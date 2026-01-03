Política

Cristina Kirchner recibió el alta médica tras su operación por un cuadro de apendicitis

El parte médico difundido este sábado por el Sanatorio Otamendi confirmó la evolución de la exmandataria, luego de 14 días de internación. Volverá a su departamento para continuar con la prisión domiciliaria

Guardar
Cristina Kirchner regresará al departamento
Cristina Kirchner regresará al departamento de San José 1111 para continuar con su prisión domiciliaria

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió el alta médica tras haber permanecido internada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, según confirmó este sábado el Sanatorio Otamendi en un parte médico oficial.

El comunicado destaca que, luego de la evolución favorable, le fue retirado el drenaje peritoneal y se dispuso el inicio de un tratamiento antibiótico por vía oral. El seguimiento de su recuperación continuará en su domicilio y estará a cargo de su equipo médico personal.

El comunicado del Sanatorio Otamendi
El comunicado del Sanatorio Otamendi sobre el alta médica de Cristina Kirchner

El último parte médico había sido difundido el 29 de diciembre, en el que se destacaba la necesidad de que la expresidenta continuara con los cuidados sanatoriales.

Tras ese comunicado del Otamendi , el Tribunal Oral Federal N°2 que está a cargo del proceso de prisión domiciliaria que atraviesa la ex jefa de Estado, avaló que CFK permanezca internada.

“Se encuentra progresando favorablemente su dieta, con indicación actual de dieta blanda con buena tolerancia, eliminación de gases y catarsis positiva al día de la fecha”, señalaba el informe que recibió la Justicia por parte de los especialistas.

El 20 de diciembre, Fernández de Kirchner, de 72 años, fue derivada al Sanatorio Otamendi luego de experimentar dolores abdominales agudos en su vivienda, donde cumple prisión tras la condena firme por la causa “Vialidad”. El traslado se dio tras la autorización judicial requerida debido a su condición legal. En el centro de salud, los médicos ordenaron estudios complementarios y, ante los resultados, autorizaron una cirugía de urgencia.

La evolución clínica de la expresidenta requirió controles continuos y la administración de antibióticos endovenosos, además del mantenimiento de un drenaje peritoneal. El equipo médico enfocó los cuidados en evitar complicaciones de la infección y del cuadro intestinal agudo detectado tras la operación.

Durante la internación, los profesionales realizaron una tomografía computada abdominal que confirmó el diagnóstico de íleo postoperatorio. Ante esta complicación, el sanatorio aplicó medidas de soporte habituales, ajustando la medicación y controlando el balance hídrico, mientras aguardaban una resolución espontánea del episodio, según comunicaron fuentes médicas.

El Sanatorio Otamendi ha sido el centro de confianza de Fernández de Kirchner en otros episodios de salud. En 2021, la dirigente se sometió a una histerectomía en esta clínica, siendo la última intervención quirúrgica dada a conocer públicamente. Anteriormente, en 2013, fue intervenida en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro para la remoción de una colección subdural crónica en la cabeza. Un año antes, en 2012, le extirparon un tumor de la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral de Pilar.

La exvicepresidenta también fue internada en varias oportunidades en centros de salud del AMBA por afecciones de menor gravedad, aunque sin requerir procedimientos de la magnitud de los recientes.

Cristina Kirchner permanece bajo prisión domiciliaria en su departamento ubicado en la calle San José 1111 de la Ciudad de Buenos Aires luego de que el 10 de junio del año pasado, la Corte Suprema confirmara la sentencia dictada en noviembre por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. La condena, en el marco de la causa “Vialidad”, la responsabilizó por defraudación al Estado mediante contratos de obras públicas, estableciendo una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, la sentencia incluyó el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.

La situación judicial de Cristina Kirchner

Más allá de sus problemas de salud, la expresidente recibió una mala noticia esta semana respecto a su situación judicial. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 rechazó el recurso presentado por los abogados defensores de la ex presidenta, quienes solicitaron ampliar los permisos para sumar una persona más destinada a tareas domésticas durante su detención.

El recurso de reposición, desestimado “in limine”, buscaba que el tribunal revisara su decisión anterior sobre el ingreso de personal, mientras se mantienen las restricciones impuestas en la vivienda de San José 1111. Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentaron la necesidad de reconsiderar la medida y propusieron la incorporación de una persona adicional para tareas de limpieza y mantenimiento. El tribunal, sin embargo, reafirmó que la autorización solo podrá hacerse efectiva una vez que Fernández de Kirchner reciba el alta médica tras su internación por apendicitis y retorne a su hogar, donde permanece bajo control de una tobillera electrónica.

El juez Jorge Gorini, encargado de la ejecución de la condena, fundamentó la negativa al señalar que la defensa no logró demostrar la existencia de arbitrariedad ni de rigor excesivo en las condiciones impuestas. El tribunal recordó que ya contempló la necesidad de garantizar el aseo y mantenimiento de la vivienda, permitiendo el reemplazo de otras dos personas previamente autorizadas por este nuevo ingreso, siempre condicionado al regreso de la ex presidenta a su domicilio. Gorini sostuvo que “no se advierte arbitrariedad ni rigor excesivo alguno, sino una razonable ponderación de las circunstancias del caso y de los fines propios del régimen de ejecución de la pena bajo modalidad domiciliaria”, de acuerdo a lo consignado por Infobae.

Las normas vigentes para la prisión domiciliaria de Fernández de Kirchner establecen que solo pueden ingresar hasta tres personas por día, con visitas que no superan las dos horas y que se autorizan únicamente en dos ocasiones a la semana, salvo excepciones debidamente justificadas. Toda persona que no forme parte de una lista habilitada debe contar con autorización judicial previa. Además, se agregó la limitación en el uso de espacios comunes: la ex presidenta únicamente puede acceder a la terraza del edificio una vez al día, en horario diurno —entre las 6 y las 20— y por un período máximo de dos horas.

El trasfondo de este conflictonse encuentra bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que evaluará si las reglas vigentes constituyen un control razonable o, como sostiene la defensa, representan un agravamiento ilegítimo de la pena contrario a los principios de legalidad y los estándares internacionales de derechos humanos. Mientras tanto, dado que la apelación ante Casación no tiene efecto suspensivo, las restricciones siguen plenamente en vigor.

En caso de habilitarse la feria judicial de enero, la definición podría recaer en la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada este mes por los jueces Mariano BorinskyÁngela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Habitualmente, la revisión de decisiones del caso Vialidad corresponde a la sala IV, pero durante el receso la competencia pasa a la sala de feria, lo que podría acelerar una resolución en las próximas semanas.

El pasado 29 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 2 concedió el recurso de Casación contra la decisión de limitar las visitas y dejar fuera del listado irrestricto a otras personas, incluyendo a Alicia Kirchner, cuñada de la ex presidenta, y a las hijas de esta, Romina y Natalia. Hasta tanto la Cámara Federal de Casación Penal no se pronuncie, todas las restricciones impuestas seguirán aplicándose de manera estricta.

Temas Relacionados

Cristina Fernández de KirchnerPolítica argentinaAlta médicaApendicitisPeritonitisÍleo postoperatorioúltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno argentino anunció restricciones migratorias a los venezolanos “cómplices” del régimen de Nicolás Maduro

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que la medida estará alcanzada a funcionarios, partidarios, empresarios y otras personas apuntadas de colaborar con el gobierno chavista

El Gobierno argentino anunció restricciones

Enero dinámico: Javier Milei prepara su agenda de actividades con actos antes y después de Davos

El Presidente prevé una aparición en Córdoba y otra en Buenos Aires. La novedad es que no se tratarán de recorridas partidarias, sino eventos de gestión

Enero dinámico: Javier Milei prepara

“El final de esta pesadilla está llegando”: habló la pareja de Nahuel Gallo, el gendarme secuestrado por la dictadura de Venezuela

María Alexandra Gómez se mostró esperanzada con lo que pueda ocurrir tras la caída de Nicolás Maduro. Milei también se pronunció sobre la situación. Gestiones reservadas y alerta en el Gobierno

“El final de esta pesadilla

La lectura en la Casa Rosada luego de la caída de Maduro: la posible transición y el nuevo bloque de derecha que busca Milei

El Gobierno se desmarcó de otros países de la región y apoyó el operativo de Estados Unidos. Cautela por lo que pueda pasar en los próximos días

La lectura en la Casa

Los festejos en Buenos Aires tras la caída de Nicolás Maduro: “Venezuela quiere su Nunca Más”

Inmigrantes del país caribeño se reunieron en el Centro Venezolano Argentino para celebrar la captura de Nicolás Maduro. Los testimonios

Los festejos en Buenos Aires
DEPORTES
La particular decoración en una

La particular decoración en una pared de la casa de Lionel Messi que se viralizó tras una foto con una figura del fútbol argentino

Platense cerró a una de las figuras de la liga boliviana para disputar la Copa Libertadores

Argentina dio pelea, pero cayó ante Estados Unidos en la United Cup y debe esperar otros resultados para clasificar

La polémica que se desató en Uruguay por una figura que se fue libre de Peñarol tras perder la final y firmó en Nacional: “No le debo nada a nadie”

Los 4 juveniles que Marcelo Gallardo llevó por primera vez de pretemporada en River Plate

TELESHOW
La intimidad del cumpleaños de

La intimidad del cumpleaños de Nacho Viale: “happy birthday”, un atardecer espectacular y baile hasta el amanecer

La sorpresa de Sabrina Rojas en vivo al descubrir un mensaje de Facundo Pieres que no respondió: “Podría estar en esa reposera”

La salida romántica de la China Suárez y Mauro Icardi bajo el frío de Estambul: “Nosotros”

De Catherine Fulop a Ricardo Montaner, la reacción de los famosos a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Carola del Bianco mostró cómo es un día de su vida en Villa La Angostura: “Así se vive lo real”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué Enrique VIII terminó

Por qué Enrique VIII terminó enterrado bajo una tumba modesta pese a planear un mausoleo monumental

Así están las calles de Caracas tras la detención del dictador Nicolás Maduro

Cómo reflejaron los medios del mundo el operativo de EEUU en Venezuela y la caída de Maduro

Bruce Willis cambió los millones para cumplir el sueño de actuar con una estrella de Hollywood: “Pasamos mucho tiempo riéndonos”

La tumba de Tutankamón y la maldición del faraón: qué hay de mito y qué dice la ciencia sobre el hallazgo histórico