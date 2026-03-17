Cristina Kirchner irá hoy a declarar a Comodoro Py por la causa Cuadernos

Cristina Fernández de Kirchner declarará este martes en los tribunales de Comodoro Py ante el Tribunal Oral Federal N°7, en el inicio de la ronda de indagatorias del juicio por la causa Cuadernos, que investiga un presunto sistema de sobornos ligado a la obra pública

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declarará este martes a las 9 de la mañana de manera presencial ante el Tribunal Oral Federal N°7, en el inicio de la ronda de indagatorias del juicio oral por la causa conocida como “los Cuadernos de las coimas”, el expediente que investiga un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

La audiencia se realizará en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, y será transmitida en vivo por YouTube.

Cristina Kirchner será la primera de los 86 acusados que deberán presentarse ante los jueces para prestar declaración indagatoria. En el proceso están imputados 22 exfuncionarios —entre ellos secretarios y choferes— y 64 empresarios, acusados por la fiscal de juicio Fabiana León y por el querellante de la Unidad de Información Financiera, Mariano Galpern.

La jornada se realizará en el Auditorium de Comodoro Py, una sala de audiencias de gran tamaño ubicada en la planta baja del edificio judicial. El espacio fue reacondicionado recientemente por el Consejo de la Magistratura para albergar juicios complejos y permite la presencia de público, periodistas y partes del proceso, además de contar con equipamiento tecnológico para transmitir audiencias y exhibir pruebas.

La audiencia se realizará en el Auditorium de Comodoro Py, una sala de gran tamaño reacondicionada para juicios complejos, con capacidad para más de 200 personas y equipamiento tecnológico para transmitir las audiencias en vivo

El auditorio tiene capacidad para más de doscientas personas, con un sector elevado destinado al público y a la prensa. Allí se ubica el estrado de los jueces, las mesas de la fiscalía y las defensas, y el espacio destinado a los acusados cuando deben declarar. La jornada de este martes marcará la primera sesión presencial del juicio, que comenzó en noviembre pasado y hasta ahora se desarrollaba de manera remota.

La ex jefa de Estado llega a esta instancia bajo arresto domiciliario en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, donde cumple una condena firme de seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, ligada a un esquema de corrupción forjado en torno a la obra pública en Santa Cruz.

En esa causa, y en la misma sala que la recibirá hoy, la ex mandataria protagonizó una recordada declaración indagatoria a pocos días de asumir como vicepresidenta electa y en el marco de su primer juicio oral. Era el 2 de diciembre de 2019, y frente a los magistrados que entonces la juzgaban, exclamó: “Este es un tribunal del lawfare que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo".

Cristina Fernández de Kirchner llegará esta mañana desde su domicilio de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario, al Auditorium de Comodoro Py para declarar ante el Tribunal Oral Federal N°7 en el juicio por la causa Cuadernos (REUTERS/Tomás Cuesta)

Así las cosas, para asistir a la audiencia de esta mañana deberá trasladarse desde su domicilio hasta los tribunales de Retiro. A diferencia de los detenidos alojados en unidades penitenciarias, no será llevada en un vehículo del Servicio Penitenciario Federal, ya que al cumplir arresto domiciliario viajará en un auto particular junto a su custodia, mientras sus movimientos continuarán controlados mediante la tobillera electrónica que lleva colocada.

La autorización para asistir al edificio de Comodoro Py fue otorgada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del tribunal oral que ejecuta la condena dictada en Vialidad. Dicha resolución habilitó la salida de la ex vicepresidenta exclusivamente para concurrir a la audiencia y dispuso su regreso inmediato una vez finalizada.

Será la segunda vez que CFK salga de su domicilio desde que comenzó a cumplir la condena en junio de 2025, tras quedar firme en la Corte Suprema. La primera ocurrió cuando debió ser internada para una intervención quirúrgica por un cuadro de peritonitis a fines del año pasado.

Con todo, en las horas previas a su declaración, la ex jefa de Estado volvió a pronunciarse públicamente sobre el proceso judicial en curso. A través de un mensaje publicado en la red social X cuestionó el desarrollo del juicio y calificó la causa como una “farsa procesal”, en un texto en el que también dirigió críticas al gobierno del presidente Javier Milei.

En la previa de su indagatoria en el Auditorium de Comodoro Py, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó el juicio por la causa Cuadernos y calificó el proceso como una “farsa procesal” en un mensaje publicado en sus redes sociales

“Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo…No falla. El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada ‘Cuadernos’, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de ‘presencialidad’. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el ‘show debe continuar’“, expresó en un mensaje bajo el usuario @CFKArgentina.

La citación, por su parte, generó expectativa política tanto en las inmediaciones de su departamento como en la zona de los tribunales federales, donde se prevé la presencia de militantes kirchneristas durante la jornada.

Antecedentes del caso

La investigación de los Cuadernos comenzó en 2018 a partir de las anotaciones del exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno, quien registró durante años los recorridos que realizaba para trasladar bolsos con dinero en efectivo provenientes de empresarios contratistas del Estado.

Según la tesis acusatoria, esas anotaciones describían entregas de dinero a funcionarios vinculados al área de infraestructura y transporte. A partir de esa información se abrió una investigación que derivó en detenciones, allanamientos y numerosas declaraciones indagatorias.

La causa tomó impulso cuando varios empresarios y exfuncionarios aceptaron declarar como imputados colaboradores, entre ellos el financista Ernesto Clarens, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner y el empresario Gabriel Romero.

La citación de Cristina Fernández de Kirchner a declarar en Comodoro Py generó expectativa política y movilización de militantes kirchneristas en las inmediaciones de su departamento

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, durante los gobiernos kirchneristas que gestionaron entre 2003 y 2015 habría funcionado un sistema de recaudación ilegal de dinero proveniente de empresarios que contrataban con el Estado.

En ese circuito, los acusadores plantean que funcionarios del área de obra pública y transporte recibían pagos ilegales de empresarios a cambio de beneficios en contratos o decisiones administrativas. CFK está acusada, en efecto, de haber sido jefa de una asociación ilícita que habría operado desde el seno del Poder Ejecutivo. Además enfrenta cargos por más de 200 hechos de cohecho pasivo, es decir, recibir sobornos de contratistas a cambio de acciones vinculadas con obra pública.

Cómo seguirá el juicio

Las indagatorias se extenderán durante varias audiencias y alcanzarán a los 86 acusados que integran el proceso.

Cada imputado deberá presentarse ante los jueces el día en que sea citado, brindar sus datos personales y luego decidir si declara o si ejerce su derecho a guardar silencio.

Después de Cristina Kirchner está previsto que declare el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, seguido por otros exfuncionarios y empresarios imputados.

Una vez concluida la etapa de indagatorias, el debate continuará con la producción de prueba testimonial y documental, los alegatos de las partes y finalmente la sentencia.