Judiciales

La Cámara Federal de Casación Penal designó autoridades para el 2026: Diego Barroetaveña será el nuevo presidente

Reemplazará en la conducción a Daniel Petrone. En tanto, los jueces Javier Carbajo, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky subrogarán durante el primer semestre las tres vocalías que están vacantes. Otro magistrado adelantó que se jubilará y un tercio del tribunal quedaría sin titulares en sus despachos

Guardar
El juez de la Cámara
El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña será presidente del tribunal en 2026

Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal acordaron este martes la renovación de autoridades para el año 2026 y eligieron a Diego Barroetaveña como nuevo presidente del máximo tribunal penal del país.

Los magistrados se reunieron esta mañana en la Sala de Acuerdos ubicada en el primer piso de Comodoro Py 2002 y llegaron a una votación unánime sobre la nueva conformación de las cuatro salas.

Al igual que ocurre en el resto del Poder Judicial, la Cámara de Casación tiene cargos vacantes, y se encamina a tener un tercio de los despachos sin un juez titular a cargo.

Las vocalías N° 8, 9 y 10 no tienen jueces designados y por eso deben seleccionarse magistrados que subroguen esos puestos.

En ese orden, este martes se determinó que durante el primer semestre del próximo ciclo ocuparán esas vocalías Javier Carbajo (Sala I), Mariano Borinsky (Sala III) y Carlos Mahiques (Sala I).

En el segundo semestre la vocalía N° 8 pasará a estar a cargo de Barroetaveña, en la N° 9 asumirá Daniel Petrone y la N° 10 será subrogada por Alejandro W. Slokar.

Además, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el magistrado Juan Carlos Gemignani de la Sala III informó a sus pares que está tramitando su jubilación, lo que generaría una cuarta vacante entre los 12 despachos.

Juan Carlos Gemignani es juez
Juan Carlos Gemignani es juez de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal

Ante un eventual retiro de este juez, también se designaron potenciales subrogantes para su vocalía, la N° 4: Guillermo Yacobucci hasta junio y Gustavo Hornos lo que resta del 2026.

La Cámara Federal de Casación Penal es la instancia superior de los Tribunales Orales de todo el país, donde se llevan adelante los juicios. Los camaristas revisan, por ejemplo, las con­de­nas y absoluciones.

Las autoridades de la Cámara

Además de elegir a Barroetaveña en la presidencia, los jueces votaron como vicepresidente primero a Guillermo J. Yacobucci, quien además encabeza la Sala II.

En tanto, el vicepresidente segundo de la Casación durante 2026 será Javier Carbajo. Este juez también asumirá la presidencia de la Sala IV.

Con la nueva conformación, la Sala I quedará encabezada por Daniel A. Petrone -quien ejerce la presidencia del tribunal durante el ciclo 2025-, y completarán el tribunal Carbajo en la vicepresidencia y Carlos A. Mahiques como vocal.

En paralelo, la Sala II estará integrada por Yacobucci como titular, acompañado por la magistrada Angela E. Ledesma y el juez Alejandro W. Slokar.

El presidente de la Corte
El presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, durante una reunión con jueces de la Cámara Federal de Casación Penal. En la foto Daniel Petrone; Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques, Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Javier Carbajo. Imagen de archivo.

La Sala III tendrá como presidente a Mahiques, Juan Carlos Gemignani en la vicepresidencia y Mariano Borinsky como subrogante de la vocalía N° 11.

Por último, la Sala IV quedó bajo la presidencia de Carbajo, con Gustavo M. Hornos como vicepresidente y Borinsky como tercer juez.

Las vacantes

El Consejo de la Magistratura tiene pendiente el Concurso N° 475 con el que se tramita la designación de jueces titulares para las vocalías N° 8, 9 y 10 de la Casación.

De acuerdo al último informe de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del organismo, el proceso se paralizó en la etapa de impugnaciones a las calificaciones y al orden de mérito provisorio de los candidatos.

El plazo formal previsto para la conclusión del trámite venció el 22 de noviembre de 2022. Es un paso necesario antes de que se puedan realizar las entrevistas personales y conformar las ternas que finalmente serán elevadas al Poder Ejecutivo para su consideración.

La prueba de oposición, el examen que realizan los postulantes para que se evalúen sus conocimientos técnicos, se realizó el 11 de mayo de aquel año con la asistencia de 44 magistrados.

La orden de mérito ubicó en la primera posición a María Gabriela López Iñiguez, jueza del TOF N° 8 de la CABA. En segundo lugar está José Antonio Michilini, del TOF N° 1 de Comodoro Py, mientras que en el tercer puesto se ubicó el fiscal Leonel Guillermo Gómez Barbella.

Temas Relacionados

Cámara Federal de Casación PenalDiego BarroetaveñaComodoro Pyúltimas noticias

Últimas Noticias

Doble revés judicial para el detenido exfuncionario kirchnerista Ricardo Jaime

El condenado exsecretario de Transporte deberá seguir en prisión luego de intentar, sin éxito, que se revise la negativa a darle prisión domiciliaria. También se quejó en vano por las notas de concepto que le pusieron en la cárcel

Doble revés judicial para el

El juicio por los cuadernos de la corrupción: continúa la acusación que desnuda el vínculo entre empresarios y políticos

El Tribunal Oral Federal N°7 llevará adelante la audiencia número 11 del proceso, centrada en la cartelización de la obra pública con el caso de “La Camarita”

El juicio por los cuadernos

El juez Aguinsky levantó el secreto de sumario y ordenó medidas para determinar quiénes son los verdaderos dueños de los autos de Pilar

Tras recibir la causa que investiga a los presuntos testaferros del presidente de la AFA, el juez en lo penal económico decidió avanzar con una serie de requerimientos a organismos públicos y privados para reconstruir el entramado patrimonial de los involucrados

El juez Aguinsky levantó el

Una mujer tropezó dentro de una estación de servicio y la Justicia ordenó el pago de una indemnización

El caso abrió debate por el lugar en donde ocurrió el hecho y la condición de cliente de la demandante. La Cámara de Apelaciones ratificó la responsabilidad de la empresa y las aseguradoras, exigiendo el pago de un resarcimiento económico

Una mujer tropezó dentro de

La Justicia falló a favor de una mujer que perdió un vuelo por un corte de calle: le pagarán más de $34 millones

Un juez consideró que la empresa que la trasladaba no adoptó las medidas adecuadas. Aseguró que la compañía falló en su deber de previsión y ordenó compensar a los afectados

La Justicia falló a favor
DEPORTES
Ousmané Dembelé ganó el premio

Ousmané Dembelé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

En medio del avance de las causas judiciales en Argentina, Claudio Tapia se mostró con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez

¿Operativo seducción? Leandro Paredes viajó a Italia y vio jugar a Paulo Dybala en la Roma

Violenta pelea de padres en un partido de fútbol infantil en Lanús: expulsaron a los dos equipos tras los incidentes

FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

TELESHOW
Cazzu festejó su cumpleaños a

Cazzu festejó su cumpleaños a lo grande: karaoke con amigos famosos y el “desafío de la uva”

Más de 5 cuadras de fila en el casting presencial de Gran Hermano: todos quieren ser la Generación Dorada

El homenaje de Nicolás Vázquez a su hermano Santiago a 9 años de su muerte: el emotivo significado de su tatuaje

De romances mediáticos y su carrera en los medios: la historia de Rocío Robles, la novia de Adrián Suar

La escapada romántica de Valentino López y Carola Sánchez Aloé: risas y complicidad en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Pedro Chemes estrena una obra

Pedro Chemes estrena una obra musical en homenaje al Papa Francisco: “Él nos sacó la incomodidad de ser cristianos”

Cuál es el método de belleza que puede envejecer la piel joven en solo unos minutos

Los abogados de Jair Bolsonaro pidieron de nuevo permiso para una cirugía y la prisión domiciliaria

Banksy cuestiona el poder y el control en una exposición en el Moco Museum

Rusia rechazó una tregua de Navidad en Ucrania en medio de las negociaciones por el Donbás