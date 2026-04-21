Judiciales

La Justicia le ordenó al Gobierno dar marcha atrás con el cierre del Programa “Volver al Trabajo”

Los beneficiarios recibían una asignación mensual no remunerativa de $78.000. El Ministerio de Capital Humano había ordenado su finalización, pero un grupo de trabajadores de la economía popular promovió un amparo colectivo en contra de esa decisión

Guardar
Pettovello y Milei (Instagram)
El presidente Javier Milei junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, dictó este martes una medida cautelar que ordenó al Ministerio de Capital Humano mantener las prestaciones económicas del programa “Volver al Trabajo”. La decisión responde a un amparo colectivo presentado por cinco trabajadores beneficiarios, quienes cuestionaron la finalización de esta asistencia sin la implementación de un mecanismo sustitutivo adecuado.

Los actores, trabajadores de la economía popular sin inserción en el mercado formal de trabajo, argumentaron que la interrupción del programa representaba una omisión ilegítima y una acción arbitraria por parte del Estado Nacional. Solicitaron que se garantizara la continuidad de los derechos económicos, sociales y culturales de carácter alimentario y de inclusión sociolaboral para los beneficiarios, especialmente en un contexto de crisis socioeconómica que agrava su vulnerabilidad.

El plan “Volver al Trabajo” fue creado por el Decreto 198/2024 del Poder Ejecutivo Nacional -firmado por el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello-, y sustituyó al “Potenciar Trabajo” de la gestión anterior con el fin de fomentar la inserción laboral mediante la capacitación sociolaboral.

Mediante una resolución firmada en abril de 2024, el Ministerio de Capital Humano había establecido una vigencia de 24 meses, sujeta a la disponibilidad presupuestaria. También se definió una asignación mensual no remunerativa de $78.000.

El programa "Volver al Trabajo" reemplazo al "Potenciar Trabajo" que se usó durante el gobierno de Alberto Fernández. (AP Foto/Gustavo Garello)
El programa "Volver al Trabajo" reemplazo al "Potenciar Trabajo" que se usó durante el gobierno de Alberto Fernández. (AP Foto/Gustavo Garello)

Según los demandantes, el Ministerio de Capital Humano anunció la finalización del programa “Volver al Trabajo” el 7 de abril de 2026, con efectos a partir del 9 de abril del mismo año. Se informó que se realizaría un último pago correspondiente a ese mes y que el esquema sería reemplazado por un sistema de “vouchers para capacitación”. Sin embargo, este nuevo sistema “carecía de precisiones sobre su alcance, cobertura y criterios de acceso”, dijeron los trabajadores.

Los beneficiarios que presentaron el amparo colectivo describieron su situación personal, destacando que el programa “Volver al Trabajo” representaba su “principal o único ingreso”.

Al analizar los hechos, el juez federal de Campana consideró que la finalización abrupta de una prestación de carácter alimentario, sin un mecanismo sustitutivo previo y de alcance equivalente, comprometía derechos constitucionales y convencionales.

Cabe recordar que el magistrado González Charvay es el mismo que le ordenó al Gobierno que implemente plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido vetada por el presidente Javier Milei. También es el juez que investiga a las autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

El juez federal de Campana, Adrian Gonzalez Charvay (Foto: Nicolás Stulberg)
El juez federal de Campana, Adrian Gonzalez Charvay (Foto: Nicolás Stulberg)

En la resolución de 20 páginas con la que hizo lugar a la medida cautelar, documento al que tuvo acceso este medio, el juez federal de Campana hizo hincapié en el derecho a condiciones dignas de labor, la seguridad social, un nivel de vida adecuado y el principio de progresividad y no regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

El fallo destacó además que los propios fundamentos del Decreto 198/2024 reconocían la finalidad social del programa y el deber estatal de proteger a los grupos más vulnerables.

La Justicia además determinó que la interrupción inminente de la prestación de $78.000 afectaba necesidades básicas de los trabajadores, lo que justificó un pronunciamiento urgente del magistrado.

Por todo ello, el juzgado resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada. Ordenó al Ministerio de Capital Humano que mantuviera la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del plan “Volver al Trabajo” en un plazo de tres días, medida que se mantendrá hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa.

La cartera que conduce la ministra Pettovello deberá presentar las constancias de cumplimiento, bajo apercibimiento de aplicar multas por cada día de retraso.

Temas Relacionados

Volver al TrabajoMinisterio de Capital HumanoPotenciar TrabajoSandra PettovelloÚltimas noticias

Últimas Noticias

Aunque fue recusado, el juez de Santiago del Estero rechazó el pedido de detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino

El fiscal Pedro Simón había avanzado contra las autoridades de la AFA y su entorno por presunto lavado de dinero. La Cámara Federal de Tucumán había apartado al juez esta mañana

Aunque fue recusado, el juez de Santiago del Estero rechazó el pedido de detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino

La Cámara Federal rechazó a dos inversores bielorrusos como querellantes en la causa $LIBRA por falta de pruebas

El tribunal sostuvo que no se pudo comprobar quién era el titular real de los activos y descartó que exista un perjuicio directo acreditado

La Cámara Federal rechazó a dos inversores bielorrusos como querellantes en la causa $LIBRA por falta de pruebas

Al borde del juicio oral, rechazaron un pedido de Alberto Fernández para reiniciar la investigación por violencia de género

El juez federal Daniel Rafecas descartó anular todo lo hecho por su par Julián Ercolini, que fue apartado del caso iniciado por Fabiola Yañez, quien denunció golpes y amenazas antes y durante su paso por la Quinta de Olivos

Al borde del juicio oral, rechazaron un pedido de Alberto Fernández para reiniciar la investigación por violencia de género

Causa Cuadernos: más empresarios dicen ahora que mintieron ante Bonadio para no quedar presos

Ante ello las defensas pidieron denunciar supuestas “coacciones” durante la investigación pero la fiscalía se opuso en duros términos. El Tribunal postergó una decisión al momento del veredicto

Causa Cuadernos: más empresarios dicen ahora que mintieron ante Bonadio para no quedar presos

AFA: apartaron al juez de la causa en la que pidieron detener a Tapia y Toviggino en Santiago del Estero

Se trata del juez federal Sebastián Argibay, cuya imparcialidad fue cuestionada por el fiscal del caso a raíz de supuestos vínculos con el tesorero de la AFA. El expediente podría salir de la provincia

AFA: apartaron al juez de la causa en la que pidieron detener a Tapia y Toviggino en Santiago del Estero
DEPORTES
Prometió cerveza y helado gratis si clasificaba al Mundial, eliminó a Italia y cumplirá su palabra: “Me alegra mucho”

Prometió cerveza y helado gratis si clasificaba al Mundial, eliminó a Italia y cumplirá su palabra: “Me alegra mucho”

Cole Palmer seguirá en el Chelsea y refuerza sus aspiraciones en la Premier League: “No tengo planes de irme”

El pedido que le hizo River Plate a la AFA en relación a Héctor Paletta tras la gran polémica del Superclásico

El jugador de Boca que le pidió el penal a Paredes contra River y el premonitorio sueño de una figura sobre la acción que definió el Superclásico

Fiestas nocturnas, drogas y servicios sexuales: escándalo por una organización de eventos que involucra a más de 50 reconocidos deportistas

TELESHOW
Rada recuerda a Luis Brandoni en Otro día Perdido: “Lo único que le importaba en la vida era actuar y le salía una magia sobrenatural”

Rada recuerda a Luis Brandoni en Otro día Perdido: “Lo único que le importaba en la vida era actuar y le salía una magia sobrenatural”

Murió Moro, el perro de 15 años de Paula Chaves y Pedro Alfonso: “El principio de esta familia”

Salió a la luz el verdadero motivo de la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves: códigos rotos y pase de información

La palabra de Homero Pettinato tras el fallo judicial contra su hermano Felipe: “Creo en su inocencia”

La Joaqui y Ángela Torres enfrentaron la polémica por lucir iguales: “Las lindas no nos copiamos, hacemos match”

INFOBAE AMÉRICA

Las prohibiciones e intentos de vetar libros en Estados Unidos siguen en aumento

Las prohibiciones e intentos de vetar libros en Estados Unidos siguen en aumento

Irán ejecutó a su octavo condenado por las protestas de enero con cargos de espionaje para Israel

Estos son los requisitos para obtener la Green Card en Estados Unidos en 2026

El clamor de una familia salvadoreña: Celeste Rivas, la joven cuya vida fue arrebatada en el entorno del rapero d4vd

Las empresas que contratan con el Estado guatemalteco deberán consignar información detallada sobre accionistas y controladores efectivos