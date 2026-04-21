Judiciales

Hotesur: Cristina Kirchner fue en queja a la Corte para apartar a la UIF como querellante

En su presentación afirma que la Unidad de Información Financiera acusa solamente a funcionarios de otros gobiernos, pero nunca del actual

Guardar
Cristina Kirchner en el balcón de San José 1111
Cristina Kirchner en el balcón de San José 1111

Cristina Fernández de Kirchner se presentó en queja ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que terminó por habilitar a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que siga ejerciendo el rol de querellante en la causa Hotesur.

El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, consideró que a pesar de no poseer las facultades legales, la UIF quedó facultada “para impulsar la acción penal, ofrecer elementos de prueba, cuestionar los planteos de los imputados y sus defensas y recurrir decisiones adversas a sus pretensiones”.

En la presentación, a la que tuvo acceso Infobae, destacó que la participación del organismo en el juicio “produce un gravamen actual, concreto e irreparable para esta parte, toda vez que incrementa el riesgo de persecución penal al validar ilegítimamente la actuación de una parte acusadora adicional”.

La defensa de Cristina Kirchner señaló además que “se verifica en la actualidad una situación gravemente lesiva del principio de igualdad ante la ley”.

Casa Cristina Fernández de Kirchner - CFK - 12 de junio
El abogado Carlos Beraldi (crédito: Maximiliano Luna)

En este sentido, precisó que “la UIF solamente querellará a funcionarios de anteriores gobiernos, no así a los de la actual gestión, pese a las múltiples denuncias que pesan en su contra”.

Agregó que “la UIF ha sido apartada en otras causas en trámite” porque el Poder Ejecutivo revocó la potestad legal, que le tenía asignada, para intervenir como parte querellante en cualquier proceso penal.

Beraldi opinó que la decisión de la Cámara Federal de Casación, avalando la continuidad de la UIF como parte del proceso, equivale a vaciar de contenido al “decreto 274/2025, que en su artículo 10 dispuso la derogación del Decreto 2226/2008, que facultaba a la Unidad de Información Financiera a querellar en los casos que así lo ameriten”.

Ante la Cámara de Casación, la Subdirección de la Dirección de Litigios Penales de la Unidad de Información Financiera había expresado que el decreto de derogación no le impedía seguir ejerciendo su rol de acusador en las causas en las que había sido aceptada con anterioridad.

El hotel Alto Calafate (NA)
El hotel Alto Calafate (NA)

El trámite del juicio oral

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) aún no fijó fecha de inicio de las audiencias del juicio oral por presunto lavado de dinero en la causa Hotesur.

Por su parte, el fiscal Diego Velasco interpuso un recurso ante la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal cuestionando la negativa del TOF 5 para comenzar el debate oral.

Velasco entendió que las actuaciones están “prácticamente culminadas en la instrucción suplementaria, tornando claramente viable el inicio del debate, sin perjuicio de que una vez fijada su fecha de inicio y aún cuando su celebración se encuentre en curso, las pruebas pendientes de finalización se culminen”.

Temas Relacionados

Corte SupremaUIFHotesurCristina KirchnerÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Justicia pidió nuevas pruebas para investigar las finanzas de Manuel Adorni y su esposa desde 2022

Como parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal Gerardo Policcita solicitó información a bancos, billeteras virtuales y empresas cripto para reconstruir movimientos de dinero, cuentas y posibles operaciones

La Justicia pidió nuevas pruebas para investigar las finanzas de Manuel Adorni y su esposa desde 2022

Cuadernos: la respuesta de la fiscal Fabiana León ante los acusados que se desdicen y hablan de presiones

La representante del Ministerio Público Fiscal en el juicio oral advirtió que “se intenta transformar a los imputados en víctimas”

Cuadernos: la respuesta de la fiscal Fabiana León ante los acusados que se desdicen y hablan de presiones

Casación rechazó la prisión domiciliaria del represor Adolfo Donda y anuló sus salidas transitorias

El máximo tribunal penal ordenó revisar el beneficio por falta de intervención de las partes. El condenado por crímenes de lesa humanidad es tío de la ex diputada Victoria Donda, apropiada al nacer en la ESMA

Casación rechazó la prisión domiciliaria del represor Adolfo Donda y anuló sus salidas transitorias

La Justicia le ordenó al Gobierno dar marcha atrás con el cierre del Programa “Volver al Trabajo”

Los beneficiarios recibían una asignación mensual no remunerativa de $78.000. El Ministerio de Capital Humano había ordenado su finalización, pero un grupo de trabajadores de la economía popular promovió un amparo colectivo en contra de esa decisión

La Justicia le ordenó al Gobierno dar marcha atrás con el cierre del Programa “Volver al Trabajo”

Aunque fue recusado, el juez de Santiago del Estero rechazó el pedido de detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino

El fiscal Pedro Simón había avanzado contra las autoridades de la AFA y su entorno por presunto lavado de dinero. La Cámara Federal de Tucumán había apartado al juez esta mañana

Aunque fue recusado, el juez de Santiago del Estero rechazó el pedido de detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino
DEPORTES
Fue campeón de la Premier League hace 10 años y descendió a Tercera: la acusación contra un rival directo que podría salvarlo

Fue campeón de la Premier League hace 10 años y descendió a Tercera: la acusación contra un rival directo que podría salvarlo

La espectacular apilada del Diablito Echeverri que le permitió al Girona abrir el marcador frente al Betis

Inter logró una remontada histórica por 3-2 ante el Como y es finalista de la Copa Italia: la asistencia de Nico Paz que no alcanzó

La decisión de la AFA con Paletta y Darío Herrera tras la polémica en el Superclásico: quién dirigirá a River ante Aldosivi

Los famosos futbolistas que interactuaron con la empresa implicada en el escándalo de drogas y servicios sexuales en Europa

TELESHOW
Diego Topa se hizo un retoque estético y el resultado impactó a sus seguidores: “Rejuveneció”

Diego Topa se hizo un retoque estético y el resultado impactó a sus seguidores: “Rejuveneció”

Marta Fort eligió diseñadora y prepara el look que lucirá en los premios Martín Fierro de la Moda: “Para deslumbrar”

El contundente descargo de Juli Poggio después de las críticas recibidas por sus implantes dentales: “Dejen de opinar”

Carmen Barbieri celebró su cumpleaños con Fede Bal y Evelyn Botto: “Te amo”

Daniela Celis contó por qué nunca quiso irse de la casa de Gran Hermano: el electrodoméstico que la enamoró y no conocía

INFOBAE AMÉRICA

Rusia utiliza la inteligencia artificial para intensificar sus ciberataques contra infraestructuras en Europa

Rusia utiliza la inteligencia artificial para intensificar sus ciberataques contra infraestructuras en Europa

Inseguridad en Honduras: Delincuente despoja de sus pertenencias a dos niños camino a la escuela

Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba USD 80 millones para inversiones estratégica en economía

Represión en Irán: el régimen arrestó a más de 3.600 personas por cargos vinculados a la guerra con Estados Unidos e Israel

Laura Fernández anunciará su gabinete el 5 de mayo en el Teatro Melico Salazar