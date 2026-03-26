Judiciales

Pandemia, patrulleros y una palmera en el techo: el juicio que enfrentó a dos vecinos y terminó en una indemnización

El hecho ocurrió en 2020, cuando una familia decidió podar su jardín. Una maniobra fallida derivó en una demanda por los perjuicios causados a la casa vecina. El fallo obliga a pagar una compensación por las pérdidas materiales y el impacto psicológico sufridos

Guardar
Vehículo policial, luces de emergencia, patrulla en servicio, operación nocturna, seguridad vial, alerta visual, control urbano, reflejos luminosos, persecución activa, escena urbana, fuerza pública, patrullaje, emergencia vial, autoridad mexicana, seguridad ciudadana – (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Justicia de La Plata condenó a los propietarios de una vivienda por los daños causados por la caída de una palmera de gran porte durante la pandemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un fallo emitido por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 5 de La Plata, la Justicia resolvió condenar a los titulares de una propiedad vecina a pagar una suma indemnizatoria y afrontar los daños ocasionados en una vivienda por la caída de una palmera durante la pandemia de COVID-19. El episodio ocurrió el 6 de julio de 2020, en pleno contexto de aislamiento social obligatorio, cuando una estructura arbórea de grandes dimensiones se precipitó sobre el inmueble de la demandante, generando daños materiales y perjuicio emocional.

La demandante, una mujer con domicilio en La Plata, se encontraba en su vivienda en la tarde del suceso, en cumplimiento de las restricciones vigentes por el brote de coronavirus. El impacto del árbol alteró la tranquilidad del hogar y motivó la intervención policial, que dejó constancia del conflicto vecinal y de las circunstancias en que se produjo la caída.

El reclamo formal se dirigió contra los propietarios del inmueble lindero, quienes figuraban como responsables legales del terreno desde donde cayó la palmera. La reclamante promovió la acción judicial por una suma inicial de $283.420, aunque dejó abierta la posibilidad de que el monto definitivo surgiera de las pruebas realizadas en el proceso y de la actualización monetaria correspondiente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La caída de la palmera generó daños materiales en galería, depósito y estudio, alterando la tranquilidad del hogar durante el aislamiento por Covid-19. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la presentación, los daños abarcaron la galería, el estudio y un depósito de la vivienda. Las pruebas incorporadas al expediente incluyeron informes técnicos, fotografías y videos que permitieron reconstruir cómo el ejemplar —identificado como una Phoenix Canariensis de unos diez metros de altura— colapsó sobre el techo.

Según el relato de la parte demandante, los responsables del terreno vecino se comprometieron en un primer momento a reparar los daños, pero ese ofrecimiento no se concretó. El expediente señala que los trabajos de corte y remoción del árbol fueron realizados por integrantes de la familia demandada, quienes no contaban con capacitación profesional ni siguieron las recomendaciones técnicas para una intervención segura.

La accionada negó en su contestación de demanda la versión de los hechos y sostuvo que la caída fue accidental. Agregó que existió una filmación de la situación desde el techo de la vecina, lo que derivó en un intercambio verbal y en la presencia policial en el lugar.

Policía de la Provincia de Buenos Aires
Las pericias técnicas confirmaron la responsabilidad objetiva de los dueños del terreno de donde se originó el daño, según el Código Civil y Comercial. (Foto de archivo: Télam)

El proceso judicial incluyó la producción de pruebas periciales, entre ellas la intervención de un ingeniero y un arquitecto, quienes detallaron el estado de los inmuebles y la magnitud de los daños. El informe técnico permitió determinar que la palmera se ubicaba a una distancia de unos 5,66 metros de la medianera, dentro de los límites legales, pero que su porte y caída generaron daños de consideración.

Las pericias respaldaron la tesis de la demandante sobre la responsabilidad objetiva de los dueños o guardianes del terreno desde donde se originó el daño. El informe del ingeniero agrónomo aportó precisiones sobre el procedimiento adecuado para realizar talas o podas de árboles de gran porte, señalando la necesidad de asegurar las partes con sogas y de minimizar riesgos para terceros.

El fallo judicial concluyó que los trabajos realizados no respetaron esas recomendaciones y que la caída de la palmera se debió a impericia e imprudencia por parte de quienes intervinieron en la remoción. El juez consideró que la responsabilidad civil recae sobre los titulares del inmueble de acuerdo con el régimen previsto en el Código Civil y Comercial.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El fallo civil determinó una indemnización por daño psíquico de un millón de pesos a favor de la propietaria afectada por el incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentencia rechazó la existencia de eximentes de responsabilidad y dispuso que los demandados debían afrontar tanto los daños materiales como el daño psíquico acreditado por la accionante. La pericia psicológica estableció un cuadro de neurosis fóbica leve, con una incapacidad del 10%, producto de la ansiedad y el estrés derivados del evento.

El monto indemnizatorio por daño psíquico fue fijado en un millón de pesos, mientras que la reparación de los daños materiales quedó sujeta a la etapa de ejecución de sentencia, dado que los presupuestos aportados al expediente no reflejaban valores actualizados. La sentencia estableció que los montos a abonar deberán actualizarse al momento de su cuantificación y devengarán un interés del 6% anual desde el hecho hasta la fecha del fallo o hasta la determinación final de los daños.

El tribunal también abordó el reclamo por lucro cesante, es decir, la supuesta pérdida de ingresos por la imposibilidad de usar parte de la propiedad dañada. Al respecto, la resolución descartó ese rubro por falta de prueba concreta que demostrara un perjuicio económico directo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El tribunal rechazó la existencia de eximentes de responsabilidad y descartó la conducta maliciosa o temeraria de la damnificada en el conflicto vecinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra pretensión de la parte demandante, relacionada con los gastos de correo y con los honorarios del arquitecto interviniente, fue desestimada. El tribunal entendió que esos conceptos resultan parte de las costas judiciales y no pueden sumarse de manera autónoma a la indemnización.

En lo que respecta a la imposición de costas, la sentencia determinó que deberán ser afrontadas en su totalidad por los demandados, en tanto resultaron vencidos en el proceso. El fallo descartó además la existencia de conducta temeraria o maliciosa por parte de la reclamante, como había planteado la defensa.

El expediente incluyó referencias a la crisis sanitaria y a las condiciones excepcionales en que se produjo el hecho, aunque el análisis central giró en torno a la responsabilidad civil por daños ocasionados por cosas o actividades riesgosas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La sentencia establece la actualización del monto indemnizatorio, fijando intereses del 6% anual hasta la fecha del pago efectivo por daños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fundamentos jurídicos citados abarcaron los artículos centrales del Código Civil y Comercial sobre daño, antijuridicidad, nexo causal y factor de atribución. El juez explicó que la existencia de daño debe ser acreditada por quien lo reclama, salvo que surja de hechos notorios o de presunciones legales.

La resolución destacó la necesidad de una reparación integral y plena, ajustada a los principios de resarcimiento que rigen en la materia. El tribunal valoró las pericias según las reglas de la sana crítica, eligiendo entre los dictámenes técnicos aquel que aportó mayor claridad sobre la causa y extensión de los daños.

El caso refleja la modalidad en que los conflictos vecinales pueden derivar en reclamos judiciales, especialmente cuando se combinan factores extraordinarios como una emergencia sanitaria y la intervención no profesional en tareas riesgosas.

Temas Relacionados

Conflictos entre vecinosDaños y perjuiciosIndmenizaciónPandemiaCOVID-19Código Civil y Comercial

Últimas Noticias

Un club del interior le ganó un juicio a uno de primera división por los derechos de formación de un jugador juvenil

El trasfondo de una ley clave que protege a las instituciones más pequeñas, las disputas por porcentajes y el debate sobre si las renovaciones de contrato generan derecho a compensación

Un club del interior le ganó un juicio a uno de primera división por los derechos de formación de un jugador juvenil

El fiscal Guillermo Marijuan le responde a Cristina Kirchner: “Jugar a la grieta daña muchísimo”

La ex mandataria ironizó con las excavadoras de “la ruta del dinero K” en su última indagatoria. Hoy, el investigador del caso revela detalles desconocidos de la causa. Los largos tiempos de la Justicia federal y cómo enfrentar el desprestigio de Comodoro Py

El fiscal Guillermo Marijuan le responde a Cristina Kirchner: “Jugar a la grieta daña muchísimo”

$ARG, el token que no fue: los impulsores de $LIBRA lanzaron más criptomonedas “en honor” a Javier Milei

La Justicia encontró en el celular del lobista Mauricio Novelli un acuerdo de confidencialidad entre Julian Peh y Kelsier Holdings, la empresa offshore que Hayden Davis tenía en las Islas Vírgenes Británicas. Qué revela el documento y cuáles son los interrogantes que permanecen abiertos

$ARG, el token que no fue: los impulsores de $LIBRA lanzaron más criptomonedas “en honor” a Javier Milei

La Corte Suprema aprobó un nuevo proyecto de reglamento para los concursos de jueces

Lo hizo mediante una acordada firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Será discutido por el Consejo de la Magistratura

La Corte Suprema aprobó un nuevo proyecto de reglamento para los concursos de jueces

“Chiqui” Tapia pidió un permiso “general” para viajar al exterior durante los próximos 60 días y la Justicia se lo rechazó

El juez en lo penal económico Diego Amarante, quien investiga al presidente de la AFA por retención indebida de aportes, no aceptó un pedido para que se lo autorice a viajar al exterior “con carácter general”

“Chiqui” Tapia pidió un permiso “general” para viajar al exterior durante los próximos 60 días y la Justicia se lo rechazó
DEPORTES
Argentina vs Mauritania, un amistoso internacional antes del Mundial: hora, cómo ver en vivo, entradas y formaciones

Argentina vs Mauritania, un amistoso internacional antes del Mundial: hora, cómo ver en vivo, entradas y formaciones

Golpeó su cabeza contra el cristal, se recuperó y ganó el partido: la increíble secuencia que protagonizó un jugador de padel argentino

La transformación que realizará River Plate en el césped del Monumental

Francisco Cerúndolo enfrentará a Alexander Zverev por los cuartos de final del Miami Open: hora y cómo verlo en vivo

Franco Colapinto habló sobre la chance de tener una exhibición en Buenos Aires con un Alpine de Fórmula 1: “Es un sueño”

TELESHOW
Mauro Icardi tendrá un día más a sus hijas tras fallo judicial en medio de la tensión con Wanda Nara

Mauro Icardi tendrá un día más a sus hijas tras fallo judicial en medio de la tensión con Wanda Nara

Evangelina Anderson mostró la recuperación de sus cuerdas vocales a meses de su cirugía: el estudio al que se sometió

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tres fulminados y ocho jugadores al borde la eliminación

Cinthia Fernández contó cómo será su futuro laboral tras ser despedida del ciclo de Moria Casán: “Fiel a mis convicciones”

Cuti Carabajal en Infobae en Vivo: “Argentina es una chacarera; tiene alegría, tristeza y ritmo”

INFOBAE AMÉRICA

Byung-Chul Han, filósofo coreano: “El sujeto de rendimiento se explota a sí mismo hasta que se quema”

Byung-Chul Han, filósofo coreano: “El sujeto de rendimiento se explota a sí mismo hasta que se quema”

Uruguay define beneficios para los comercios de la frontera con Argentina por la brecha de precios

Se entregaron prófugos de masacre en Montevideo que dejó cuatro muertos, entre ellos un niño

Una reciente investigación demostró que los perros nos acompañan desde hace 16.000 años

Una carta inédita de Howard Carter reveló el verdadero origen del mito de la maldición de Tutankamón