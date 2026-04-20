Cuál es el auto argentino que quedó en el primer puesto del ranking de ventas de Latinoamérica durante 2025

La integración de las industrias argentina y brasileña tuvieron el 86% de las ventas en Latinoamérica en 2025. EFE/ Isaac Fontana

El mercado automotor latinoamericano creció en 2025 un 7,9% respecto al año anterior y alcanzó una cifra de 6.016.045 unidades. Así lo reportó este lunes la consultora Car Industry Analysis, una de las fuentes más consultadas del mercado automotor mundial, tras evaluar los resultados de 19 países de la región, que incluyen Sudamérica, Centroamérica y Caribe, y México.

Como novedad destacable, el vehículo más vendido en Latinoamérica el año pasado fue la Toyota Hilux producida en Argentina, por delante de otra camioneta, aunque compacta y de origen brasileño, la Fiat Strada, que quedó segunda. Ambos utilitarios desplazaron al modelo que había dominado las ventas un año atrás, el Volkswagen Polo.

De acuerdo con los datos obtenidos de las entidades que suministran estadísticas en cada país, el crecimiento se dio mayormente en los segmentos de autos de pasajeros compactos, siendo Argentina y Venezuela los dos mercados en los que se apreció mayor incremento porcentual de las ventas. El reporte señala que también Colombia y Perú tuvieron un año de una mayor recuperación, mientras que los dos países con el mercado más grande, México y Brasil, cerraron un buen año, pero sin un crecimiento tan importante.

Toyota es la única planta argentina que produce las 24hs y exporta el 70% de esa producción. La pickup Hilux fue el auto más vendido en la región

Entre las variables que motivaron ese crecimiento, la llegada de los autos chinos se considera significativa. El país donde más creció esta industria fue Uruguay, en donde la cuota pasó del 14,8% en 2024 al 28,7% en 2025.

El reporte firmado por el analista Felipe Muñoz, señala que ese crecimiento impactó más fuertemente en la participación de mercado de General Motors, Toyota y Nissan comparando su cuota de 2024 y 2025. Ford, en cambio, ganó participación en la región, mientras que Stellantis mantuvo su market share sin grandes cambios.

A pesar de este crecimiento de marcas chinas, los fabricantes tradicionales siguieron dominando el mercado con una leve baja de tres puntos al pasar del 89% de 2024 al 86% del año pasado. Volkswagen es la marca que lidera las ventas en la región, por delante de Fiat y Chevrolet, los otros ocupantes del podio, que muestra una clara influencia de Brasil y su preponderancia en el mercado, ya que las tres son también las marcas que lideran en el país más grande de Sudamérica.

El VW polo cayó del primer al tercer lugar, pero sigue siendo el auto compacto más vendido

Las 10 marcas más vendidas en Latam

Volkswagen: 714.705 unidades

Fiat: 635.294

Chevrolet: 595.588

Toyota: 578.743

Nissan: 422.326

Hyundai: 354,946

Renault: 277.941

KIA: 246.657

BYD: 227.406

Ford: 205.748

Como se puede ver, una marca china está entre los diez fabricantes de mayor demanda, BYD, que tuvo un 44% de crecimiento. Chery quedó como segundo fabricante chino con más ventas al totalizar 170.361 unidades y un crecimiento del 23%, en tanto que Great Wall Motor (GWM) quedó tercero con 91.440 unidades y un 36% de suba respecto a 2024.

En cuanto a la preferencia por categoría de automóviles, los SUV dominaron el año con un 43% del mercado regional, un crecimiento de 4 puntos respecto al año anterior, que refleja una tendencia que trasciende las fronteras y parece común en la mayoría de los mercados mundiales.

El VW T-Cross fue el SUV más vendido en Latam en 2025. (Volkswagen)

Volkswagen T-Cross quedó primero, seguido por Hyundai Creta y Nissan Kicks. Toyota Corolla Cross y Chevrolet Tracker completaron el Top 5. Entre los autos de pasajeros compactos y sedanes, el auto más vendido fue el Volkswagen Polo, seguido por el Fiat Argo, el Nissan Versa, Renault Kwid y Chevrolet Onix.

La otra categoría que creció fue la de las pickups, que totalizaron 1.088.195 unidades con un 18% y un crecimiento de 5 puntos respecto a 2024. Los modelos que encabezan la lista son Toyota Hilux (de fabricación argentina) y Fiat Strada (hecha en Brasil), una de una tonelada y la otra entre las pickups compactas de segmento B. Nissan Frontier/Navara, Ford Ranger y Fiat Toro completaron las 5 más vendidas.

En términos generales, la pickup Toyota Hilux fue el auto más vendido en la región, desplazando al modelo que había liderado la tabla en 2024, el Volkswagen Polo, que perdió un 8%. La pickup producida en Zárate registró ventas por 162.205 unidades, y quedó primera en Argentina, Chile, Costa Rica, Republica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.

La Fiat Strada es el auto brasileño más vendido y fue segundo en 2025

Los 10 autos más vendidos en 2025 en Latam

Toyota Hilux: 162.205

Fiat Strada: 157.267

Volkswagen Polo: 156.135

Volkswagen T-Cross: 122.432

Hyundai Creta: 111.299

Fiat Argo: 109.088

Nissan Versa: 106.182

Nissan Kicks: 102.446

Toyota Corolla Cross: 102.349

Renault Kwid: 97.988

Los autos argentinos en el ranking son Chevrolet Tracker en el puesto 13ro con 80.772 unidades, Ford Ranger en el 17mo con 80.048, Fiat Cronos en el 27mo con 56.682, Peugeot 208 en el 39no con 40.902, Peugeot 2008 en el puesto 46 con 35.015 y Toyota SW4 en el 48vo con 32.746.