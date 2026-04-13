AFA: Toviggino habla de “complot” y busca sacar al juez Amarante de la causa por retención de aportes

Pablo Toviggino busca separar del caso por retención de aportes en la AFA al juez que lo procesó

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, busca apartar al juez en lo penal económico Diego Amarante de la investigación por presunta retención indebida de aportes calculada en 19.300 millones de pesos: argumenta “enemistad manifiesta” y sostiene que hay un “complot administrativo, mediático y judicial” en su contra. El planteo ya fue rechazado por el magistrado que lo procesó, la defensa apeló y el tema está a estudio de la Cámara en lo Penal Económico, explicaron a Infobae fuentes del caso.

El Tribunal de Apelaciones sólo tiene dos de sus seis vacantes cubiertas con los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio y debe también decidir si confirma los procesamientos que dictó Amarante a Toviggino, al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y a otros tres acusados el 30 de marzo pasado.

“El objetivo: la foto del reo en tribunales”

Toviggino recusó al magistrado por presunta “enemistad manifiesta” pero en el escrito dio por anticipado que el planteo “más que seguro” sería rechazado.

“Va de suyo que en el marco del complot administrativo, mediático y judicial que existente en mi contra, este planteo más que seguro habrá de ser rechazado, pero no puedo seguir simulando distracción y no puedo callar por segunda vez, debiendo actuar en resguardo de las garantías que me asisten”, advirtió en la presentación que hizo junto a su abogado Marcelo Rocchetti.

El tesorero de AFA Pablo Toviggino llegando a su indagatoria frente al juez Amarante en tribunales

A la hora de enumerar motivos para reclamar que se aparte a Amarante del caso recordó por ejemplo que el día de su declaración indagatoria en el edificio judicial de Avenida de los Inmigrantes 1950 el juez se negó a dejarlo salir por una puerta trasera para evitar el acoso periodístico. Esa, dijo, fue la “primera exteriorización de enemistad manifiesta”.

“Claramente el objetivo era una maniobra más del plan preconcebido de deslegitimación, hostigamiento y persecución personal, con clara intencionalidad lesiva, que vengo sufriendo: la foto del reo en Tribunales”, criticó, algo “absolutamente innecesario y evitable, pero claramente una de las etapas del plan”.

También apuntó que el 30 de marzo pasado cuando lo procesó, Amarante ratificó al igual que para el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia la prohibición de salida del país pero se las revocó a los otros tres acusados, Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo “sin dar argumentos válidos que lleven a continuar con dicha medida”.

Entre los motivos mencionó además presuntas filtraciones de información judicial a medios de comunicación lo que constituye, dijo, “una de las formas más graves de quebrantamiento de la imparcialidad”.

Las apelaciones

La defensa de Toviggino apeló ya el procesamiento y reclamó el sobreseimiento. “En la peor de las lecturas, no puede más que estimarse que AFA, en todo caso, habría incurrido en una errónea interpretación de las resoluciones administrativas dictadas” por el Ministerio de Economía “respecto del momento en que debía haberse liquidado la deuda que jamás ocultó y que pagó con intereses antes de la denuncia”.

Además del tesorero apelaron los otros cuatro procesados pero también el fiscal Claudio Navas Rial y la querella de ARCA. Estos dos últimos reclaman agravar la acusación y subir el monto de embargos porque sostienen que se dejó afuera uno de los delitos vinculado a la falta de pago en tiempo y forma de retenciones por publicidad en los clubes de fútbol.

Los dirigentes fueron procesados por supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.

“Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”, fundamentó Amarante cuando dictó los procesamientos.