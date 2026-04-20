Judiciales

Toviggino dijo ante la Justicia que subsiste con $5 millones por mes pero un fiscal de Santiago del Estero le adjudica viajes y una estructura empresaria millonaria

Cuando se lo indagó por retención de aportes en marzo, el tesorero de AFA dijo que gana esa suma como “trabajador autónomo”

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Pablo Toviggino
El día de su indagatoria por retención de aportes de la AFA Pablo Toviggino dijo al juez que percibe cinco millones de pesos al mes y le alcanza para "subsistir"

El 11 de marzo pasado, el tesorero de la AFA Pablo Toviggino se sentó frente al juez en lo penal económico Diego Amarante y le dijo que gana 5 millones de pesos al mes y que esa suma le alcanza para “subsistir”.

“Preguntado respecto de sus condiciones personales de vida, contestó: ‘Vivo en el domicilio indicado precedentemente, en Pilar. Es un domicilio alquilado. Vivo solo. No tengo nadie a cargo. Soy trabajador autónomo. A mí nadie me paga un sueldo. Percibo $5.000.000 como consta en mi declaración jurada ante ARCA. Me alcanza para subsistir’”. La información quedó asentada en el acta de su indagatoria en la causa por retención indebida de aportes a la que accedió Infobae. Ese día se negó a declarar y entregó un escrito de descargo, pero no pudo evitar dar sus datos personales, entre ellos informar su modo de vida.

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, pidió el viernes pasado detenerlo junto a Claudio “Chiqui” Tapia por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, acusado de montar a través de testaferros -prestanombres- un entramado de empresas para defraudar a la AFA y disimular el origen ilícito de millones de dólares. Pablo Toviggino “ejecuta el verdadero comando de las empresas”, sostuvo esa acusación.

Procesamiento y audiencia clave

El 30 de marzo el tesorero de AFA quedó procesado junto a Tapia y otros tres acusados en la investigación por la falta de depósito en los plazos legales de retenciones impositivas por al menos 19.300 millones de pesos, una decisión que está ahora bajo revisión de la Cámara en lo Penal Económico. Se fijó una audiencia el próximo 5 de mayo en la cual los jueces Carolina Robiglio y Roberto Hornos escucharán argumentos de las partes.

Antes, el próximo miércoles, el Tribunal de Apelaciones convocó a la defensa de Toviggino para abordar otro asunto, su recusación y pedido de apartamiento del juez Amarante.

Pero los 5 millones de ingresos por mes que aseveró ganar el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino contrastan con la acusación en su contra que hizo el viernes último el fiscal de Santiago del Estero Simón.

En ese documento —de más de 100 páginas— se describe la adquisición de bienes de alto valor, como una avioneta (LV-FUT) comprada a través de una de las sociedades investigadas SOMA S.R.L., además de una flota de vehículos y el uso reiterado de vuelos privados, tanto en aeronaves con matrícula nacional como extranjera, con destinos como Brasil, México, Países Bajos y el Caribe por parte de Toviggino y sus familiares.

“El dinero obtenido también fue aprovechado mediante bienes de consumo, en particular viajes. Así, se constató que Pablo Toviggino registra vuelos privados” en más de diez avionetas, sostuvo la fiscalía.

Se mencionan supuestos viajes de Toviggino, sus hijos y otros imputados a “Brasil, Cabo Verde, México, Holanda, Antigua y Barbuda, Uruguay, Paraguay” que “fueron concretados en aeronaves con matrícula extranjera”.

El dictamen también señala como parte de un entramado de testaferros la existencia de emprendimientos considerados de lujo, como la bodega La Vigilia en Mendoza, el local “Neurus by La Vigilia” en Santiago del Estero y hasta un centro de estética “La Fleur de Sartí” en la Ciudad de Buenos Aires. Todo estaría, según la acusación, a nombre de presuntos prestanombres de Toviggino.

Allanamiento en Pilar - autos de presuntos testaferros de Chiqui Tapía
La flota de autos de colección que se encontró en un galpón de la casaquinta de Pilar vinculada a la AFA y que se sospecha también estaría a nombre de testaferros

Se describe una operatoria financiera basada en una red de sociedades —entre ellas SOMA S.R.L., HT S.R.L. y otras firmas vinculadas— que habrían registrado un crecimiento patrimonial exponencial. Según el dictamen fiscal, algunas de estas empresas multiplicaron sus ingresos y activos en porcentajes extraordinarios en pocos años.

El análisis también menciona la circulación de fondos entre compañías vinculadas, emisión de facturación considerada sin respaldo económico y la utilización de personas interpuestas, testaferros, para la conformación de sociedades.

“El entrecruzamiento prueba que existe una unidad de dirección y administración, lo que sugiere que la voluntad social de todas estas firmas es manejada por un mismo equipo contable o directivo, facilitando la creación de gastos ficticios y el movimiento circular de dinero”, agregó el dictamen.

A esta circunstancia “se adiciona el hecho de que existe una repetición y rotación de los mismos socios en todas las estructuras, que permiten afirmar que Pablo Toviggino ejecuta el verdadero comando de las empresas”.

También se incorporó un informe del Banco Central que da cuenta de una imputación en sede administrativa por presuntas infracciones al régimen penal cambiario, con montos que superan los USD 54 millones y €80 millones.

Con esos elementos, la fiscalía de Santiago del Estero concluyó que existiría una estructura organizada destinada a la captación, circulación y posterior inserción en el mercado formal de fondos de origen presuntamente ilícito, mediante la simulación de operaciones comerciales y el uso de sociedades y que el jefe de esa asociación ilícita sería Toviggino, quien ante la Justicia de la ciudad de Buenos Aires afirmó en marzo pasado que vive con cinco millones de pesos por mes y que le alcanza para “subsistir”.

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