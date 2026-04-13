Judiciales

AFA: Toviggino habla de “complot” y busca sacar al juez Amarante de la causa por retención de aportes

Sostiene que hay “enemistad manifiesta” en el marco de un “complot administrativo, mediático y judicial” en su contra. El magistrado ya lo rechazó y ahora resuelve la Cámara

Guardar
Pablo Toviggino
Pablo Toviggino busca separar del caso por retención de aportes en la AFA al juez que lo procesó

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, busca apartar al juez en lo penal económico Diego Amarante de la investigación por presunta retención indebida de aportes calculada en 19.300 millones de pesos: argumenta “enemistad manifiesta” y sostiene que hay un “complot administrativo, mediático y judicial” en su contra. El planteo ya fue rechazado por el magistrado que lo procesó, la defensa apeló y el tema está a estudio de la Cámara en lo Penal Económico, explicaron a Infobae fuentes del caso.

El Tribunal de Apelaciones sólo tiene dos de sus seis vacantes cubiertas con los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio y debe también decidir si confirma los procesamientos que dictó Amarante a Toviggino, al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y a otros tres acusados el 30 de marzo pasado.

“El objetivo: la foto del reo en tribunales”

Toviggino recusó al magistrado por presunta “enemistad manifiesta” pero en el escrito dio por anticipado que el planteo “más que seguro” sería rechazado.

“Va de suyo que en el marco del complot administrativo, mediático y judicial que existente en mi contra, este planteo más que seguro habrá de ser rechazado, pero no puedo seguir simulando distracción y no puedo callar por segunda vez, debiendo actuar en resguardo de las garantías que me asisten”, advirtió en la presentación que hizo junto a su abogado Marcelo Rocchetti.

Pablo Toviggino
El tesorero de AFA Pablo Toviggino llegando a su indagatoria frente al juez Amarante en tribunales

A la hora de enumerar motivos para reclamar que se aparte a Amarante del caso recordó por ejemplo que el día de su declaración indagatoria en el edificio judicial de Avenida de los Inmigrantes 1950 el juez se negó a dejarlo salir por una puerta trasera para evitar el acoso periodístico. Esa, dijo, fue la “primera exteriorización de enemistad manifiesta”.

“Claramente el objetivo era una maniobra más del plan preconcebido de deslegitimación, hostigamiento y persecución personal, con clara intencionalidad lesiva, que vengo sufriendo: la foto del reo en Tribunales”, criticó, algo “absolutamente innecesario y evitable, pero claramente una de las etapas del plan”.

También apuntó que el 30 de marzo pasado cuando lo procesó, Amarante ratificó al igual que para el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia la prohibición de salida del país pero se las revocó a los otros tres acusados, Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo “sin dar argumentos válidos que lleven a continuar con dicha medida”.

Entre los motivos mencionó además presuntas filtraciones de información judicial a medios de comunicación lo que constituye, dijo, “una de las formas más graves de quebrantamiento de la imparcialidad”.

Las apelaciones

La defensa de Toviggino apeló ya el procesamiento y reclamó el sobreseimiento. “En la peor de las lecturas, no puede más que estimarse que AFA, en todo caso, habría incurrido en una errónea interpretación de las resoluciones administrativas dictadas” por el Ministerio de Economía “respecto del momento en que debía haberse liquidado la deuda que jamás ocultó y que pagó con intereses antes de la denuncia”.

Además del tesorero apelaron los otros cuatro procesados pero también el fiscal Claudio Navas Rial y la querella de ARCA. Estos dos últimos reclaman agravar la acusación y subir el monto de embargos porque sostienen que se dejó afuera uno de los delitos vinculado a la falta de pago en tiempo y forma de retenciones por publicidad en los clubes de fútbol.

Los dirigentes fueron procesados por supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.

“Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”, fundamentó Amarante cuando dictó los procesamientos.

Temas Relacionados

AFAPablo Tovigginoúltimas noticiasClaudio Tapia

Últimas Noticias

Caso Nisman: Fein dijo que la usan de “chivo expiatorio” y que la acusación por encubrimiento es delirante

La ex fiscal Viviana Fein volvió a Comodoro Py para defenderse de las acusaciones por encubrimiento a raíz de las irregularidades en la escena de la muerte de Alberto Nisman

Caso Nisman: Fein dijo que la usan de “chivo expiatorio” y que la acusación por encubrimiento es delirante

Causa Seguros: Alberto Fernández se presentó en Comodoro Py para pedir que le revoquen el procesamiento

Le dijo al tribunal de Casación que lo acusaron de hechos por los cuales no fue indagado. Agregó “parece que acá los únicos que rendimos cuentas somos los que pensamos como Perón”

Causa Seguros: Alberto Fernández se presentó en Comodoro Py para pedir que le revoquen el procesamiento

¿Aceptaríamos que una inteligencia artificial sea nuestro juez?

¿Aceptaríamos que una inteligencia artificial sea nuestro juez?

El podcast de Ricardo Lorenzetti: el trabajo del futuro y el nuevo contrato social

El episodio analiza el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo y el riesgo de desplazamiento laboral masivo

El podcast de Ricardo Lorenzetti: el trabajo del futuro y el nuevo contrato social

Las dos policías acreedoras declararon que Adorni les debe USD 70 mil más intereses y tiene que pagar antes de noviembre

Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija acreedoras del jefe de Gabinete, fueron citadas como testigos por el fiscal Gerardo Pollicita

Las dos policías acreedoras declararon que Adorni les debe USD 70 mil más intereses y tiene que pagar antes de noviembre
DEPORTES
El gesto de fair play de Francisco Cerúndolo que aplaude el mundo del tenis

El gesto de fair play de Francisco Cerúndolo que aplaude el mundo del tenis

Filippo Ganna, el ciclista italiano que marcó una nueva era con su récord mundial en pista

Un hincha del Arsenal busca hacerle juicio al club por causarle “ansiedad y estrés”

Se conoció el audio del VAR del penal para Boca Juniors en el empate 1-1 contra Independiente: “Es clarísimo”

Los Juegos Suramericanos de la Juventud inician en Panamá con participación récord

TELESHOW
Luis Brandoni sufrió una caída en su casa y está internado: “Tiene un hematoma que hay que controlar”

Luis Brandoni sufrió una caída en su casa y está internado: “Tiene un hematoma que hay que controlar”

Así será la novela vertical de Wanda Nara: el escándalo del Wandagate que llegará a las pantallas

El divertido cumpleaños de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza: fiesta temática entre monstruos y nostalgia retro

Maxi López contó cuándo vendrán su mujer Daniela Christiansson y sus hijos a vivir al país: “Todo en Argentina”

La firme decisión de Zaira Nara sobre su ruptura de Facundo Pieres: “Estoy soltera y feliz”

INFOBAE AMÉRICA

Aliados de la OTAN se niegan a sumarse al bloqueo del estrecho de Ormuz impulsado por Donald Trump

Aliados de la OTAN se niegan a sumarse al bloqueo del estrecho de Ormuz impulsado por Donald Trump

Trump dijo que Irán pidió reabrir el diálogo tras el fracaso en Islamabad: “Quieren llegar a un acuerdo a toda costa”

Sorpresa: una versión argentina de la Guerra de Troya se publicará en Grecia, cuna de ese relato

Un hincha del Arsenal busca hacerle juicio al club por causarle “ansiedad y estrés”

Revelan imágenes inéditas de Rodrigo Paz, su familia y la de George Bush en 1990