Judiciales

La Justicia argentina pidió a EEUU la extradición de Nicolás Maduro para indagarlo por crímenes de lesa humanidad

​El juez federal Sebastián Ramos libró hoy el exhorto internacional hacia Washington. La medida se basa en informaciones sobre el traslado del dictador venezolano a suelo norteamericano tras su detención

Guardar
Nicolás Maduro capturado por EEUU
Nicolás Maduro capturado por EEUU

La Justicia argentina dio este miércoles un paso trascendental y de alto impacto geopolítico en la causa que investiga las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. El juez federal Sebastián Ramos, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, firmó el pedido formal de extradición del dictador Nicolás Maduro a los Estados Unidos, con el objetivo de traerlo a la Argentina para que rinda cuentas en declaración indagatoria.

​La resolución, fechada hoy 4 de febrero de 2026 y a la que accedió Infobae, activa los mecanismos de cooperación internacional más urgentes, basándose en la premisa judicial de que el líder chavista “habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América”. Ante este escenario, los tribunales de Comodoro Py buscan asegurar que el dictador sea juzgado bajo el principio de jurisdicción universal que rige en nuestro país.

El exhorto a Washington: la letra chica

En su escrito, el magistrado ordenó librar un “exhorto internacional a las autoridades competentes de los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros”, haciendo lugar al requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli. La solicitud legal se ampara en el Tratado de Extradición suscrito entre la República Argentina y los Estados Unidos el 10 de junio de 1997, una herramienta bilateral clave para este tipo de procesos.

​El objetivo central de la medida es someter a Maduro a proceso penal en la Argentina y cumplir con el llamado a declaración indagatoria. Este acto procesal, indispensable para avanzar hacia un eventual procesamiento, había sido ordenado originalmente por la Sala I de la Cámara Federal porteña el 23 de septiembre de 2024 y ratificado recientemente, el pasado 15 de enero de 2026.

​Para acelerar el trámite y evitar dilaciones burocráticas, el juez Ramos encomendó la “urgente traducción” del exhorto y de toda la documentación anexa a la traductora pública actuante en el expediente. Además, dispuso que el pedido se canalice a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el órgano encargado de gestionar la diplomacia judicial.

El principio de Justicia Universal

​La decisión del juzgado de primera instancia no es un hecho aislado, sino la ejecución de una orden directa de la instancia superior. La causa, identificada como CFP 2001/2023, tomó un nuevo impulso cuando los camaristas de la Sala I —integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens— aplicaron el principio de justicia universal.

​Esta doctrina del derecho internacional permite a un Estado juzgar crímenes de lesa humanidad —como torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y persecución política— independientemente de dónde se hayan cometido o de la nacionalidad de las víctimas y victimarios, siempre que se demuestre que en el país de origen no existen garantías judiciales para investigar. En el caso de Venezuela, la Justicia argentina consideró que hay pruebas de que el Poder Judicial responde al Poder Ejecutivo, garantizando la impunidad del régimen.

​El expediente se inició por la denuncia del Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación Internacional para la Libertad, sumado al testimonio desgarrador de víctimas directas del régimen que lograron escapar a la Argentina. La querella representa a familias que sufrieron el aparato represivo del chavismo, operado a través de organismos de inteligencia como el SEBIN y la DGCIM.

​Alertas rojas y rechazo a terceros

​En la resolución firmada hoy, el juez Ramos también tomó medidas de seguridad adicionales. Ordenó notificar lo dispuesto al departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina, ratificando la vigencia de las alertas rojas internacionales que pesan sobre el sucesor de Hugo Chávez y otros jerarcas de su gobierno, como Diosdado Cabello.

​Asimismo, el magistrado ordenó poner en conocimiento de la medida al fiscal federal del caso, Carlos Stornelli, y a las querellas unificadas. En un apartado de la resolución, el juez también se encargó de limpiar el expediente de presentaciones que no cumplían con los requisitos formales: rechazó escritos de terceros, como el de Luis Augusto Acosta Sequera (por no ser parte) y el de Esteban Rafael Ortiz (por no acreditar la vigencia de su cargo), enfocando la acción procesal únicamente en la captura del dictador.

La solicitud se ampara en el principio de justicia universal, el mismo criterio jurídico que se aplicó anteriormente en los juzgados de Comodoro Py para expedientes como el de los crímenes del franquismo o la causa por el genocidio rohingya en Myanmar.

Con el exhorto ya firmado, el trámite queda ahora en manos de las autoridades de los Estados Unidos, quienes deberán evaluar la viabilidad del pedido bajo el tratado de cooperación bilateral. De prosperar la solicitud, se abriría una instancia judicial para juzgar en la Argentina las acusaciones por el plan sistemático de represión denunciado en Venezuela.

Temas Relacionados

Nicolas MaduroEEUUExtradiciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Revés para un ex funcionario chavista en la causa de los crímenes en Venezuela que tramita en Argentina

Casación rechazó un planteo de la defensa de Justo Noguera Pietri, que buscaba apartar a los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorens. En paralelo, la Justicia argentina pidió extraditar a Maduro

Revés para un ex funcionario

Confirmaron las condenas a los acusados por la tragedia de Cuesta de los Terneros, en la que murieron 15 personas

Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificaron las penas para la dueña del micro siniestrado en 2017 y quienes adulteraron la información para la Revisión Técnica Obligatoria del vehículo, que no estaba en condiciones para circular

Confirmaron las condenas a los

Sigue la disputa por la causa AFA: un fiscal de San Martín pidió que vuelva al fuero Penal Económico

La discusión es sobre el expediente donde se investiga la mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares. El caso se inició en Comodoro Py y ahora está a cargo del juez de Campana Adrián González Charvay

Sigue la disputa por la

Causa ANDIS: seguirá preso Miguel Ángel Calvete, mientras en Comodoro Py se define su procesamiento

La Cámara de Casación en lo Criminal y Correcciónal bloqueó su excarcelación por el caso de prostitución que lo llevó a prisión, justo cuando estalló el escándalo en la Agencia de Discapacidad

Causa ANDIS: seguirá preso Miguel

Ratificaron al juez que debe definir si se reabre la denuncia de Alberto Fernández por la difusión de sus videos

Gustavo Bruzzone había pedido apartarse por su vínculo académico con el ex presidente. Ahora deberá resolver si revoca el sobreseimiento de Fabiola Yañez o confirma el cierre de la causa

Ratificaron al juez que debe
DEPORTES
Se hacían pasar por el

Se hacían pasar por el presidente de Sarmiento para estafar empresas: uno de los delincuentes tenía tobillera electrónica

La confesión del deportista argentino Nicolás Keenan sobre por qué ocultaba su historia de amor con un político neerlandés

El insólito blooper que definió el partido en Sharks-Stormers por el United Rugby Championship

El ejemplo sexual que dio la pareja de Vinícius Junior para defenderlo ante los cuestionamientos sobre su profesionalismo

La selección argentina confirmó dónde concentrará durante el Mundial 2026

TELESHOW
Beto Casella y Marcela Tauro

Beto Casella y Marcela Tauro recordaron su apasionado romance: “Ella era una especie de Luciano Castro femenino”

El contundente descargo de Melody Luz por los ataques a su imagen: “Son realmente insoportables”

Fran Yan, el nieto de Cris Morena, contó que nunca sintió presión por ser actor: “Casteé para Aliados y no quedé”

El mensaje de Fede Bal por el Día Mundial contra el Cáncer: “Es un día para pensar en los que se fueron por esta enfermedad”

Chano y Tami Bianchi viven sus vacaciones en las playas de José Ignacio a más de un mes de confirmar su romance

INFOBAE AMÉRICA

Un dibujo de Rembrandt se

Un dibujo de Rembrandt se vendió por USD 17,8 millones y el dinero irá a la conservación de felinos

Las monarquías del Golfo realizaron maniobras militares conjuntas con Estados Unidos en medio de la tensión con Irán

¿Hacia dónde nos lleva la IA?

Moody’s evalúa impacto del fallo portuario y Cancillería panameña responde a advertencias de China

Estados Unidos se declaró listo para reunirse con Irán esta semana