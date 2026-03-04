La Justicia argentina citó al gendarme Nahuel Gallo como testigo en causa por delitos de lesa humanidad en Venezuela

La Justicia argentina citó como testigo al gendarme Nahuel Gallo en causa por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela

El juez federal Sebastián Ramos citó como testigo en fecha a determinar al gendarme Nahuel Gallo en la causa que investiga en Argentina delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela y en la que tiene pedido de captura internacional Nicolás Maduro.

El magistrado hizo lugar a un pedido del abogado de la querella, Tomás Farini Duggan, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

“Pudiendo resultar pertinente y útil a la presente investigación escuchar en calidad de testigo” a Nahuel Gallo “conforme lo solicitara la querella-, quien podría aportar su conocimiento sobre los sucesos que aquí se pesquisan, denunciados como ejecutados por la estructura del Estado venezolano, convóqueselo a tales fines, a efectos de reforzar el plexo probatorio acumulado en relación a la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte de sus autoridades”, resolvió el juez.

Antes de fijar audiencia el juzgado pidió a Gendarmería Nacional Argentina la elaboración de un informe en el que conste “si el testigo se encuentra en condiciones de declarar bajo juramento” y si es el caso “en cuánto tiempo podría hacerlo, y bajo qué modalidad específica” y también si está alcanzado por alguna “obligación de guardar secreto del cual deba ser relevado previamente”.

