Judiciales

La justicia federal frenó el traslado urgente de detenidos en comisarías porteñas hacia la cárcel de Devoto

Una jueza porteña había dictado el traspaso inmediato de presos, fallo que luego fue acompañado por el juez federal Daniel Rafecas. Ahora la Cámara de Apelaciones frenó la resolución que buscaba descomprimir las dependencias de la Policía de la Ciudad

Guardar
El Complejo Penitenciario Federal de
El Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad, conocido como cárcel de Devoto. (Foto: Maximiliano Luna)

La Cámara Federal porteña dejó sin efecto el traslado urgente de personas detenidas en comisarías de la Policía de la Ciudad a la cárcel de Devoto. En este sentido había fallado la jueza de CABA María Mercedes Maiorano -quien además dispuso multas económicas para los funcionarios intervinientes si no cumplían la orden judicial-, y luego fue acompañada por el juez federal Daniel Rafecas.

El fallo original se firmó a fines de diciembre en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 3, del fuero penal de la Ciudad.

La resolución de la justicia local porteña ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que recibiera de manera inmediata a mujeres y personas del colectivo trans con situación procesal resuelta, así como a todos los condenados que permanecían en alcaidías y comisarías.

La jueza Maiorano buscó así descomprimir la superpoblación en las celdas de la Policía de la Ciudad y encomendó un plan de trabajo para aumentar los cupos de ingreso al sistema federal, con un cupo mínimo de 130 traslados por semana y un plazo máximo de cuatro meses desde su inicio para resolver la problemática en las comisarías.

De no cumplirse lo resuelto, la magistrada había fijado una multa de 200.000 pesos por cada día de demora que el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Marcelo Curi, y el director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, deberían pagar de su bolsillo.

Frente a este escenario, el juez federal Daniel Rafecas, que lleva adelante un habeas corpus colectivo sobre la situación en la cárcel de Villa Devoto, acompañó con una resolución que modificó su postura histórica y llamó a priorizar el alojamiento de los presos de la Ciudad en ese complejo penitenciario.

Las comisarías porteñas fueron escenario
Las comisarías porteñas fueron escenario de múltiples fugas y las autoridades locales lo atribuyeron al alojamiento irregular de los detenidos. Foto: Jaime Olivos

El 23 de diciembre, Rafecas dispuso que, para colaborar con la crisis de los detenidos en dependencias de la Ciudad, el SPF debía admitir a los presos provenientes de la fuerza policial porteña.

Además, ordenó que se trasladara a otros penales a quienes ya tenían condena firme y estaban alojados en Devoto, con el fin de liberar plazas para los nuevos ingresos y “no superar la cantidad actual de alojados”.

Las autoridades del Servicio Penitenciario apelaron la decisión de Rafecas ante la Cámara. El organismo expuso que la medida invadía sus funciones exclusivas, ya que la organización y clasificación de los internos según su riesgo y necesidades corresponde a la administración carcelaria y no a los jueces.

La apelación

En los fundamentos de la apelación, el SPF señaló que imponer un ingreso masivo y excluyente vulneraba su capacidad técnica para gestionar la seguridad dentro de los penales.

A su vez, el organismo penitenciario advirtió que se encontraba en una situación de imposible cumplimiento. Sucede que reciben órdenes simultáneas de múltiples juzgados nacionales, federales y provinciales, todos con mandatos de igual jerarquía que exigen alojar detenidos.

Según el planteo, acatar la prioridad exigida para los presos de la Ciudad los obligaría a desobedecer otros requerimientos judiciales vigentes. También recordaron que la Cámara de Casación Penal había instado a ubicar a los detenidos en cárceles adecuadas, pero sin establecer preferencias por una fuerza de seguridad específica ni designar un penal en particular.

Al analizar el caso, la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, consideró que la decisión del juez Rafecas excedió el objetivo original de la causa, que buscaba justamente limitar la cantidad de internos en la cárcel de Devoto para evitar el hacinamiento.

Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi,
Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces de la Cámara Federal de la CABA

Por lo tanto, habilitar el ingreso de un número indeterminado de personas iba en contra de los intereses que se intentaban proteger en ese mismo legajo, dijeron los camaristas. Y además, de acuerdo a la interpretación adoptada, el fallo transformó un recurso de habeas corpus, destinado a la tutela urgente de derechos, en una herramienta de planificación estructural del sistema penitenciario.

Aunque revocó la resolución de Rafecas, la Cámara reconoció la gravedad de la problemática de las comisarías porteñas y la necesidad de buscar soluciones coordinadas para la superpoblación carcelaria.

Temas Relacionados

PresosDetenidosPolicía de la CiudadServicio Penitenciario FederalDaniel RafecasMaría Mercedes MaioranoCárcel de Devotoúltimas noticias

Últimas Noticias

El Consejo de la Magistratura avanza con las investigaciones sobre los jueces Gastón Salmain y Patricio Maraniello

El primero, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, enfrenta una orden de detención pero no está preso porque tiene inmunidad de arresto. El segundo, del fuero Civil y Comercial porteño, está acusado de abuso y maltrato

El Consejo de la Magistratura

Denunciaron por antisemitismo a un médico del Hospital San Martín de La Plata y pidieron su expulsión

La presentación judicial fue realizada por el abogado Jorge Monastersky, quien exigió al gobernador Kicillof y al ministro Kreplak que aparten del cargo al residente que pidió “cortarles las yugulares” a los judíos

Denunciaron por antisemitismo a un

Demoraron casi un año en reintegrar el dinero por una compra fallida de un celular: un fallo dispuso una compensación millonaria

Durante meses, la clienta debió exhibir sus movimientos bancarios y soportar evasivas. La sentencia impuso una indemnización que incluye daño patrimonial, moral y una sanción ejemplificadora

Demoraron casi un año en

Una alarma que no sonó y la lucha judicial por demostrar quién falló en la noche del robo millonario a una empresa

Una firma agropecuaria demandó a una compañía de seguridad por deficiencias en la prestación del servicio. El análisis del vínculo contractual, de las pruebas y de los argumentos de ambas partes abre interrogantes sobre el alcance de las obligaciones asumidas en el monitoreo comercial

Una alarma que no sonó

El juez Salmain hará un último intento en Comodoro Py para irse a Europa mientras lo investigan por corrupción

La Cámara Federal de Rosario le negó el pedido, pero su defensa insistió y ahora el caso será revisado por la Cámara Federal de Casación Penal. El magistrado está procesado, tiene una orden de detención y le prohibieron salir del país

El juez Salmain hará un
DEPORTES
Ander Herrera reveló la gran

Ander Herrera reveló la gran diferencia entre Boca Juniors y gigantes europeos como el United y el PSG

Conmoción en Italia por la muerte de un trabajador a -12° en medio de los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Manchester United agravó su crisis y rompió un récord negativo de más de 100 años

La sentencia de Juanfer Quintero sobre el deseo de Sebastián Villa de jugar en River Plate

“No sabía si estaba listo para verlo”: Grosjean se reencontró con el casco que le salvó la vida en un brutal accidente en la F1

TELESHOW
El fuerte descargo de Juana

El fuerte descargo de Juana Viale ante los rumores de romance con Mauricio Macri: “Hacer daño por un segundo de fama”

Soledad Pastorutti contó la impactante muerte de su bisabuelo: “Lo partió un rayo”

Alfredo Casero suspendió una función de Cha Cha Cha en Mar del Plata: los supuestos motivos

Christian Petersen habló de su salud tras su internación: “Sin voz pero mejorando”

Jimena Barón mostró el exitoso emprendimiento de su hijo Momo en la playa: “Renovamos producción”

INFOBAE AMÉRICA

Una turista hacía esnórquel en

Una turista hacía esnórquel en Brasil y fue mordida por un tiburón: “Se me pegó en la pierna”

Los Premios Goya dan a conocer sus nominaciones en la Academia de Cine

El impacto de la luz natural en la diabetes sorprende a la ciencia

El régimen cubano rechazó negociar con EEUU tras las presiones de Trump

La fortaleza que desafía el paso de los siglos y es un emblema del Báltico