La Cámara Federal de Casación Penal designó autoridades para el 2026: Diego Barroetaveña será el nuevo presidente

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña será presidente del tribunal en 2026

Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal acordaron este martes la renovación de autoridades para el año 2026 y eligieron a Diego Barroetaveña como nuevo presidente del máximo tribunal penal del país.

Los magistrados se reunieron esta mañana en la Sala de Acuerdos ubicada en el primer piso de Comodoro Py 2002 y llegaron a una votación unánime sobre la nueva conformación de las cuatro salas.

Al igual que ocurre en el resto del Poder Judicial, la Cámara de Casación tiene cargos vacantes, y se encamina a tener un tercio de los despachos sin un juez titular a cargo.

Las vocalías N° 8, 9 y 10 no tienen jueces designados y por eso deben seleccionarse magistrados que subroguen esos puestos.

En ese orden, este martes se determinó que durante el primer semestre del próximo ciclo ocuparán esas vocalías Javier Carbajo (Sala I), Mariano Borinsky (Sala III) y Carlos Mahiques (Sala I).

En el segundo semestre la vocalía N° 8 pasará a estar a cargo de Barroetaveña, en la N° 9 asumirá Daniel Petrone y la N° 10 será subrogada por Alejandro W. Slokar.

Además, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el magistrado Juan Carlos Gemignani de la Sala III informó a sus pares que está tramitando su jubilación, lo que generaría una cuarta vacante entre los 12 despachos.

Juan Carlos Gemignani es juez de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal

Ante un eventual retiro de este juez, también se designaron potenciales subrogantes para su vocalía, la N° 4: Guillermo Yacobucci hasta junio y Gustavo Hornos lo que resta del 2026.

La Cámara Federal de Casación Penal es la instancia superior de los Tribunales Orales de todo el país, donde se llevan adelante los juicios. Los camaristas revisan, por ejemplo, las con­de­nas y absoluciones.

Las autoridades de la Cámara

Además de elegir a Barroetaveña en la presidencia, los jueces votaron como vicepresidente primero a Guillermo J. Yacobucci, quien además encabeza la Sala II.

En tanto, el vicepresidente segundo de la Casación durante 2026 será Javier Carbajo. Este juez también asumirá la presidencia de la Sala IV.

Con la nueva conformación, la Sala I quedará encabezada por Daniel A. Petrone -quien ejerce la presidencia del tribunal durante el ciclo 2025-, y completarán el tribunal Carbajo en la vicepresidencia y Carlos A. Mahiques como vocal.

En paralelo, la Sala II estará integrada por Yacobucci como titular, acompañado por la magistrada Angela E. Ledesma y el juez Alejandro W. Slokar.

El presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, durante una reunión con jueces de la Cámara Federal de Casación Penal. En la foto Daniel Petrone; Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques, Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Javier Carbajo. Imagen de archivo.

La Sala III tendrá como presidente a Mahiques, Juan Carlos Gemignani en la vicepresidencia y Mariano Borinsky como subrogante de la vocalía N° 11.

Por último, la Sala IV quedó bajo la presidencia de Carbajo, con Gustavo M. Hornos como vicepresidente y Borinsky como tercer juez.

Las vacantes

El Consejo de la Magistratura tiene pendiente el Concurso N° 475 con el que se tramita la designación de jueces titulares para las vocalías N° 8, 9 y 10 de la Casación.

De acuerdo al último informe de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del organismo, el proceso se paralizó en la etapa de impugnaciones a las calificaciones y al orden de mérito provisorio de los candidatos.

El plazo formal previsto para la conclusión del trámite venció el 22 de noviembre de 2022. Es un paso necesario antes de que se puedan realizar las entrevistas personales y conformar las ternas que finalmente serán elevadas al Poder Ejecutivo para su consideración.

La prueba de oposición, el examen que realizan los postulantes para que se evalúen sus conocimientos técnicos, se realizó el 11 de mayo de aquel año con la asistencia de 44 magistrados.

La orden de mérito ubicó en la primera posición a María Gabriela López Iñiguez, jueza del TOF N° 8 de la CABA. En segundo lugar está José Antonio Michilini, del TOF N° 1 de Comodoro Py, mientras que en el tercer puesto se ubicó el fiscal Leonel Guillermo Gómez Barbella.