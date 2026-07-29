Juicio por la Causa de los Cuadernos: testigo habló de coincidencias entre extracciones de dinero y presunto pago de sobornos

Un funcionario de la exAFIP, actual ARCA, afirmó este miércoles ante el Tribunal que lleva adelante el juicio de los “cuadernos de la corrupción” que se encontraron coincidencias entre fechas y montos de pago de presuntos sobornos y extracciones de dinero en efectivo de los bancos por parte de empresas investigadas.

Lo afirmó al declarar como testigo en una nueva audiencia que concluyó luego de escucharlo, porque la fiscalía desistió de otras dos testimoniales convocadas para la jornada. El juicio seguirá este jueves.

El juicio transita una etapa de declaraciones vinculadas a la investigación sobre las empresas acusadas de pagar sobornos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a cambio de acceder a obra pública, en base a los escritos del remisero Oscar Centeno.

El Tribunal Oral Federal 7 avanza con testigos vinculados a la ex AFIP que trabajaron sobre pedidos de informes que cursó el juzgado federal 11 a cargo del caso entre 2018 y 2019 en busca de “financiamiento espurio”.