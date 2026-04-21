Cuadernos: la respuesta de la fiscal Fabiana León ante los acusados que se desdicen y hablan de presiones

La fiscal federal Fabiana León en la sala de audiencias del juicio Cuadernos

La fiscal federal Fabiana León rechazó este martes intentos de las defensas de acusados en el juicio de los Cuadernos para abrir una causa paralela por supuestas coacciones sufridas por imputados durante la investigación que condujo el fallecido juez Claudio Bonadio.

El debate se dio luego de nuevas indagatorias a empresarios acusados que dijeron haber mentido cuando admitieron pagos ilegales destinados a ex funcionarios kirchneristas por temor a quedar presos. Ello derivó en un planteo por parte de algunas defensas para que se abra de inmediato una investigación por supuesta “coacción”.

León pidió rechazarlo y salió al cruce cuestionando que se hagan ahora denuncias que, según la representante del Ministerio Público, no fueron presentadas ante ninguna instancia —ni en la instrucción del caso ni ante la Cámara ni el Consejo de la Magistratura— cuando presuntamente ocurrieron los hechos.

Además, remarcó que los empresarios que hasta ahora adoptaron esa estrategia en sus declaraciones indagatorias hablaron de haberse “sentido” coaccionados. “No dijeron que fueron coaccionados”, interpretó. La fiscal aclaró que hasta el momento “no hay ningún elemento para sostener la veracidad de esa posición” de los acusados.

En una nueva audiencia del juicio oral que tuvo lugar ante el Tribunal Oral Federal 7 y luego que tres empresarios acusados dijeron haber confesado delitos falsos durante su indagatoria ante Bonadio entre 2018 y 2019 por miedo a quedar presos, León subrayó que aún no se han recibido explicaciones sobre “por qué los abogados actuaron de la forma en que lo hicieron en ese momento y por qué actúan ahora de la manera en que lo hacen”. Para la fiscal, los letrados omitieron acciones como recurrir a los máximos organismos profesionales, ya que “no se presentaron ante el Consejo de la Magistratura, ni ante las autoridades de superintendencia, ni ante el Colegio de Abogados. No lo han hecho”.

Imputados en víctimas

La representación del Ministerio Público sostuvo que esta línea defensiva intenta transformar a los imputados en víctimas y, en contrapartida, posicionar a los investigadores judiciales como responsables de delitos. “Quieren invertir quiénes cometieron delitos y quiénes los investigaron, en forma socarrona, en forma irrespetuosa, en todas las formas posibles”, afirmó León ante el tribunal. La fiscal calificó como inaceptable que se cuestione la validez del proceso judicial en base a argumentos que no fueron siquiera presentados en tiempo y forma durante la instrucción.

El Tribunal Oral Federal 7 retomó el juicio de la causa Cuadernos con nuevas indagatorias a siete empresarios vinculados a la obra pública por presunto cohecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre declaraciones bajo supuesta coacción refirió: “La nulidad no fue solicitada oportunamente, es decir, cuando esas declaraciones ocurrieron”, recordó León al responder durante la audiencia contra planteos que buscaron extraer testimonios para que se investigue de manera separada, mientras transcurre el juicio oral.

Explicó que los planteos sólo surgieron seis o siete años después de los hechos: “Se trata de alusiones realizadas seis o siete años después, de las que nada se dijo durante todo ese tiempo”, subrayó, detallando que la única referencia en el expediente fue una presentación en una escribanía, aportada como prueba años más tarde.

El retraso de las denuncias y el papel de la defensa bajo la lupa fiscal

La fiscal León expuso como contradicción central que ninguna de las defensas denunció las supuestas presiones ni siquiera pocos días después de los hechos, cuando aún vivía el juez Claudio Bonadio, fallecido en febrero de 2019: “El juez Claudio Bonadio murió en febrero de 2019 y la declaración fue en marzo de 2018. Mire si hubo tiempo para denunciar. ¿Revivió Bonadio? ¿A quién denunciarían, a un muerto?”, ironizó la fiscal ante el tribunal.

León advirtió que este tipo de maniobras buscan, según sus propias palabras, “generar permanentemente contracausas”, pretendiendo que se extraigan testimonios a partir de declaraciones tardías para radicar una causa paralela. “Quieren que se extraigan testimonios para radicar una causa paralela, como siempre; algún juez amigo habrá para establecer una línea sobre las declaraciones que se brindan en este tribunal”, dijo la funcionaria judicial.

El Tribunal resolvió diferir al momento del veredicto una decisión sobre los pedidos de las defensas.