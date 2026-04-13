Judiciales

Declaran hoy dos de las mujeres a las que Manuel Adorni les debe dinero y la causa entra en una etapa decisiva

Otras dos personas fueron citadas para el miércoles en calidad de testigos, pero con el secreto fiscal levantado y advertencias sobre qué pruebas deben llevar a Comodoro Py

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Semana de declaraciones clave en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)
Semana de declaraciones clave en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

La investigación judicial sobre el patrimonio y las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresa hoy en una etapa decisiva, cuando comiencen a declarar bajo juramento de verdad las mujeres identificadas como acreedoras de hipotecas sobre dos departamentos del funcionario.

Se trata de operaciones que se analizan en la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita por el supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni. Están citadas como testigos Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio para las 9 y las 11 de hoy.

Son madre e hija y figuran como prestamistas de 100.000 dólares al jefe de Gabinete, quien puso como garantía una hipoteca sobre su primer departamento en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. El jueves último y a pedido de Pollicita, el juez federal Ariel Lijo, a cargo del caso, levantó el secreto fiscal sobre ambas.

El miércoles le tocará a las otras dos testigos. Se trata de las jubiladas, Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes le vendieron a Adorni su nuevo departamento en Caballito, sin desprenderse del anterior. El funcionario escrituró con hipoteca entre privados, les pagó 30 mil dólares y quedó debiendo 200 mil a saldar en noviembre próximo, sin intereses. A ambas también se les levantó el secreto fiscal.

El fiscal notificó a las vendedoras de la calle Miró que, en el momento de su comparecencia ante el tribunal, deberán presentarse preparadas para permitir el acceso al contenido de sus teléfonos celulares, lo que abarca mensajes, audios, correos electrónicos, imágenes y registros de llamadas relacionados con las operaciones bajo investigación.

Además, se solicitó a ARCA información sobre la situación fiscal, patrimonial y económica de las cuatro testigos, con el fin de determinar si cuentan con recursos suficientes para respaldar los “mutuos, créditos y/o garantías hipotecarias” identificados en la documentación del expediente.

El requerimiento incluyó detalles sobre sus declaraciones juradas impositivas, ingresos declarados, bienes, activos, facturación correspondiente y cualquier otra documentación que permita verificar la existencia, magnitud y respaldo económico de las acreencias y financiamientos asociados a las operaciones inmobiliarias de

Fachada del departamento de Manuel Adorni en Caballito - Miró 550
El edificio de Caballito donde Adorni compró un departamento bajo investigación judicial Gustavo Gavotti

El flujo del dinero

Adorni obtuvo un préstamo por 100.000 dólares que fue aportado en un 85% por la comisario retirada de la Policía Federal Graciela Molina y en un 15% por su hija, también integrante de la fuerza, Victoria Cancio. La devolución habría sido pactada a dos años, con una tasa de interés del 11% anual y pagos mensuales, según consta en la escritura de hipoteca del departamento de Parque Chacabuco.

La hipoteca, formalizada en noviembre de 2024, quedó garantizada por la propiedad, que figura a nombre de Adorni y su esposa y ese dinero se habría usado para comprar una casa en un club privado en Exaltación de la Cruz en noviembre de 2024.

Manuel Adorni en el Country Indio Cuá Golf Club Exaltación de la Cruz
La casa en el club de golf privado de Exaltación de la Cruz

En la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, el jefe de Gabinete detalló una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio y otra de 7.740.000 pesos con Cancio, ambas garantizadas con el inmueble de Asamblea. La Fiscalía ahora busca contrastar ese dato con la trazabilidad real de los fondos.

La primera testigo del caso, la escribana Adriana Nechevenko, explicó en una entrevista con Infobae que ella presentó a las prestamistas con el jefe de Gabinete y que la hipoteca del departamento de Parque Chacabuco se hizo el 15 de noviembre de 2024, para comprar ese mismo día la casa en el club de golf. “Tengo clientes y acerqué a las partes”, dijo.

La causa judicial está delegada en la fiscalía de Pollicita y a cargo del juez Lijo. Este magistrado investiga también al jefe de Gabinete por presuntas dádivas a raíz de un viaje en avión privado ida y vuelta a Punta del Este que hizo con su familia en el feriado de Carnaval y habría pagado Marcelo Grandío, un periodista que obtuvo a través de su productora Imhouse contratos con la TV Pública, bajo la órbita de Adorni.

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