Guatemala

Guatemala: El INSIVUMEH incorpora la interpretación en lengua de señas en reportes meteorológicos

La medida anunciada contempla la transmisión accesible de información sobre fenómenos climáticos, promoviendo igualdad en la recepción de alertas y conocimientos científicos para la población con discapacidad sensorial en Guatemala

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Una presentadora en blazer azul y blusa blanca está frente a un mapa del clima de Guatemala; a la derecha, un hombre interpreta en lenguaje de señas.
El INSIVUMEH incorporará interpretación en lengua de señas en sus cápsulas informativas climáticas a partir del 29 de abril, extendiendo su alcance a la comunidad con discapacidad auditiva y visual.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) anunció que, del 29 de abril, todas sus cápsulas climáticas incluirán interpretación en lengua de señas, una medida destinada a garantizar la accesibilidad de la información meteorológica y científica para personas con discapacidad sensorial en Guatemala. Esta decisión busca consolidar un entorno más inclusivo y asegurar el derecho al acceso equitativo a la información relevante, indicó Edwin Rojas, director general del INSIVUMEH, durante la presentación de la iniciativa, según datos proporcionados por el propio organismo.

El convenio de cooperación firmado entre el INSIVUMEH y el Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala sentó las bases para esta transformación en la divulgación de datos científicos. La primera acción concreta fue una capacitación virtual dirigida a intérpretes en lengua de señas, donde técnicos de Meteorología y Geofísica formaron a los participantes en temas como calentamiento global, frentes fríos, variaciones de temperatura, canícula, sismología y vulcanología. El propósito fue entregar herramientas específicas para que la transmisión del conocimiento científico se realice de manera fiel y sin barreras.

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La nueva estrategia del INSIVUMEH no solo impacta el ámbito informativo, sino que también contribuye a la formulación de políticas laborales inclusivas, promoviendo entornos de trabajo accesibles que permitan igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. El instituto afirma que la interpretación en lengua de señas en los reportes meteorológicos permitirá que la comunidad con discapacidad auditiva pueda comprender —en tiempo real y sin intermediarios— los pronósticos y alertas meteorológicas. Así, se facilita la toma de decisiones cotidianas y se refuerza la prevención ante posibles eventos climáticos.

La interpretación en lengua de señas modifica la comunicación científica oficial en Guatemala

Durante las sesiones de formación, el personal técnico del INSIVUMEH expuso un repertorio de conceptos complejos —como la dinámica de los frentes fríos y los componentes del calentamiento global— para que los intérpretes puedan traducir de forma precisa la terminología especializada. Quienes recibieron la capacitación quedaron habilitados para operar como mediadores entre el lenguaje científico y la lengua de señas guatemalteca, función esencial para el nuevo modelo de comunicación institucional.

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Una mujer y un hombre frente a una pantalla grande que muestra un mapa meteorológico de Centroamérica con un huracán. El hombre usa lengua de señas.
Un meteorólogo y un intérprete de lengua de señas presentan el pronóstico del tiempo de INSIVUMEH en Guatemala, mostrando la inclusión en la comunicación de información meteorológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala colaboró en el diseño pedagógico de la capacitación, garantizando que los contenidos respondieran tanto a las necesidades técnicas del INSIVUMEH como a los requerimientos específicos de la comunidad con discapacidad auditiva y visual. Este trabajo conjunto permitió avanzar en la eliminación de barreras en la transmisión de información y reforzar el compromiso estatal con la equidad y la accesibilidad.

El director general del INSIVUMEH, Edwin Rojas, afirmó: “Entender el clima también es un derecho”. Esta declaración, difundida por el Instituto, refleja el espíritu de la iniciativa y posiciona a la entidad como referente en la integración de la accesibilidad dentro del sector científico guatemalteco.

La implementación oficial de la interpretación en lengua de señas en los reportes meteorológicos marca un avance en los estándares de inclusión en Guatemala, ampliando la cobertura informativa a sectores históricamente excluidos y consolidando una cultura de equidad en la difusión de datos públicos.

La inclusión laboral y social avanza en Guatemala

Guatemala avanza en políticas de inclusión para personas con discapacidad y pueblos indígenas, impulsando acciones laborales, educativas y sociales tras la aprobación de la Ley de Certificación Biopsicosocial (Decreto 6-2024) y el desarrollo de programas de empleo y educación inclusiva. Un 10,4% de la población presenta alguna condición de discapacidad, según cifras recientes, mientras la implementación de la nueva normativa representa uno de los principales desafíos para el país.

La Cruz Roja Guatemalteca describe la inclusión social como el conjunto de condiciones equitativas necesarias para el desarrollo humano integral, una visión compartida por proyectos del PNUD Guatemala orientados a asegurar empleo decente para personas con discapacidad en línea con la Agenda 2030. Según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, persisten barreras estructurales y sociales que dificultan la integración laboral, pese a los esfuerzos actuales.

Las estadísticas muestran que el 65% de la población adulta posee al menos una cuenta bancaria, aunque la mayor parte del acceso financiero se concentra en el departamento de Guatemala. En materia de educación, los retos persisten para niños con discapacidad debido a falta de recursos, lo que señala la urgencia de intervenciones adicionales.

Organizaciones como Hivos promueven la igualdad de género y el empoderamiento a través de iniciativas dirigidas a la sociedad civil. La creación de entornos diversos y proyectos de inclusión social evidencia un recorrido en marcha, aunque el país enfrenta obstáculos significativos en la garantía de derechos y acceso igualitario para todos los sectores.

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