuelo de Comodoro Py 2002. Allí tendrá que presentarse cada testigo el día de su citación, habrá abogados presentes y otros seguirán la jornada de manera remota, vía Zoom. Al respecto, habrá prioridad para los letrados que hayan ofrecido como prueba los testigos que sean citados en cada jornada. También, si lo desean, podrán ir en persona los acusados, todo sujeto a la capacidad de la sala de audiencias, se aclaró.

El silencio de los arrepentidos

El juicio comenzó el 6 de noviembre del año pasado de manera virtual. Pasó a la semi presencialidad el 17 de marzo con la primera declaración indagatoria: la de la expresidenta Cristina Kirchner procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho. Se trasladó desde el domicilio de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario condenada en la causa Vialidad a los tribunales de Retiro.

Cristina Kirchner el día de su indagatoria en el caso Cuadernos REUTERS/Tomas Cuesta
Cristina Kirchner el día de su indagatoria en el caso Cuadernos REUTERS/Tomas Cuesta

Desde ese entonces fueron indagados gran parte de los 86 acusados, muchos de los cuales -en especial los “imputados colaboradores”- guardaron silencio e hicieron uso de su derecho a no declarar. Fueron los casos por ejemplo del mismo Centeno -escriba de los cuadernos-, del financista Ernesto Clarens que aportó durante la investigación un listado de presuntos pagadores de sobornos y de empresarios como Miguel Aznar, Patricio Gerbi, Gabriel Losi, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio. Las defensas de otros acusados advirtieron que este silencio les impidió contrastar aquellas confesiones que perjudicaron a sus clientes.

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