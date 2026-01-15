La Cámara Federal porteña ordenó que el juez resuelva el pedido de extradición de Nicolás Maduro a la Argentina

La Cámara Federal porteña ordenó resolver si corresponde pedir la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina por delitos de lesa humanidad

La Cámara Federal porteña ordenó resolver si corresponde pedir a Estados Unidos la extradición del dictador venezolano Nicolás Maduro a la Argentina, para ser juzgado en una causa por delitos de lesa humanidad abierta en el país, en base al principio de justicia universal.

El Tribunal de Apelaciones entendió que el juez federal Sebastián Ramos, a cargo de la investigación, ya está en condiciones de pronunciarse sobre pedidos de la querella patrocinada por el abogado Tomás Farini Duggan, a los que adhirió el fiscal Carlos Stornelli, porque se resolvió un tema pendiente, vinculado a la jurisdicción universal que habilita a intervenir a la Justicia argentina.

El juez había respondido con un “téngase presente” al pedido formulado apenas Maduro fue capturado por Estados Unidos y trasladado a ese país para enfrentar cargos por narcotráfico y terrorismo. Ramos explicó en esa ocasión que estaba pendiente de resolución un planteo de nulidad planteado por la defensa de otro acusado, el ex funcionario del régimen Justo Noguera Pietri. Su defensa cuestionó el principio de justicia universal.

La querella y la fiscalía apelaron y los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dispusieron este jueves que el magistrado resuelva la cuestión porque el 7 de enero último ellos mismos ratificaron a raíz de ese planteo el principio de jurisdicción universal que valida la intervención de la Justicia argentina.

La Cámara concluyó ahora que el juez se encuentra " en condiciones de brindar una respuesta sustancial sobre la petición introducida por los acusadores al haberse superado la controversia que, según sus propios términos, impedía avanzar en el caso", según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

El juez Ramos tuvo en cuenta que al momento del pedido de la querella, aún estaba en debate el planteo de Noguera Pietri y de eso dependía la continuidad de la pesquisa.

Ante ello ahora se consideró que el tema ya se resolvió y están las condiciones para pronunciarse sobre el planteo para comenzar los trámites de extradición de Maduro, quien tiene pedido de captura internacional emitido por orden de la Cámara Federal en 2024.

El pedido de la querella

La querella que representa a víctimas del régimen solicitó que se de inicio al trámite de extradición de Maduro y destacó que las pruebas recabadas durante los últimos años “permitieron acreditar en forma inexorable las desapariciones forzadas, violaciones, torturas y ejecuciones ordenadas por el régimen que dirige Nicolás Maduro Moros” en Venezuela.

Al planteo adhirió el fiscal federal Carlos Stornelli y recordó que sobre Maduro “pesa un llamado” del juez “a prestar declaración indagatoria, con orden de detención vigente, dispuesta a raíz de una directiva al respecto de la Cámara Federal, el tribunal de apelaciones del fuero.

El fiscal pidió que se inicie el procedimiento de extradición activa “a los fines de que sea sometido al presente proceso”.

La orden de captura internacional contra Maduro fue dictada luego de que la Cámara Federal porteña ordenara avanzar con la investigación y evaluara la adopción de medidas cautelares para asegurar la sujeción de los imputados al proceso. En ese marco, el juez Ramos dispuso su citación a declaración indagatoria y la emisión del pedido de detención que está vigente, aunque Interpol no publicó circulares rojas al respecto, explicaron fuentes del caso.

Nicolás Maduro detenido por EEUU

Justicia universal

Maduro, su mano derecha Diosdado Cabello y el ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana Noguera Pietri tienen pedido de captura internacional por parte de la Justicia argentina desde 2024 bajo el principio de jurisdicción universal.

Se investigan ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil venezolana desde al menos 2014.

“Los hechos denunciados revisten características de extrema gravedad que generarían lesiones a derechos humanos fundamentales y, por tanto, habilitarían su protección universal sin dilación”, concluyeron en esa resolución del 7 de enero los jueces Bruglia y Bertuzzi.

El Tribunal de Apelaciones aclaró que esa competencia podría revisarse en el futuro si se acreditara la existencia de procesos en curso ante la Corte Penal Internacional, a fin de evitar una doble persecución penal. La CPI con sede en La Haya juzga los crímenes previstos en el Estatuto de Roma, entre ellos los de lesa humanidad.

El avance de la causa se produjo luego de que el 25 de septiembre de 2024, el juez federal Ramos ordenó la declaración indagatoria de Maduro y de su principal aliado político, Diosdado Cabello, y libró órdenes de detención internacional, con fines de extradición a la Argentina. La decisión abarcó a una decena de acusados, entre ellos Noguera Pietri.

Todos están imputados como supuestos responsables de un “plan sistemático” gestado desde lo más alto del poder para llevar adelante torturas, secuestros y ejecuciones.