Los próximos movimientos que planea Manuel Adorni: la agenda de actividades y el posible llamado a la mesa política

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde anunció un paquete de leyes para fortalecer las Fuerzas Armadas y la propiedad privada, además de otras reformas. (Presidencia)

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya se encuentra planificando lo que será su próxima semana. Busca retomar actividades oficiales sin relegar el silencio ante los medios que se autoimpuso una vez que en Comodoro Py se activaron intensas investigaciones para verificar sus movimientos patrimoniales.

Mientras la semana anterior se limitó a aparecer en un acto por Malvinas, el ministro coordinador buscó que estos días mostrarse activo en la gestión para tratar de compensar las limitaciones que está teniendo para ejercer como vocero presidencial.

El lunes encabezó una reunión de Gabinete en la que hubo presencia absoluta de toda la plana mayor del Ejecutivo: por un momento estuvo el presidente Javier Milei y participaron ministros, secretarios presidenciales y referentes de la mesa política gubernamental.

Además mantuvo tres reuniones en días consecutivos con los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional), Mario Lugones (Salud) y Carlos Presti (Defensa).

El mismo miércoles Adorni no estuvo en dos eventos anunciados por Presidencia: una reunión de trabajo con empresarios de la carne, liderada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; tampoco estuvo en el encuentro que jefe de Estado mantuvo en Casa Rosada con el gendarme Nahuel Gallo. En este último acto estuvieron Quirno, Monteoliva y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni. REUTERS/Agustin Marcarian

Lo que viene

“La próxima semana va a tener cosas para hacer”, avisan ahora en el entorno del funcionario de confianza de Javier y Karina Milei.

En principio, Adorni tiene previsto viajar el jueves 16 de abril junto a Karina Milei para participar de una actividad en Vaca Muerta. En Balcarce 50 dijeron que es altamente probable que en ese recorrido esté el Director Ejecutivo de YPF, Horacio Marín.

La compañía petrolera le había dado una de las mejores noticias del año al Gobierno tres semanas atrás, al conocerse que la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos revocó una sentencia de 16.100 millones de dólares en contra de la Argentina. Aquello fue resonante por esos días, pero la conversación pública acerca de la investigación judicial del ministro coordinador no se movió del centro de la escena.

No será la única actividad de la semana. Aunque sin dar precisiones sobre una fecha específica, Adorni mantendrá un acto con el Centro Nacional Antiterrorista, un organismo creado por Milei y Bullrich en octubre del año pasado, destinado a coordinar y articular las políticas de prevención y respuesta ante amenazas terroristas. Se presume que allí estará la ministra Monteoliva, que cada vez tiene más sintonía con el ala karinista del Gobierno.

El Jefe de Gabinete considera oportuno un eventual llamado a la mesa política para la semana que viene, probablemente durante los primeros días de la misma. Se trataría de mantener el esquema de convocatoria cada 15 días, como hace con las reuniones de Gabinete. Por eso, no se prevé que la próxima semana se haga una convocatoria más amplia. “Estamos esperando que se resuelva el tema de los rusos para volver a las conferencias”, confirmó a Infobae una fuente inobjetable.

La última vez que se reunió la mesa política fue el 30 de marzo pasado. El encuentro estuvo encabezado por Adorni en las oficinas que tiene dentro del Ministerio del Interior, en la planta baja de Balcarce 50, y duró poco más de dos horas, algo más largo que en ocasiones anteriores.

De la conversación participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Pese a que hay rumores de una convocatoria a conferencia de prensa antes de la presentación del Informe de Gestión prevista para el 29 de abril en la Cámara de Diputados, Adorni tiene decidido que primero se terminen definan las situaciones de las acreditaciones que fueron dadas de baja por pedido de Presidencia, ante la revelación de supuestas campañas de desinformación provenientes de Rusia.

Es altamente probable que ante las consultas periodísticas sobre sus causas penales, el jefe de Gabinete se limite a responder que no emitirá palabra alguna ante procesos judiciales en curso.

“Si le hacen cinco preguntas sobre ese tema, en las cinco les va a decir lo mismo. Van a perder la posibilidad de consultarle sobre otros aspectos de la gestión”, avisan quienes conversaron con el vocero presidencial por estas horas. ¿Será la misma estrategia que prevé desplegar para su presentación en el Congreso?

Las últimas novedades de la causas judiciales de Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar al contratista Matías Tabar, responsable de las refacciones en el lote 380 del Indio Cuá Golf Club adquirido en noviembre de 2024 por Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni. El objetivo es reconstruir el circuito de contratación, ejecución y financiamiento de las obras en esa propiedad en Exaltación de la Cruz, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, según informó el medio Infobae. Esta medida busca determinar el origen de los fondos usados en los trabajos y las operaciones inmobiliarias vinculadas al funcionario, luego de que la fiscalía recibiera documentación incompleta por parte de la administración del barrio privado.

El requerimiento judicial establece que Tabar, de la empresa Grupo AA, deberá comparecer el 24 de abril a las 9:00 en la sede de Comodoro Py y presentar varios documentos: presupuestos, cotizaciones, contratos, órdenes de trabajo, facturas emitidas y recibidas, recibos, certificados de avance de obra y comprobantes de pago, además de planos, renders y fotografías de la obra.

La citación agrega que deberá aportar detalles de los pagos independientemente de la modalidad utilizada, con identificación de cuentas bancarias, billeteras virtuales, cheques o cualquier instrumento financiero, así como también, la totalidad de las comunicaciones mantenidas con Bettina Julieta Angeletti, Manuel Adorni y terceras personas en relación con la contratación o desarrollo de los trabajos.

El fiscal añadió la exigencia de incluir un listado completo del personal que intervino, junto a la documentación relacionada con la compra de materiales y la identidad de cada proveedor.

La fiscalía solicitó a la administración del barrio Indio Cuá información sobre el modo en que fue cancelada la tasa de ingreso por U$S 5.000, consignada en un recibo fechado el 30 de noviembre de 2024: quién efectuó el pago, por qué vía y a través de qué cuentas, sumando recibos, constancias de depósito y cualquier antecedente útil. A este requerimiento se suma el pedido para que la administración informe con detalle cómo se abonaron las expensas del lote desde la compra, identificando montos, fechas, medios de pago y el origen de los fondos, además de remitir todos los comprobantes correspondientes.