Judiciales

La Cámara Federal rechazó a dos inversores bielorrusos como querellantes en la causa $LIBRA por falta de pruebas

El tribunal sostuvo que no se pudo comprobar quién era el titular real de los activos y descartó que exista un perjuicio directo acreditado

Guardar
Milei y Mauricio Novelli
El trader Mauricio Novelli y el presidente Javier Milei, parte del entramado del lanzamiento de la fallida criptomoneda $LIBRA

La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires rechazó el pedido de dos inversores bielorrusos que buscaban ser aceptados como querellantes en la causa por el presunto fraude con la criptomoneda $LIBRA, donde aseguraron haber perdido millones de dólares.

La decisión fue tomada por la Sala I del tribunal, integrada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia y confirmó una resolución previa del juez de primera instancia Marcelo Martínez De Giorgi que les negó el rol de damnificados en el expediente.

Según la resolución, las pruebas aportadas —como historiales de transacciones, identificadores (TXID), trazabilidad on-chain y registros de movimientos entre billeteras— no permiten determinar quién era el titular real de los fondos.

El Tribunal de Apelaciones concluyó que aunque las operaciones puedan seguirse dentro de la blockchain, no se puede establecer con certeza la identidad de quien controlaba las claves privadas, es decir, el verdadero dueño de los activos.

“Las características de relativo anonimato propias de este tipo de operaciones impidieron acreditar efectivamente la titularidad sobre el patrimonio que se reputó afectado. La decisión del juez de grado fue clara en ese sentido”, determinó.

En ese contexto, confirmaron el rechazo del planteo de los dos ciudadanos bielorrusos porque no se acreditó un perjuicio “real, especial, singular y directo”.

Al apelar, el representante de los inversores había calificado como “arbitraria” la decisión de no dejarlos participar en la investigación por delitos cometidos en el lanzamiento y posterior caída de la criptomoneda el 14 de febrero de 2025, precedido por un posteo en X del presidente Javier Milei presentando a $LIBRA con el enlace al contrato.

Caso Libra: el posteo de Milei el 14 de febrero de 2025 que luego borró
Caso Libra: el posteo de Milei el 14 de febrero de 2025 que luego borró

“Se impusieron requisitos innecesarios para la constitución del rol pretendido, tales como la inscripción en ARCA y la permanencia física en el país”, advirtió su apoderado y también querellante Martín Romeo, con la representación letrada de Nicolás Oszust.

También aseguró que los ciudadanos bielorrusos aportaron diversos elementos para demostrar su titularidad como historial de transacciones, TXID, trazabilidad on-chain, detalle de movimientos y un video que acreditaría el acceso a las billeteras en cuestión.

Quiénes son y cuánto dicen haber perdido

Los inversores rechazados en un rol que les permitiría ver el expediente, pedir medidas de prueba y eventualmente ser parte en un juicio oral son Krasutskaya Sviatlana Vitalievna y Lapchenko Vladislav Andreevich. Según su reconstrucción de los hechos, aseguraron haber perdido en conjunto USD 2.008.127, lo que los ubica entre los mayores damnificados del caso.

Sviatlana Vitalievna declaró pérdidas por USD 1.768.079. Detalló haber realizado 12 compras del token, siete transferencias entre billeteras y dos ventas, en una ventana de apenas cinco horas entre el 14 y el 15 de febrero de 2025.

Por su parte, Lapchenko afirmó haber perdido USD 240.048 tras efectuar 21 compras y solo tres ventas en el mismo período.

En su presentación, el inversor aseguró que decidió participar del proyecto tras ver publicaciones del presidente Javier Milei en la red social X. “Pensé que un presidente jamás jugaría con algo así”, la investigación está delegada en la fiscalía de Eduardo Taiano, quien ordenó nuevas medidas de prueba con foco en una nueva revisión del teléfono del lobista vinculado a Milei, Mauricio Novelli.

El pedido incluye un análisis específico sobre un “memo” en el que el trader explicaba a sus “amigos” los puntos principales de un presunto acuerdo por 5 millones de dólares, destinado a pasos que debía dar el Presidente en relación a compromisos con el estadounidense Hayden Davis, el creador de la criptomoneda fallida.

Temas Relacionados

LIBRAinversores bielorrusosúltimas noticias

Últimas Noticias

Al borde del juicio oral, rechazaron un pedido de Alberto Fernández para reiniciar la investigación por violencia de género

El juez federal Daniel Rafecas descartó anular todo lo hecho por su par Julián Ercolini, que fue apartado del caso iniciado por Fabiola Yañez, quien denunció golpes y amenazas antes y durante su paso por la Quinta de Olivos

Al borde del juicio oral, rechazaron un pedido de Alberto Fernández para reiniciar la investigación por violencia de género

Causa Cuadernos: más empresarios dicen ahora que mintieron ante Bonadio para no quedar presos

Ante ello las defensas pidieron denunciar supuestas “coacciones” durante la investigación pero la fiscalía se opuso en duros términos. El Tribunal postergó una decisión al momento del veredicto

Causa Cuadernos: más empresarios dicen ahora que mintieron ante Bonadio para no quedar presos

AFA: apartaron al juez de la causa en la que pidieron detener a Tapia y Toviggino en Santiago del Estero

Se trata del juez federal Sebastián Argibay, cuya imparcialidad fue cuestionada por el fiscal del caso a raíz de supuestos vínculos con el tesorero de la AFA. El expediente podría salir de la provincia

AFA: apartaron al juez de la causa en la que pidieron detener a Tapia y Toviggino en Santiago del Estero

Denunció que se fracturó un tobillo en una cabaña y perdió el juicio: la falta de pruebas que hizo caer la demanda

Una mujer aseguró que su descanso terminó en tragedia por un pozo en un complejo de Sierra de la Venta. Sin embargo, tras años de litigio, la Justicia no solo rechazó su reclamo de indemnización, sino que la obligó a pagar todos los gastos del proceso

Denunció que se fracturó un tobillo en una cabaña y perdió el juicio: la falta de pruebas que hizo caer la demanda

Su auto y su moto eran blanco de ataques en el garaje e instaló una cámara: qué decidió la Justicia

Un vecino de Coghlan vivió una pesadilla entre 2017 y 2020: sus vehículos sufrían rayones constantes dentro de la cochera. Tras años de sospechas y la instalación de dispositivos de seguridad, una grabación permitió identificar al responsable. ¿Quién estaba detrás de estos daños y cómo se resolvió la demanda civil?

Su auto y su moto eran blanco de ataques en el garaje e instaló una cámara: qué decidió la Justicia
DEPORTES
Fiestas nocturnas, drogas y servicios sexuales: escándalo por una organización de eventos que involucra a más de 50 reconocidos deportistas

Fiestas nocturnas, drogas y servicios sexuales: escándalo por una organización de eventos que involucra a más de 50 reconocidos deportistas

Los goles del hijo de Fernando Gago y Gisela Dulko en las infantiles de Boca Juniors que se hicieron virales

Simeone no arriesga: Lookman y Sorloth, bajas ante el Elche y en duda para la Champions League

Los secretos del físico de Erling Haaland: su dieta de 6.000 calorías por día a base de corazón, hígado y una “poción mágica”

Un hincha del Manchester City se burló del Arsenal con una botella de agua y su video se volvió viral

TELESHOW
Analía Castro, la niña de La Historia Oficial, recordó a Luis Puenzo tras su muerte: “Era un ser maravilloso”

Analía Castro, la niña de La Historia Oficial, recordó a Luis Puenzo tras su muerte: “Era un ser maravilloso”

El tenso episodio de Fabiana Cantilo al aire de un stream que terminó en risas: el video viral

El día en que Luis Puenzo ganó el Oscar con La Historia Oficial: la emoción y el orgullo del primer galardón argentino

Murió Luis Puenzo a los 80 años, el director de La historia oficial que ganó el primer Oscar para Argentina

Andrea del Boca contó cómo sigue su salud tras su abrupta salida de Gran Hermano: “Volviendo a la realidad”

INFOBAE AMÉRICA

El TSE inicia campaña de información y consulta para votación de salvadoreños en Estados Unidos

El TSE inicia campaña de información y consulta para votación de salvadoreños en Estados Unidos

Celso Gamboa: de la cima judicial al primer costarricense extraditado a EE.UU., la angustia de una madre y las sombras del cartel Caribe

Desconfíe de promesas salariales: claves para evitar fraudes en ofertas de trabajo fuera de El Salvador

Martin Scorsese estrenó en el Vaticano el documental con la última entrevista al papa Francisco

Guatemala: La lista definitiva de aspirantes a fiscal general incluye nombres con historial político y judicial