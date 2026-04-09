Judiciales

La escribana dijo que le presentó a Adorni a las policías que le prestaron USD 100 mil: “Estoy segura de que lo va a pagar”

Adriana Nechevenko habló por primera vez en Infobae en Vivo. Aseguró que el jefe de Gabinete planea pagar la deuda de su departamento en Caballito con la venta de otro inmueble que también fue hipotecado

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Adriana Mónica Nechevenko, la escribana de Adorni: “No es obligatorio que explique el origen de los fondos”

La escribana Adriana Nechevenko habló por primera vez sobre las operaciones de compraventa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigadas en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

El funcionario quedó en la mira por al menos tres transacciones: la hipoteca de un departamento en Parque Chacabuco, la compra de otro inmueble en Caballito y la adquisición de una casa en Exaltación de la Cruz.

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Según explicó Nechevenko en Infobae en Vivo, ella intervino en las tres operaciones y en ninguna pidió información de origen de fondos porque lo conoce a Adorni hace 25 años, cuando compartieron funciones en una empresa privada.

Nechevenko informó que Adorni hipotecó su departamento de Parque Chacabuco para comprar la casa en el country Indio Cuá, el 15 de noviembre de 2024.

Aseguró que dos mujeres, una policía retirada y su hija, le prestaron USD 100 mil al economista con una tasa de 11% anual.

Si bien no recordaba el lapso fijado para devolver el capital, la profesional dijo que Adorni cumple regularmente con el pago de los intereses acordados e introdujo un dato novedoso: “Yo le presenté a las prestamistas”.

Adriana Mónica Nechevenko - escribana Adorni - Comodoro PY
La escribana regresó esta mañana a Comodoro Py (Foto: RSFotos)

La escribana contó además que el jefe de ministros planea pagar con la venta del inmueble de Parque Chacabuco otra hipoteca que trabó a una tasa de cero por ciento para comprar el departamento de Caballito en el que vive actualmente.

En esta operación, quienes le prestaron el dinero fueron dos jubiladas. Según Nechevenko, el jefe de Gabinete es amigo del hijo de una de ellas y por eso accedieron a condiciones de financiamiento muy beneficiosas en comparación a lo que sucede habitualmente en este tipo de operaciones.

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