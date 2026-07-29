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Juicio por la Causa de los Cuadernos: testigo habló de coincidencias entre extracciones de dinero y presunto pago de sobornos

Declaró un funcionario de la exAFIP que dio detalles sobre la investigación que se hizo a diez empresas a pedido de la Justicia

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Un funcionario de la exAFIP, actual ARCA, afirmó este miércoles ante el Tribunal que lleva adelante el juicio de los “cuadernos de la corrupción” que se encontraron coincidencias entre fechas y montos de pago de presuntos sobornos y extracciones de dinero en efectivo de los bancos por parte de empresas investigadas.

Lo afirmó al declarar como testigo en una nueva audiencia que concluyó luego de escucharlo, porque la fiscalía desistió de otras dos testimoniales convocadas para la jornada. El juicio seguirá este jueves.

El juicio transita una etapa de declaraciones vinculadas a la investigación sobre las empresas acusadas de pagar sobornos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a cambio de acceder a obra pública, en base a los escritos del remisero Oscar Centeno.

El Tribunal Oral Federal 7 avanza con testigos vinculados a la ex AFIP que trabajaron sobre pedidos de informes que cursó el juzgado federal 11 a cargo del caso entre 2018 y 2019 en busca de “financiamiento espurio”.

14:10 hsHoy

Tras responder preguntas de los jueces del TOF7 terminó la declaración del funcionario de la ex AFIP

Barbieri respondió preguntas de los jueces del Tribunal Germán Castelli y Enrique Méndez Signori y tras concluir su testimonio la fiscalía desistió de escuchar a otras dos personas convocadas para este miércoles, con lo cual se dio por finalizada la jornada.

El juez Castelli lo consultó sobre qué ocurría con los bancos que no respondían a los pedidos de informes sobre movimientos de las empresas investigadas. “En algunos casos hemos insistido hasta que llegó una fecha límite donde teníamos que entregar el informe y ahí no pudimos terminar de hacer nuestras circularizaciones”, respondió el testigo. “Dejamos constancia qué bancos no habían cumplimentado.”

“—¿Es común o no que los bancos no contesten?“, quiso saber el juez. “Suele suceder”, respondió el contador. “Algunos bancos respondieron que conservan la documentación diez años.”

A su turno, el presidente del Tribunal Méndez Signori preguntó sobre cómo se determinaba qué situación era observable y cuál no a la hora de confeccionar la respuesta a los oficios judiciales. “Lo determina todo el grupo de trabajo”, explicó el testigo. “En el protocolo de trabajo se estableció que cualquier cuestión que nos resulte observable lo dejemos asentado”, agregó y puso como ejemplo la emisión correlativa de cheques por importes muy similares en un mismo día, constatada en una de las empresas.

13:27 hsHoy

El testigo responde a las defensas sobre posibles destinos del dinero sacado por caja en los bancos

El supervisor de la actual ARCA responde a las defensas sobre posibles destinos que se pudo haber dado al dinero sacado por caja en los bancos, diferentes al presunto pago de sobornos.

“No llegamos a una conclusión determinante, sólo informamos coincidencias, la mecánica para todas las empresas fue la misma”, explicó Barbieri. “Cuando alguien hace un retiro por ventanilla, el destino que le da al dinero no se cuál es”, agregó.

Las defensas le preguntaron si se analizó si se pudo destinar ese efectivo para comprar dólares, pagar algún crédito en el mismo banco o incluso “pagar un asado a los obreros de una obra”.

— “Cuando hicieron el informe, ¿tuvieron presente el lugar donde estaban ubicadas las oficinas de Clarens?”, se le preguntó. “No, no lo tuvimos presente”, respondió el testigo.

— “¿No tuvieron en cuenta la posibilidad de extender el análisis seis meses antes para ver si no era una política normal de la empresa retirar pequeños montos por caja?”, fue otro de los interrogantes. “No, porque el protocolo era 30 días atrás, ese fue el corte temporal”, contestó.

cuadernos
El testigo responde preguntas de las defensas
12:59 hsHoy

Testigo confirma “coincidencias” entre dichos de Clarens y retiros en efectivo por parte de empresas

El testigo Barbieri detalla el hallazgo de coincidencias numéricas entre dichos del arrepentido Clarens sobre supuestos pago de sobornos por parte de empresas investigadas y cobro de cheques por ventanilla en bancos en esas fechas.

Por ejemplo, en el caso de la firma JCR “se detectó que Jorge Benolol (apoderado) ese día hizo esa operación por ese monto”, relató sobre un presunto pago de un millón de pesos el 24 de octubre de 2013 mencionado en un listado por el financista. En el informe que se elevó al juzgado y se mostró en la audiencia se “explica por qué concuerdan dichos de Clarens con información aportada por el banco”.

Cuadernos
Una de las planillas exhibidas en el juicio Cuadernos basadas en los dichos del arrepentido Clarens

También dio cuenta de hallazgos similares en el caso de Benito Roggio, entre otras firmas que le tocó investigar a su equipo. “¿Coincide fecha, monto y empresa?” preguntó la fiscalía. “Sí”, respondió el testigo.

12:14 hsHoy

Declara el primer testigo de la jornada: un supervisor de investigación de la exAFIP en La Plata

El testigo Mariano Barbieri refirió ante preguntas de la fiscal de juicio Fabiana León que en 2019 se recibió una solicitud de colaboración en relación a “movimientos dinerarios que había manifestado Clarens”, en relación a la confesión del financista arrepentido Ernesto Clarens que dio detalles de presuntos pagos de sobornos por parte de empresas.

“Era un formato del estilo de un oficio judicial donde estaban las personas imputadas, los hechos y fechas con movimientos dinerarios y las empresas que en teoría podían haber movido ese dinero”, detalló.

11:58 hsHoy

Tras un error de identidad, declarará como testigo el verdadero Juan Carlos Santos en el juicio de los Cuadernos

Semanas atrás se presentó en Comodoro Py un homónimo convocado por error y ahora se escuchará a quien era en realidad el ex subdirector de Grandes Contribuyentes de la ex AFIP

El juicio Cuadernos a la expresidenta Cristina Kirchner retoma esta semana REUTERS/Tomas Cuesta
El juicio Cuadernos a la expresidenta Cristina Kirchner retoma esta semana REUTERS/Tomas Cuesta

El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en el caso Cuadernos retomará esta semana, segunda del receso invernal, con tres audiencias y una nueva tanda de testigos: entre ellos está programada la presencia en Comodoro Py de Juan Carlos Santos, el ex funcionario de la exAFIP que semanas atrás fue reemplazado por un homónimo citado en un insólito error. “Se equivocaron de Juan Carlos Santos”, dijo en esa audiencia el otro Santos ante el Tribunal Oral Federal 7. Para el próximo martes se convocó al correcto, ex subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales del organismo recaudador.

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