El fiscal Stornelli pidió enviar a juicio a dos acusados por amenazas a Bullrich y Pullaro

Maximiliano Pullaro (al centro) y Patricia Bullrich

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó la elevación a juicio parcial de la causa contra dos jóvenes acusados de protagonizar un video intimidatorio. En las imágenes, los implicados aparecían armados y con los rostros cubiertos, amenazando de muerte a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

La presentación fue realizada este jueves 19 de febrero ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo de María Servini. El requerimiento imputa a Matías Leonel Romeo (26) y Diego Lucas Quiroz (27) el delito de amenazas e intimidaciones públicas, agravado por la finalidad de aterrorizar a la población y coaccionar a las autoridades para que se abstengan de actuar.

La investigación se inició tras la viralización de una grabación el 1º de diciembre de 2024. En las imágenes se observa a cuatro personas vestidas con mamelucos blancos descartables, máscaras y armas de grueso calibre. Durante la filmación, una voz masculina dirige un mensaje intimidatorio a los funcionarios.

“A vos señora Bullrich vieja mafiosa deja de embarrar la cancha y de echar leña al fuego, porque estamos instalados acá en Buenos Aires, vamos a empezar a dejar muertos acá”, expresó el locutor en el video. La amenaza también incluyó al mandatario provincial: “Gobernador mafioso de Santa Fe haga algo para los chicos, que no se haga el delincuente, hagan trabajo de escuela, dejen de hacer política con los presos”. El mensaje concluyó con una advertencia: “Vamos a empezar a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe, vamos por todo, esto nunca va a terminar”.

Peritajes de voz, un fusil FAL y testigos clave

Para fundamentar la acusación y solicitar la apertura del debate oral, Stornelli detalló un voluminoso cuerpo probatorio reunido por la Policía Federal Argentina (PFA) y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). El elemento central para identificar a Romeo como el locutor del video fue el informe pericial N.º 136.025 de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la GNA, donde especialistas compararon la voz de la grabación con muestras indubitadas del acusado y obtuvieron “moderada evidencia de similitud”.

Carlos Stornelli, fiscal federal (Gaston Taylor)

Esta prueba científica se vio reforzada por los testimonios de dos testigos de identidad reservada. Uno reconoció a Quiroz por su contextura física, ubicándolo como “el tercero de izquierda a derecha, es el más bajito”, y también identificó a Romeo por su voz y un gesto característico con la mano a la altura de la cara. Los peritajes antropomórficos posteriores, realizados por el Cuerpo Médico Forense y la Policía Científica, confirmaron la compatibilidad física de los imputados con las figuras registradas en el video.

El armamento exhibido constituyó otro elemento clave. En el allanamiento realizado en el domicilio de Sarmiento 1266, en la localidad santafesina de Puerto General San Martín, los efectivos secuestraron múltiples armas, cargadores y municiones aptas para el disparo. Según el informe de la División Balística de la PFA, uno de los sujetos empuñaba un fusil FAL (fusil automático liviano) calibre 7,62x51 mm, calibre coincidente con el material incautado en la vivienda vinculada a Quiroz.

Mamelucos municipales y mensajes comprometedores

En esa misma propiedad, la Justicia incautó mamelucos blancos descartables. Los peritos de la GNA concluyeron que las prendas presentan similitudes de diseño y confección con las utilizadas en el video. En su declaración indagatoria, Quiroz intentó desvincularse alegando que la indumentaria fue entregada por la municipalidad a su madre, quien trabaja en el centro de salud Catalina Salomón. Romeo sostuvo la misma versión. Para la fiscalía, estas explicaciones no lograron refutar la evidencia reunida.

El análisis de los dispositivos móviles aportó el dato final. En el teléfono celular secuestrado a Gabriela Velázquez, pareja de Quiroz, los investigadores recuperaron una conversación de WhatsApp con un contacto agendado como “Gra”, en la que, tras la difusión de las imágenes, la mujer pidió oraciones y escribió: “No puedo decir por celular lo que hizo porque están investigando todo”, agregando: “Lo que él hizo salió en todo lado, hasta en la tele”. Además, en el dispositivo móvil secuestrado a Quiroz, los peritos detectaron que el video intimidatorio había sido descargado el 2 de diciembre de 2024. Con estos elementos, el fiscal Stornelli dio por concluida la instrucción y solicitó al juzgado que eleve el expediente a juicio oral.