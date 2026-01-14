Judiciales

La Justicia levantó la intervención de OSPRERA y le devolvió el manejo de la obra social a José Voytenco

El juez Sebastián Casanello ordenó restituir al directorio de la UATRE y descongelar las cuentas del sindicalista. Advirtió sobre el “nulo avance” de la causa por lavado y se apoyó en la postura del fiscal Guillermo Marijuan, quien había calificado de “ilegal” la intervención.

Guardar
El juez Casanello puso fin
El juez Casanello puso fin a la intervención de Osprera.

El Juzgado Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, dispuso este martes el cese inmediato de la intervención de OSPRERA, la obra social de los trabajadores rurales, y ordenó restituir en sus cargos a José Voytenco y al resto del directorio que había sido desplazado a fines del año pasado.

La resolución marca un punto de inflexión en la batalla judicial por el control de la caja de los peones rurales. Además de devolverle la lapicera a las autoridades electas del sindicato (UATRE), el magistrado ordenó el levantamiento de la inmovilización de las cuentas bancarias y cajas de seguridad que pesaba sobre el secretario general del gremio.

El fallo es contundente respecto a la debilidad de las pruebas que sostenían la intervención. Casanello remarcó que, a pesar del tiempo transcurrido, el avance en la hipótesis de lavado de activos es “prácticamente nulo”. Para llegar a esta conclusión, el magistrado se apoyó en el dictamen determinante del fiscal federal Guillermo Marijuan, quien consideró que las medidas cautelares vigentes eran “ilegales” y requerían su cese inmediato.

​“Medidas ilegales”

El juez fue crítico con el estado del expediente que tramitaba originalmente en Lomas de Zamora —a cargo del juez Federico Villena— antes de pasar a Comodoro Py. “Pese al interés de los querellantes, esto disminuye la carga de verosimilitud que exige mantener una medida cautelar con implicancias en una asociación sindical”, sostuvo Casanello.

En esa línea, el fallo destaca la posición de la fiscalía a cargo de Marijuan, quien fue tajante al afirmar que “nunca habían existido motivos” para dictar la intervención. El fiscal reiteró que se trataba de un “claro caso donde se dio curso a una investigación penal sin impulso de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal”. Incluso, la propia defensa de Voytenco recordó en el expediente que Marijuan ya había planteado la nulidad de toda la causa por estas irregularidades.

Ante este escenario de orfandad probatoria y falta de acusación fiscal, y “siguiendo los lineamientos trazados por la Cámara de Apelaciones”, el magistrado concluyó que ya no existen motivos para mantener el desplazamiento de las autoridades naturales de la obra social.

José Antonio Voytenco
José Antonio Voytenco

​“Pese al interés de los querellantes, esto disminuye la carga de verosimilitud que exige mantener una medida cautelar con implicancias en una asociación sindical”, sostuvo Casanello. En esa línea, la defensa de Voytenco había argumentado que ni siquiera existía una imputación formal contra el sindicalista y que sus movimientos bancarios estaban auditados.

Ante este escenario, y “siguiendo los lineamientos trazados por la Cámara de Apelaciones”, el magistrado concluyó que ya no existen motivos para mantener el desplazamiento de las autoridades naturales de la obra social.

Los informes de gestión y la “normalización”

Uno de los pilares del fallo fue la evolución de la entidad reportada por la propia Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Si bien el organismo había solicitado mantener la tutela, el juez valoró especialmente los informes técnicos presentados en la causa, los cuales dieron cuenta de que la situación crítica inicial que motivó la intervención tiempo atrás hoy se encuentra “sustancialmente superada”.

El relevamiento de gestión del período noviembre 2024-diciembre 2025 detalló avances como la reducción del déficit mensual de $3.500 millones a $1.800 millones y la renegociación de deudas. Para Casanello, estos resultados exhibidos por la Superintendencia demostraron que la urgencia extrema había desaparecido, debilitando así el argumento del “peligro en la demora” necesario para sostener una medida cautelar de esta magnitud.

​Un veedor por 90 días

Si bien Voytenco recupera el control político y administrativo, no tendrá cheque en blanco. “Por la naturaleza del hecho denunciado”, Casanello dispuso una medida intermedia: la designación de un veedor judicial por el plazo de 90 días.

Una de las marchas de
Una de las marchas de UATRE en la sede

Este funcionario, que deberá ser designado por la propia Superintendencia de Servicios de Salud, tendrá la misión específica de:

  • Controlar el flujo de dinero de la obra social.
  • Vigilar el patrimonio y comprobar entradas y gastos.
  • Informar mensualmente a la Justicia si verifica “extracciones de dinero” por parte del directorio o cualquier irregularidad administrativa.

​Cómo sigue la transición

El fallo intima al actual interventor, Marcelo Petroni, a cesar en sus funciones y presentar un “informe final de estado de situación” en un plazo perentorio de 72 horas.

La defensa del gremio había denunciado previamente en el expediente que la gestión de Petroni, lejos de solucionar los problemas, había “duplicado la estructura administrativa” y reducido el gasto en salud, reemplazando centros de prestaciones por sistemas de “telemedicina”, lo que generaba perjuicios directos a los afiliados.

Con esta decisión, la Justicia Federal pone freno a una serie de intervenciones cruzadas —que incluyeron juzgados de La Pampa y el de Villena en Lomas de Zamora— y devuelve la gestión de OSPRERA al sindicato, aunque bajo la lupa de Comodoro Py por los próximos tres meses.

Temas Relacionados

OSPRERASebastián CasanelloGuillermo MarijuanFederico VillenaJosé VoytencoÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Justicia reconoció un “daño psíquico” sufrido por un empleado de seguridad y será indemnizado

Fue agredido durante una guardia nocturna. La sentencia condenó a la aseguradora a pagar una prestación por incapacidad laboral y a cubrir las prestaciones médicas

La Justicia reconoció un “daño

La Corte bonaerense suspendió ordenanzas sobre agroquímicos y fumigaciones en dos municipios

La decisión fue adoptada de manera cautelar en el marco de una demanda de inconstitucionalidad presentada por vecinos que cuestionan las reglas locales aplicables a la Cuenca del Chapaleofú

La Corte bonaerense suspendió ordenanzas

La gerenta de un banco complicó a los presuntos testaferros de la AFA por la compra de autos de alta gama

La testigo aseguró que el dinero usado para comprar los vehículos secuestrados en la mansión de Pilar durante un allanamiento no pudo haber salido de la cuenta de Real Central

La gerenta de un banco

El “Kilómetro Cero” del caso AFA: giros a Miami, la firma de Tapia y la trama de los contratos paralelos

Documentos exclusivos y transferencias millonarias reconstruyen el inicio de una disputa de alcances insospechados

El “Kilómetro Cero” del caso

Polémica por un aumento que lleva a más de $20 millones el sueldo de los jueces de la Corte de Santa Cruz

La decisión de cuatro integrantes de ese Tribunal provocó críticas por parte de diversos referentes provinciales que reclaman que no se concrete el aumento

Polémica por un aumento que
DEPORTES
Midón, La Serna y Collarini

Midón, La Serna y Collarini siguen adelante en el AAT Challenger y crece la presencia argentina en el W50

Argentina Open 2026: se confirmó la lista oficial de jugadores y un Top 5 encabeza un cartel de lujo

“El niño que revolucionó el ajedrez”: el cambio en la carrera del argentino Faustino Oro antes de su primer torneo oficial de 2026

Mastantuono metió un gol tras 113 días, pero el Real Madrid protagonizó un papelón y quedó eliminado de la Copa del Rey ante el Albacete

Los dos goles de Alejandro Garnacho en la derrota del Chelsea ante el Arsenal por la Copa de la Liga en Inglaterra

TELESHOW
Ángel de Brito salió a

Ángel de Brito salió a responderle a María Fernanda Callejón: “Que se refugie en la ficción”

Los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña regresaron a Turquía: la foto que lo confirma

Quiénes son los invitados Mirtha y Juana para este fin de semana

El giro de Lali Espósito: su curiosa reacción a un posteo en X tras anunciar su casamiento

Mónica Gonzaga habló de Julio Iglesias en medio de las acusaciones por abuso sexual: “Me da una tristeza brutal”

INFOBAE AMÉRICA

Familiares de jóvenes asesinados durante

Familiares de jóvenes asesinados durante las protestas de 2017 en Venezuela exigieron celeridad a la Corte Penal Internacional

El G7 y la Unión Europea advirtieron a Irán que sufrirá más sanciones “si continúa su represión de las protestas”

Salarios públicos alcanzan $4,338 millones en 10 meses en Panamá

El Foro Penal elevó a 72 la cifra de presos políticos excarcelados por el régimen de Venezuela

“Uniendo deporte y formación ayudamos a que más jóvenes sean líderes”: Fernando Morientes destaca el convenio entre universidad peruana y Fundación Real Madrid