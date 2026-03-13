De Vido irá a Comodoro Py por la causa de los Cuadernos: rechazaron su pedido para declarar en forma virtual

Julio De Vido volverá a Comodoro Py (Maximiliano Luna)

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 rechazó este viernes el planteo de la defensa de Julio De Vido para evitar su traslado desde el penal de Ezeiza. El ex funcionario tendrá que presentarse a declarar por el juicio Cuadernos de forma presencial en los tribunales federales de Comodoro Py. La audiencia está fijada para el martes 17 de marzo a las 9.

La decisión de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli obliga al ex ministro de Planificación Federal a asistir ante los estrados. De Vido se encuentra imputado como organizador de asociación ilícita, coautor de 187 cohechos pasivos y coautor de una admisión de dádivas.

Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro habían solicitado la suspensión de la convocatoria presencial mediante un escrito presentado el pasado miércoles. Detallaron que el detenido es una persona de 76 años. Explicaron en la presentación judicial que “es paciente diabético y, desde hace décadas, insulinodependiente”.

Los defensores consideraron que el traslado representa un “tortuoso periplo”. Remarcaron la necesidad de cumplir con el aseguramiento y la ingesta de los alimentos que integran su dieta. Alertaron sobre el impacto físico del operativo al expresar de manera textual: “Imagínese todos los recaudos que le impondría afrontar un traslado que habría de extenderse durante casi toda una jornada y el estrés que ello conllevaría para esa persona que, además, es paciente hipertenso”.

La defensa anticipó que el acusado hará uso de su derecho de no prestar declaración. Aclararon que el acto quedará circunscripto a cuestiones de carácter puramente rituales como lo es el “interrogatorio de identificación”. Realizaron también la reserva de recurrir en casación y de plantear el caso federal por vía extraordinaria.

Las partes acusadoras rechazaron el pedido. La fiscalía sostuvo que la regla del debate es la presencialidad, amparada en la ley procesal y en las acordadas de la Cámara Federal de Casación Penal. La Unidad de Información Financiera consideró que la convocatoria presencial garantiza el cumplimiento de los principios de contradicción, inmediación y oralidad del proceso.

Los argumentos de los jueces

Los magistrados concluyeron que la defensa no brindó razones suficientes para apartarse del criterio adoptado con anterioridad. Determinaron que no existen argumentos válidos para considerar que el acto judicial constituya un riesgo para la salud del acusado.

El tribunal calificó las preocupaciones de la defensa como atendibles. Sin embargo, los jueces decidieron que estas circunstancias no justifican la conversión de la audiencia a la modalidad telemática. Indicaron que la situación impone que el traslado del detenido sea materializado con el máximo cuidado a la situación particular del justiciable.

A dicho fin, resolvieron librar un oficio al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4. Solicitaron que el operativo sea materializado en un móvil individual. Autorizaron a la defensa a solicitar que el acusado sea dispensado una vez finalizada su declaración, para ser reintegrado en forma inmediata a su lugar de detención.

La nueva sala de audiencias refaccionada en los tribunales de Comodoro Py, donde se realizarán las indagatorias

La jornada del martes marcará el inicio de las indagatorias. El listado de citados incluye a Cristina Kirchner. La ex presidenta está imputada como jefa de asociación ilícita, coautora de 203 cohechos pasivos y partícipe necesaria de un cohecho pasivo.

Ese mismo día deberá presentarse Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión. El ex funcionario está acusado como organizador de asociación ilícita, autor de 19 cohechos pasivos, coautor de 86 cohechos pasivos, autor de ocho admisiones de dádivas y coautor de una admisión de dádivas. Lo acompañará Nelson Lazarte, su ex secretario privado, quien enfrenta cargos como miembro de asociación ilícita, partícipe necesario de 70 cohechos pasivos y partícipe necesario de dos admisiones de dádivas.

La nómina de citados se completa con Rafael Llorens, José María Olazagasti y Rudy Ulloa. Olazagasti, ex secretario privado de De Vido, está acusado como miembro de asociación ilícita, partícipe necesario de un cohecho pasivo y una admisión de dádivas. Llorens, ex subsecretario de Asuntos Jurídicos, enfrenta la imputación de miembro de asociación ilícita y partícipe necesario de un cohecho pasivo. Ulloa, socio de la financiera Cumehue S.A., está imputado como autor de tres cohechos activos.

El caso Cuadernos incluye a decenas de ex funcionarios y empresarios. Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, está señalado como organizador de asociación ilícita y coautor de tres cohechos pasivos. Su sucesor, Juan Pablo Schiavi, se encuentra imputado como miembro de asociación ilícita y coautor de cohecho pasivo. José López, ex secretario de Obras Públicas, asiste como imputado colaborador, miembro de asociación ilícita y coautor de 175 cohechos pasivos.

Las audiencias continuarán de acuerdo al cronograma fijado por el tribunal bajo las pautas de presencialidad establecidas para las indagatorias de los acusados.