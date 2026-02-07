El Consejo de la Magistratura se reactiva: definirá ternas para 157 vacantes y el futuro de jueces investigados

Las comisiones del Consejo de la Magistratura volverán a reunirse en las próximas semanas.

Tras el receso de verano, el Consejo de la Magistratura de la Nación se prepara para un año de alta intensidad política y judicial. Según confirmaron fuentes del organismo a Infobae, el objetivo es reactivar el funcionamiento de las comisiones durante las próximas semanas de febrero para llegar a marzo con el primer Plenario del año, donde se buscará aprobar los dictámenes de concursos pendientes y avanzar en expedientes disciplinarios sensibles.

La urgencia por poner en marcha la maquinaria responde a una necesidad estadística y política. La Comisión de Selección, presidida por María Fernanda Vazquez, tiene 78 concursos en trámite y el desafío de avanzar en la conformación de las ternas de candidatos para cubrir 157 vacantes en todo el país.

2025, el año del freno de mano

La reactivación busca revertir la parálisis que caracterizó al último ejercicio. Los datos oficiales del Consejo, a los que accedió Infobae, confirman que el sistema de selección entró en una fase de letargo profundo: el 2025 cerró como el año menos productivo desde 2022.

El organismo encargado de administrar el Poder Judicial envió apenas 19 ternas al Poder Ejecutivo durante todo el año pasado. La cifra representa un desplome vertical si se la compara con el desempeño de 2024, cuando se habían aprobado y elevado 96 expedientes. Para encontrar un nivel de actividad tan bajo hay que remontarse a los años 2012 o 2013, momentos de altísima tensión política institucional que trabaron el funcionamiento del cuerpo. Con este antecedente, la actividad de las próximas semanas resulta crucial para descongestionar el sistema.

La batalla por Comodoro Py y el interior

El foco político de la reactivación estará puesto, como es habitual, en los tribunales federales de Retiro. El Consejo debe definir las ternas para cubrir lugares estratégicos en Comodoro Py: los Juzgados Criminales y Correccionales Federales Nº 6, 9, 11 y 12; cuatro vocalías en los Tribunales Orales Federales (TOCF Nº 2, 4, 5 y 6); y vacantes en la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte.

Los tribunales de Comodoro Py (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Pero la urgencia también se traslada al interior, especialmente a zonas calientes como Rosario, donde se deben cubrir los Juzgados Federales N° 2 y N° 4. La lista de prioridades para conformar las ternas incluye también al Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, el N° 1 de Mendoza, el N° 1 de Córdoba y el de Concepción del Uruguay. Además, se buscará completar las Cámaras Federales de Apelaciones de La Plata, Córdoba, Comodoro Rivadavia y Posadas.

Para acelerar los tiempos, la Comisión de Selección ya fijó un calendario de exámenes para marzo de 2026:

7 de marzo: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

18 de marzo: Cámara Federal de la Seguridad Social.

19 de marzo: Tribunal Oral de Menores.

20 de marzo: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital.

Acusación: Maraniello y Salmain en la mira

La Comisión de Acusación, presidida por Alberto Maques, tiene en carpeta definiciones inminentes sobre la conducta de magistrados.

El caso más avanzado es el de Patricio Maraniello, juez civil y comercial federal acusado de acoso y abuso sexual. Se espera que durante febrero la Comisión tome y concluya las declaraciones testimoniales pendientes. Una vez cerrado ese paso, los consejeros estarán en condiciones de dictaminar si envían al magistrado a Jury de Enjuiciamiento.

Gastón Salmain y Patricio Maraniello, en la mira del Consejo.

Otro expediente que se sigue con atención es el del juez federal de Rosario, Gastón Salmain. Si bien la investigación en el Consejo está muy avanzada, el organismo aguarda una definición procesal clave: la confirmación de su procesamiento penal por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Este tribunal, clave para el futuro de Salmain, está presidido este año por el juez Aníbal Pineda e integrado por las juezas Silvina Andalaf y Elena Vidal.

En paralelo, también avanzan las denuncias contra el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López.

El “reloj” de la disciplina

La Comisión de Disciplina, encabezada por Cesar Grau, enfrenta una carrera contra el tiempo. Según la información pública, hay 144 jueces denunciados y alrededor de 170 expedientes en trámite. El dato que preocupa es la caducidad: cerca de 30 de estas denuncias vencerán este año si no son tratadas a tiempo. No obstante, fuentes del organismo aclaran que un gran porcentaje de estas presentaciones suelen desestimarse in limine por tratarse de meras disconformidades con el contenido de las sentencias, algo que no constituye causal de mal desempeño.

Obras y modernización

Más allá de la “rosca” por los cargos y las sanciones, la Comisión de Administración —a cargo de Sebastián Amerio, representante del Poder Ejecutivo— también busca mostrar gestión. Se está planificando la ejecución de obras de infraestructura en el Polo de Retiro (los edificios de Comodoro Py e Inmigrantes), así como en tribunales de Tierra del Fuego, Mendoza, Corrientes y Santa Fe.

Asimismo, el Consejo continúa con el plan de modernización de sistemas, poniendo el foco en la optimización del expediente electrónico, el sistema de gestión de concursos y la transparencia en las estadísticas judiciales.

La grilla de autoridades de las comisiones se completa con Alberto Lugones, quien está al frente de la Comisión de Reglamentación.