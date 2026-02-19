Judiciales

El fiscal Stornelli pidió enviar a juicio a dos acusados por amenazas a Bullrich y Pullaro

Solicitó que Matías Romeo y Lucas Quiroz enfrenten un tribunal oral por intimidación pública agravada. La acusación se sostiene en peritajes de voz, análisis de las armas secuestradas y testimonios de identidad reservada

Guardar
Maximiliano Pullaro (al centro) y
Maximiliano Pullaro (al centro) y Patricia Bullrich

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó la elevación a juicio parcial de la causa contra dos jóvenes acusados de protagonizar un video intimidatorio. En las imágenes, los implicados aparecían armados y con los rostros cubiertos, amenazando de muerte a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

La presentación fue realizada este jueves 19 de febrero ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo de María Servini. El requerimiento imputa a Matías Leonel Romeo (26) y Diego Lucas Quiroz (27) el delito de amenazas e intimidaciones públicas, agravado por la finalidad de aterrorizar a la población y coaccionar a las autoridades para que se abstengan de actuar.

La investigación se inició tras la viralización de una grabación el 1º de diciembre de 2024. En las imágenes se observa a cuatro personas vestidas con mamelucos blancos descartables, máscaras y armas de grueso calibre. Durante la filmación, una voz masculina dirige un mensaje intimidatorio a los funcionarios.

“A vos señora Bullrich vieja mafiosa deja de embarrar la cancha y de echar leña al fuego, porque estamos instalados acá en Buenos Aires, vamos a empezar a dejar muertos acá”, expresó el locutor en el video. La amenaza también incluyó al mandatario provincial: “Gobernador mafioso de Santa Fe haga algo para los chicos, que no se haga el delincuente, hagan trabajo de escuela, dejen de hacer política con los presos”. El mensaje concluyó con una advertencia: “Vamos a empezar a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe, vamos por todo, esto nunca va a terminar”.

Peritajes de voz, un fusil FAL y testigos clave

Para fundamentar la acusación y solicitar la apertura del debate oral, Stornelli detalló un voluminoso cuerpo probatorio reunido por la Policía Federal Argentina (PFA) y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). El elemento central para identificar a Romeo como el locutor del video fue el informe pericial N.º 136.025 de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la GNA, donde especialistas compararon la voz de la grabación con muestras indubitadas del acusado y obtuvieron “moderada evidencia de similitud”.

Carlos Stornelli, fiscal federal (Gaston
Carlos Stornelli, fiscal federal (Gaston Taylor)

Esta prueba científica se vio reforzada por los testimonios de dos testigos de identidad reservada. Uno reconoció a Quiroz por su contextura física, ubicándolo como “el tercero de izquierda a derecha, es el más bajito”, y también identificó a Romeo por su voz y un gesto característico con la mano a la altura de la cara. Los peritajes antropomórficos posteriores, realizados por el Cuerpo Médico Forense y la Policía Científica, confirmaron la compatibilidad física de los imputados con las figuras registradas en el video.

El armamento exhibido constituyó otro elemento clave. En el allanamiento realizado en el domicilio de Sarmiento 1266, en la localidad santafesina de Puerto General San Martín, los efectivos secuestraron múltiples armas, cargadores y municiones aptas para el disparo. Según el informe de la División Balística de la PFA, uno de los sujetos empuñaba un fusil FAL (fusil automático liviano) calibre 7,62x51 mm, calibre coincidente con el material incautado en la vivienda vinculada a Quiroz.

Mamelucos municipales y mensajes comprometedores

En esa misma propiedad, la Justicia incautó mamelucos blancos descartables. Los peritos de la GNA concluyeron que las prendas presentan similitudes de diseño y confección con las utilizadas en el video. En su declaración indagatoria, Quiroz intentó desvincularse alegando que la indumentaria fue entregada por la municipalidad a su madre, quien trabaja en el centro de salud Catalina Salomón. Romeo sostuvo la misma versión. Para la fiscalía, estas explicaciones no lograron refutar la evidencia reunida.

El análisis de los dispositivos móviles aportó el dato final. En el teléfono celular secuestrado a Gabriela Velázquez, pareja de Quiroz, los investigadores recuperaron una conversación de WhatsApp con un contacto agendado como “Gra”, en la que, tras la difusión de las imágenes, la mujer pidió oraciones y escribió: “No puedo decir por celular lo que hizo porque están investigando todo”, agregando: “Lo que él hizo salió en todo lado, hasta en la tele”. Además, en el dispositivo móvil secuestrado a Quiroz, los peritos detectaron que el video intimidatorio había sido descargado el 2 de diciembre de 2024. Con estos elementos, el fiscal Stornelli dio por concluida la instrucción y solicitó al juzgado que eleve el expediente a juicio oral.

Temas Relacionados

Carlos StornelliAmenazasPatricia BullrichMaximiliano PullaroRosarioNarcotráficoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Causa Suris: Casación ratificó el monto millonario que deberá pagar el condenado por asociación ilícita fiscal en Bahía Blanca

El máximo tribunal respaldó la decisión del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que exige a Juan Ignacio Suris y los condenados en la causa por asociación ilícita fiscal el abono de $85.625.636,72

Causa Suris: Casación ratificó el

Causa Vialidad: Casación fijó audiencia para definir el decomiso contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados

La Sala IV del máximo tribunal penal del país convocó a una sesión para la primera semana de marzo, donde comenzará a analizar los recursos contra la incautación por $684.990 millones

Causa Vialidad: Casación fijó audiencia

La Cámara Federal confirmó a la jueza Capuchetti en la causa Abello, vinculada al intento de atentado contra CFK

El tribunal descartó el pedido impulsado por la defensa del acusado, quien enfrenta una investigación por haber declarado bajo juramento que escuchó al legislador Milman pronunciar la frase “cuando la maten yo estoy camino a la costa” en referencia al intento de magnicidio

La Cámara Federal confirmó a

Por qué la Justicia citó a indagatoria y prohibió salir del país a Tapia y Toviggino: los otros dirigentes de la AFA implicados

El juez Amarante convocó a los directivos a pedido de ARCA. La querella documentó que la entidad disponía de millonarios fondos al mismo tiempo que omitía el pago de tributos. Hubo rechazo al intento de cerrar la causa

Por qué la Justicia citó

Prisión preventiva para un acusado de incitar al odio contra la comunidad judía en redes sociales

En su indagatoria dijo que eran “tonteras” que subía a Internet pero la Justicia consideró que sus posteos en X superaron “la mera opinión” y generaron un peligro “concreto”

Prisión preventiva para un acusado
DEPORTES
Donnarumma reveló qué fue lo

Donnarumma reveló qué fue lo que más lo sorprendió de Messi cuando compartieron vestuario en el PSG: “Es fantástico”

Claudio Úbeda patea el tablero en Boca y pondría un equipo repleto de cambios ante Racing: la novedad en torno a Paredes

Lanús y Flamengo disputan el primer duelo por la Recopa Sudamericana: formaciones confirmadas

“Soltero”: impacto por la separación de Lando Norris y la actriz Magui Corceiro antes del inicio de la temporada de F1

Una estrella de la NBA protagonizó un inquietante accidente de tránsito y abandonó la escena en un Lamborghini

TELESHOW
Las dura respuesta de Moria

Las dura respuesta de Moria Casán a Cinthia Fernández: “Mañana, que venga desparasitada contra bichos y garrapatas”

El tierno saludo de Julieta Ortega a su hermano Martín por su cumpleaños: “Mi primer mejor amigo”

Lara Bernasconi recordó la caída al vacío de su hijo Iñaki desde un balcón: “Lo salvaron la Virgen, los ángeles y mi papá”

El dramático llanto de Luisito Zerda, de Cuestión de peso: su esposa Noelia lucha por su vida

Guido Icardi contó las amenazas que recibió por redes tras su reunión con Wanda Nara: “Fueron mensajes de odio”

INFOBAE AMÉRICA

Evo Morales reapareció en su

Evo Morales reapareció en su bastión de Cochabamba y la Policía confirmó que prepara su aprehensión

Descubrieron en Grecia un cráneo humano de casi 300.000 años que no es Homo sapiens ni neandertal

Proyecto de ley endurece reglas de gestión y control para asociaciones de padres de familia en Panamá

El director de la OIEA celebró los avances en las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos

El día que Pep Guardiola apartó a tres figuras del City y redefinió el rumbo del club