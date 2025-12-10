Judiciales

Nuevos allanamientos en la causa Sur Finanzas: registran oficinas y abren las cajas de seguridad de la empresa

El juez federal Luis Armella ordenó una segunda tanda de operativos simultáneos, luego de las requisas del martes en 17 clubes y en la AFA

La Policía Federal Argentina en
La Policía Federal Argentina en el club Barracas Central, en el marco de los allanamientos dispuestos en la causa Sur Finanzas. REUTERS/Cristina Sille

La Justicia Federal volvió a ordenar allanamientos este miércoles en el marco de la investigación sobre la firma Sur Finanzas. Se están requisando nueve objetivos, entre oficinas de la casa de cambio y otros domicilios. Además, el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó abrir cajas de seguridad de la empresa.

Los procedimientos se ordenaron apenas un día después de que las la Policía Federal Argentina ingresara a las sedes de 17 clubes de fútbol, la Asociación del Fútbol Argentino y la Superliga.

El objetivo principal de las medidas dispuestas ahora consiste en recolectar material probatorio en las oficinas de la financiera de Ariel Vallejo, allegado a Claudio “Chiqui” Tapia, así como en cajas de seguridad radicadas en diversas entidades bancarias.

Esta causa, impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, indaga una presunta maniobra de lavado de dinero. Empezó con sospechas alrededor de la transferencia de un jugador de Banfield a un club de México, pero ahora la acusadora extendió la pesquisa -donde interviene Armella, que subroga el Juzgado Federal N.º 2- hacia todas las instituciones que hayan tenido vínculos comerciales con Sur Finanzas.

Ariel Vallejo, dueño de la
Ariel Vallejo, dueño de la casa de cambio Sur Finanzas

Eso ocurrió mientras hay una disputa de competencias en el Juzgado Federal N.º 1 de Lomas, que recibió por sorteo la denuncia del ARCA que reveló que en las billeteras virtuales de Sur Finanzas se habrían operado $818.000 millones con personas sin capacidad económica real.

El juez Federico Villena, a cargo de ese expediente, denunció a la fiscal Incardona y la acusó de fórum shopping, al considerar que intentó forzar la unificación de ambos casos.

Para la fiscal, al momento en que la investigación preliminar originada en la denuncia de ARCA ingresó al sistema informático judicial, no se cargó la información sobre la causa previa, por lo que el sorteo no tuvo en cuenta la conexidad que —según su criterio— ya existía.

En un escrito presentado el 28 de noviembre, Incardona pidió enviar la causa central al juzgado de Armella “en resguardo de la garantía del juez natural y del debido proceso”, y para evitar que la investigación se vea “seriamente afectada” por la dispersión de las líneas de pesquisa.

Cecilia Incardona, fiscal de Lomas
Cecilia Incardona, fiscal de Lomas de Zamora

Ahora la discusión quedó en manos de la Cámara Federal de La Plata, que debe resolver cómo avanzará la investigación.

Sur Finanzas, bajo la lupa

La hipótesis central sugiere que la empresa funcionó como un mecanismo para blanquear fondos no declarados mediante acuerdos con instituciones deportivas que atravesaban dificultades económicas.

El esquema se basó en el otorgamiento de préstamos por montos abultados en los papeles, aunque las entidades habrían recibido cifras mucho menores en los hechos. Esa diferencia regresaba a la financiera y, posteriormente, se distribuía entre distintos actores, de acuerdo a las sospechas que impulsan la investigación.

Miembros de la Policía Federal
Miembros de la Policía Federal Argentina montan guardia en la entrada de la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde la Policía Federal realiza una redada en medio de una investigación por presunto lavado de dinero, en Buenos Aires, Argentina 9 de diciembre de 2025. REUTERS/Cristina Sille

Durante la jornada del martes, la Policía Federal secuestró documentación administrativa, contratos de sponsoreo y dispositivos electrónicos en los estadios y sedes sociales. Se ejecutaron 33 allanamientos desde la madrugada.

Entre los involucrados aparecieron nombres de peso como Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors y Barracas Central, además de otros equipos del ascenso como Excursionistas, Temperley, Morón y Platense. La fiscal Incardona pidió imputar a todos los clubes allanados.

Un punto central a esclarecer es si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que actuaría en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso. Desde el entorno de “Chiqui” Tapia lo niegan, y aseguran que el vínculo es comercial, como con cualquier otra empresa.

El financista Ariel Vallejo se presentó la semana pasada en los tribunales federales de Lomas de Zamora para entregarle su celular y el de su madre -también investigada- al juez Armella y que sean sometidos a un peritaje.

