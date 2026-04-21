La Cámara Federal rechazó a dos inversores bielorrusos como querellantes en la causa $LIBRA por falta de pruebas

El trader Mauricio Novelli y el presidente Javier Milei, parte del entramado del lanzamiento de la fallida criptomoneda $LIBRA

La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires rechazó el pedido de dos inversores bielorrusos que buscaban ser aceptados como querellantes en la causa por el presunto fraude con la criptomoneda $LIBRA, donde aseguraron haber perdido millones de dólares.

La decisión fue tomada por la Sala I del tribunal, integrada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia y confirmó una resolución previa del juez de primera instancia Marcelo Martínez De Giorgi que les negó el rol de damnificados en el expediente.

Según la resolución, las pruebas aportadas —como historiales de transacciones, identificadores (TXID), trazabilidad on-chain y registros de movimientos entre billeteras— no permiten determinar quién era el titular real de los fondos.

El Tribunal de Apelaciones concluyó que aunque las operaciones puedan seguirse dentro de la blockchain, no se puede establecer con certeza la identidad de quien controlaba las claves privadas, es decir, el verdadero dueño de los activos.

“Las características de relativo anonimato propias de este tipo de operaciones impidieron acreditar efectivamente la titularidad sobre el patrimonio que se reputó afectado. La decisión del juez de grado fue clara en ese sentido”, determinó.

En ese contexto, confirmaron el rechazo del planteo de los dos ciudadanos bielorrusos porque no se acreditó un perjuicio “real, especial, singular y directo”.

Al apelar, el representante de los inversores había calificado como “arbitraria” la decisión de no dejarlos participar en la investigación por delitos cometidos en el lanzamiento y posterior caída de la criptomoneda el 14 de febrero de 2025, precedido por un posteo en X del presidente Javier Milei presentando a $LIBRA con el enlace al contrato.

Caso Libra: el posteo de Milei el 14 de febrero de 2025 que luego borró

“Se impusieron requisitos innecesarios para la constitución del rol pretendido, tales como la inscripción en ARCA y la permanencia física en el país”, advirtió su apoderado y también querellante Martín Romeo, con la representación letrada de Nicolás Oszust.

También aseguró que los ciudadanos bielorrusos aportaron diversos elementos para demostrar su titularidad como historial de transacciones, TXID, trazabilidad on-chain, detalle de movimientos y un video que acreditaría el acceso a las billeteras en cuestión.

Quiénes son y cuánto dicen haber perdido

Los inversores rechazados en un rol que les permitiría ver el expediente, pedir medidas de prueba y eventualmente ser parte en un juicio oral son Krasutskaya Sviatlana Vitalievna y Lapchenko Vladislav Andreevich. Según su reconstrucción de los hechos, aseguraron haber perdido en conjunto USD 2.008.127, lo que los ubica entre los mayores damnificados del caso.

Sviatlana Vitalievna declaró pérdidas por USD 1.768.079. Detalló haber realizado 12 compras del token, siete transferencias entre billeteras y dos ventas, en una ventana de apenas cinco horas entre el 14 y el 15 de febrero de 2025.

Por su parte, Lapchenko afirmó haber perdido USD 240.048 tras efectuar 21 compras y solo tres ventas en el mismo período.

En su presentación, el inversor aseguró que decidió participar del proyecto tras ver publicaciones del presidente Javier Milei en la red social X. “Pensé que un presidente jamás jugaría con algo así”, la investigación está delegada en la fiscalía de Eduardo Taiano, quien ordenó nuevas medidas de prueba con foco en una nueva revisión del teléfono del lobista vinculado a Milei, Mauricio Novelli.

El pedido incluye un análisis específico sobre un “memo” en el que el trader explicaba a sus “amigos” los puntos principales de un presunto acuerdo por 5 millones de dólares, destinado a pasos que debía dar el Presidente en relación a compromisos con el estadounidense Hayden Davis, el creador de la criptomoneda fallida.