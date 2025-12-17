Judiciales

Rechazaron un planteo contra la resolución de Bullrich que impuso tareas obligatorias sin cobrar a los presos

Casación declaró inadmisibles los recursos presentados por la defensa de un detenido y por la Comisión de Cárceles de la Defensoría General contra la desestimación de cautelar que buscaba suspender la norma emitida por el Ministerio de Seguridad

Guardar
La Cámara Federal de Casación
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos contra la resolución del Ministerio de Seguridad que impuso tareas obligatorias no remuneradas a presos del Servicio Penitenciario Federal

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos presentados por la defensa de un detenido y por la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación contra el rechazo de una medida cautelar que buscaba suspender la aplicación de una resolución del Ministerio de Seguridad que impuso tareas obligatorias no remuneradas a las personas privadas de la libertad en el Servicio Penitenciario Federal.

La decisión fue adoptada este miércoles por la Sala II del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Angela Ester Ledesma, Alejandro Walter Slokar y Guillermo Jorge Yacobucci, en la causa “Álvarez, Guillermo s/ recurso de casación”. Por mayoría, el cuerpo rechazó ambos planteos tras considerar que no cumplían con los requisitos formales necesarios para habilitar la vía casatoria.

El debate se desarrolló en el marco de un habeas corpus colectivo iniciado en 2018, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 y que tiene como eje la situación del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, conocido como la cárcel de Devoto. Ese expediente se concentró desde su origen en la problemática de la superpoblación carcelaria y, con el transcurso del tiempo, incorporó cuestiones vinculadas con las condiciones de detención, incluidas aristas laborales, edilicias y de salud vinculadas al cupo penitenciario.

En abril de este año, Guillermo Antonio Álvarez, detenido en Devoto, presentó dentro de ese expediente una solicitud de medida cautelar para suspender la aplicación de la Resolución 1346/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación. La norma había sido dictada el 16 de diciembre de 2024 y publicada dos días después en el Boletín Oficial. Fue firmada por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La Resolución 1346/2024, impugnada en
La Resolución 1346/2024, impugnada en este expediente, fue firmada en diciembre del año pasado cuando Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad (RS Fotos)

Dicha decisión ministerial estableció, en su primer artículo, la "obligatoriedad" para todos los internos del Servicio Penitenciario Federal de participar en tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos carcelarios durante cinco horas diarias, sin percibir remuneración alguna.

En los considerandos, el la cartera de seguridad sostuvo que la ejecución de la pena privativa de la libertad tiene entre sus fines “procurar la reinserción social y la reducción de la reincidencia” y afirmó que “la ociosidad de los internos conlleva al aumento ostensible de los índices de violencia y alteraciones al orden”. También evaluó necesario que la totalidad de la población penitenciaria realice actividades de mantenimiento para “reparar el daño causado a la sociedad y compensar los recursos invertidos por el Estado Nacional en la articulación de un tratamiento penitenciario efectivo”.

Álvarez sostuvo que la aplicación de esa normativa produjo un impacto directo en su situación económica. De acuerdo a su planteo, cinco horas diarias comenzaron a computarse como “prestaciones personales” no remuneradas, lo que derivó en una reducción significativa” de su salario intramuros. Alegó que ese ingreso tiene carácter alimentario y que la merma afectó el sostenimiento de su grupo familiar, incluidos menores de edad. Aseveró a su vez que la medida contrariaba la finalidad resocializadora de la pena.

El juez de primera instancia rechazó la cautelar solicitada. Para eso, consideró que no se había acreditado un agravamiento arbitrario de las condiciones de detención atribuible a la Resolución 1346/2024, que no se verificaba “peligro en la demora” y que el planteo excedía el objeto del habeas corpus colectivo, orientado principalmente a la determinación del cupo penitenciario en el CPF de CABA.

El penal de Villa Devoto
El penal de Villa Devoto

Esta postura fue confirmada el 6 de noviembre pasado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Al resolver, dicho tribunal de Alzada reafirmó la idea de que la medida solicitada por el preso -tendiente a dejar sin efecto una resolución ministerial de alcance general- no se vinculaba directamente con el objeto procesal del habeas corpus colectivo.

Contra ese pronunciamiento, la defensa oficial de Álvarez y el cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación interpusieron sendos recursos de casación. En sus presentaciones, cuestionaron la falta de tratamiento del impacto concreto que la resolución habría tenido sobre la situación del interno y remarcaron que se encontraban reunidos los requisitos de “verosimilitud del derecho” y “peligro en la demora” para darle vía al planteo.

Así las cosas, a la hora de iniciar la votación del caso, la camarista Ledesma consideró que los recursos resultaban formalmente admisibles, al tratarse de un planteo vinculado con las condiciones de detención y la ejecución de la pena, en el marco de normas constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, sus colegas Slokar y Yacobucci votaron por la negativa.

Slokar interpretó que los escritos de interposición “carecen de la fundamentación necesaria para demostrar su procedencia”, ya que los apelantes no se hicieron cargo de refutar todos y cada uno de los fundamentos de la decisión impugnada. En particular, precisó que no habían logrado rebatir el argumento central de la Cámara de Apelaciones según el cual la pretensión cautelar excedía el tema analizado en el habeas corpus, circunscripto a la superpoblación carcelaria en Devoto.

La jueza Angela Ledesma, en
La jueza Angela Ledesma, en disidencia, inició la votación del caso

El juez agregó que la resolución impugnada contaba con los “fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes” para ser admitida como un acto judicial válido.

Yacobucci, en tanto, adhirió a ese razonamiento y recordó que la vía de casación exige una fundamentación “muy clara y concreta” que permita advertir un error de interpretación o de aplicación de la ley atribuible al tribunal que dictó la decisión cuestionada.

En ese contexto, la Sala II resolvió desestimar las dos presentaciones que buscaban dejar sin efecto la medida carcelaria adoptada por Bullrich.

Temas Relacionados

Sistema penitenciarioDevotoPoder JudicialCasación FederalHabeas CorpusMinisterio de SeguridadPatricia BullrichCarcel de DevotoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Consejo de la Magistratura habilitó la feria judicial para avanzar en investigaciones contra tres jueces

La Comisión de Acusación resolvió por unanimidad continuar durante el receso de enero las actuaciones contra los magistrados Gastón Salmain, Pablo Díaz Lacava y Alejandro Maraniello, cuyas situaciones procesales avanzan en paralelo en el ámbito judicial y administrativo

El Consejo de la Magistratura

Justicia penal juvenil: miles de niños y adolescentes ingresaron al sistema en 2024, según la Corte Suprema

El Mapa de Niños, Niñas y Adolescentes con Intervención Penal reveló datos de las 24 jurisdicciones del país sobre causas de menores tramitadas durante el último año

Justicia penal juvenil: miles de

Confirmaron procesamientos por venta de datos de tarjetas de crédito en grupos de Telegram y WhatsApp

Entre los acusados hay una supuesta empleada infiel que entregaba información sensible de clientes de la empresa para la que trabajaba

Confirmaron procesamientos por venta de

Sur Finanzas: los tres detenidos pidieron ampliar sus declaraciones indagatorias

La tesorera y dos choferes de la financiera de Ariel Vallejo están acusados de intentar ocultar pruebas y hasta ahora guardaron silencio

Sur Finanzas: los tres detenidos

Hallaron muerto a un suboficial del Ejército en un cuartel de Corrientes

La Justicia abrió una investigación para determinar las causas del deceso. “Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones”, dijo el ministro Carlos Presti

Hallaron muerto a un suboficial
DEPORTES
La Semana del Tenis: el

La Semana del Tenis: el mega evento de $250 millones que revolucionó el deporte argentino

“Ojo a las caras de Lionel”: el video de las increíbles reacciones de Messi durante su visita a un santuario de animales en la India

Estupor por la muerte de un campeón de fisicoculturismo a los 30 años: llevaba una “vida de monje”

Lionel Messi llegó a la Argentina para pasar las Fiestas: la estrategia en plena ruta que sorprendió a los fanáticos

La tabla histórica de títulos en la Copa Intercontinental y la chance que perdió Flamengo tras la caída ante PSG

TELESHOW
Joaquín Levinton compartió el conmovedor

Joaquín Levinton compartió el conmovedor mensaje que recibió tras recuperarse de un infarto: “Me salvaste la vida”

La advertencia de Yanina Latorre sobre las filtraciones en MasterChef Celebrity: “Hay un topo ahí adentro que vende todo”

Durante su último show, Lali Espósito lanzó un ramo de flores al público y encontró a quien lo agarró: “Reportate”

Fabio Alberti le propuso matrimonio a su novia arriba del escenario en el último show de Cha Cha Cha

El divertido paseo navideño de Valentina Cervantes y Enzo Fernández por las calles de Londres

INFOBAE AMÉRICA

Israel aprobó un acuerdo histórico

Israel aprobó un acuerdo histórico de 35.000 millones de dólares para exportar gas a Egipto

La Unión Europea desbloqueó el acuerdo con el Mercosur con nuevas salvaguardias agrícolas

Estados Unidos instó al CNE de Honduras a iniciar el escrutinio especial y advirtió sobre consecuencias ante intentos de sabotaje

Así “Volver al Futuro III” rindió tributo a Clint Eastwood con una broma que desafió a los fanáticos

Las impresionantes imágenes de polillas alimentándose de lágrimas de alce en un bosque de Estados Unidos sorprenden a la ciencia