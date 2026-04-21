Judiciales

Cuadernos: la respuesta de la fiscal Fabiana León ante los acusados que se desdicen y hablan de presiones

La representante del Ministerio Público Fiscal en el juicio oral advirtió que “se intenta transformar a los imputados en víctimas”

Guardar
La contundente intervención de la fiscal Fabiana León en el juicio Cuadernos
La fiscal federal Fabiana León en la sala de audiencias del juicio Cuadernos

La fiscal federal Fabiana León rechazó este martes intentos de las defensas de acusados en el juicio de los Cuadernos para abrir una causa paralela por supuestas coacciones sufridas por imputados durante la investigación que condujo el fallecido juez Claudio Bonadio.

El debate se dio luego de nuevas indagatorias a empresarios acusados que dijeron haber mentido cuando admitieron pagos ilegales destinados a ex funcionarios kirchneristas por temor a quedar presos. Ello derivó en un planteo por parte de algunas defensas para que se abra de inmediato una investigación por supuesta “coacción”.

León pidió rechazarlo y salió al cruce cuestionando que se hagan ahora denuncias que, según la representante del Ministerio Público, no fueron presentadas ante ninguna instancia —ni en la instrucción del caso ni ante la Cámara ni el Consejo de la Magistratura— cuando presuntamente ocurrieron los hechos.

Además, remarcó que los empresarios que hasta ahora adoptaron esa estrategia en sus declaraciones indagatorias hablaron de haberse “sentido” coaccionados. “No dijeron que fueron coaccionados”, interpretó. La fiscal aclaró que hasta el momento “no hay ningún elemento para sostener la veracidad de esa posición” de los acusados.

En una nueva audiencia del juicio oral que tuvo lugar ante el Tribunal Oral Federal 7 y luego que tres empresarios acusados dijeron haber confesado delitos falsos durante su indagatoria ante Bonadio entre 2018 y 2019 por miedo a quedar presos, León subrayó que aún no se han recibido explicaciones sobre “por qué los abogados actuaron de la forma en que lo hicieron en ese momento y por qué actúan ahora de la manera en que lo hacen”. Para la fiscal, los letrados omitieron acciones como recurrir a los máximos organismos profesionales, ya que “no se presentaron ante el Consejo de la Magistratura, ni ante las autoridades de superintendencia, ni ante el Colegio de Abogados. No lo han hecho”.

Imputados en víctimas

La representación del Ministerio Público sostuvo que esta línea defensiva intenta transformar a los imputados en víctimas y, en contrapartida, posicionar a los investigadores judiciales como responsables de delitos. “Quieren invertir quiénes cometieron delitos y quiénes los investigaron, en forma socarrona, en forma irrespetuosa, en todas las formas posibles”, afirmó León ante el tribunal. La fiscal calificó como inaceptable que se cuestione la validez del proceso judicial en base a argumentos que no fueron siquiera presentados en tiempo y forma durante la instrucción.

Infografía que ilustra la Causa Cuadernos, mostrando un mazo de juez, balanza de la justicia, documentos legales, una sala de tribunal y figuras humanas.
El Tribunal Oral Federal 7 retomó el juicio de la causa Cuadernos con nuevas indagatorias a siete empresarios vinculados a la obra pública por presunto cohecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre declaraciones bajo supuesta coacción refirió: “La nulidad no fue solicitada oportunamente, es decir, cuando esas declaraciones ocurrieron”, recordó León al responder durante la audiencia contra planteos que buscaron extraer testimonios para que se investigue de manera separada, mientras transcurre el juicio oral.

Explicó que los planteos sólo surgieron seis o siete años después de los hechos: “Se trata de alusiones realizadas seis o siete años después, de las que nada se dijo durante todo ese tiempo”, subrayó, detallando que la única referencia en el expediente fue una presentación en una escribanía, aportada como prueba años más tarde.

El retraso de las denuncias y el papel de la defensa bajo la lupa fiscal

La fiscal León expuso como contradicción central que ninguna de las defensas denunció las supuestas presiones ni siquiera pocos días después de los hechos, cuando aún vivía el juez Claudio Bonadio, fallecido en febrero de 2019: “El juez Claudio Bonadio murió en febrero de 2019 y la declaración fue en marzo de 2018. Mire si hubo tiempo para denunciar. ¿Revivió Bonadio? ¿A quién denunciarían, a un muerto?”, ironizó la fiscal ante el tribunal.

León advirtió que este tipo de maniobras buscan, según sus propias palabras, “generar permanentemente contracausas”, pretendiendo que se extraigan testimonios a partir de declaraciones tardías para radicar una causa paralela. “Quieren que se extraigan testimonios para radicar una causa paralela, como siempre; algún juez amigo habrá para establecer una línea sobre las declaraciones que se brindan en este tribunal”, dijo la funcionaria judicial.

El Tribunal resolvió diferir al momento del veredicto una decisión sobre los pedidos de las defensas.

Temas Relacionados

Fabiana LeónTribunal Oral Federal 7CuadernosCausa CuadernosJuicio CuadernosCuadernos de la corrupciónOscar CentenoRoberto BarattaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Hotesur: Cristina Kirchner fue en queja a la Corte para apartar a la UIF como querellante

En su presentación afirma que la Unidad de Información Financiera acusa solamente a funcionarios de otros gobiernos, pero nunca del actual

Hotesur: Cristina Kirchner fue en queja a la Corte para apartar a la UIF como querellante

Casación rechazó la prisión domiciliaria del represor Adolfo Donda y anuló sus salidas transitorias

El máximo tribunal penal ordenó revisar el beneficio por falta de intervención de las partes. El condenado por crímenes de lesa humanidad es tío de la ex diputada Victoria Donda, apropiada al nacer en la ESMA

Casación rechazó la prisión domiciliaria del represor Adolfo Donda y anuló sus salidas transitorias

La Justicia le ordenó al Gobierno dar marcha atrás con el cierre del Programa “Volver al Trabajo”

Los beneficiarios recibían una asignación mensual no remunerativa de $78.000. El Ministerio de Capital Humano había ordenado su finalización, pero un grupo de trabajadores de la economía popular promovió un amparo colectivo en contra de esa decisión

La Justicia le ordenó al Gobierno dar marcha atrás con el cierre del Programa “Volver al Trabajo”

Aunque fue recusado, el juez de Santiago del Estero rechazó el pedido de detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino

El fiscal Pedro Simón había avanzado contra las autoridades de la AFA y su entorno por presunto lavado de dinero. La Cámara Federal de Tucumán había apartado al juez esta mañana

Aunque fue recusado, el juez de Santiago del Estero rechazó el pedido de detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino

La Cámara Federal rechazó a dos inversores bielorrusos como querellantes en la causa $LIBRA por falta de pruebas

El tribunal sostuvo que no se pudo comprobar quién era el titular real de los activos y descartó que exista un perjuicio directo acreditado

La Cámara Federal rechazó a dos inversores bielorrusos como querellantes en la causa $LIBRA por falta de pruebas
DEPORTES
Quién es Marie-Louise Eta, la entrenadora que está haciendo historia en el fútbol alemán

Quién es Marie-Louise Eta, la entrenadora que está haciendo historia en el fútbol alemán

Revelaron nuevos detalles de la exhibición de Colapinto en Argentina: cuatro salidas y una histórica sorpresa

El contundente análisis de Diego Latorre sobre la polémica en el River-Boca: “Era una jugada que merecía revisión”

Prometió cerveza y helado gratis si clasificaba al Mundial, eliminó a Italia y cumplirá su palabra: “Me alegra mucho”

Cole Palmer seguirá en el Chelsea y refuerza sus aspiraciones en la Premier League: “No tengo planes de irme”

TELESHOW
Preocupación por Camilota tras sufrir un accidente doméstico

Preocupación por Camilota tras sufrir un accidente doméstico

Marcelo Tinelli estaría comenzando una nueva relación: quién es Rossana Almeyda

Rada recuerda a Luis Brandoni en Otro día Perdido: “Lo único que le importaba en la vida era actuar y le salía una magia sobrenatural”

Murió Moro, el perro de 15 años de Paula Chaves y Pedro Alfonso: “El principio de esta familia”

Salió a la luz el verdadero motivo de la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves: códigos rotos y pase de información

INFOBAE AMÉRICA

La congresista María Elvira Salazar impulsa nuevos aranceles contra el gobierno de Nicaragua

La congresista María Elvira Salazar impulsa nuevos aranceles contra el gobierno de Nicaragua

Quién es Marie-Louise Eta, la entrenadora que está haciendo historia en el fútbol alemán

El vencimiento de 1,840 concesiones genera incertidumbre sobre el transporte público en El Salvador

República Dominicana: autoridades posponen la prueba a maestros para revisar el proceso

El Ministerio de Educación de Guatemala anuncia apertura de convocatoria para la Orden Nacional Francisco Marroquín 2026