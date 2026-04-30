La revista TIME publicó el listado de las 100 compañías más influyentes del mundo en 2026

TIME reconoció a las 100 compañías más influyentes del mundo en su edición 2026, incluyendo a Mercado Libre como referente latinoamericano (Portadas Time)

La revista TIME publicó la edición 2026 de su lista de las 100 compañías más influyentes del mundo, un relevamiento que destaca el papel de empresas como Alphabet (Google), Saudi Aramco, BYD y, por primera vez con especial protagonismo en el segmento latinoamericano, Mercado Libre. Estas compañías impulsan la transformación de la economía global y definen modelos de negocio que marcan la innovación y la competitividad internacional.

En esta sexta edición del TIME100 Most Influential Companies, la revista estadounidense reconoció, bajo su propio criterio de impacto y visión estratégica, a organizaciones que lideran la transformación en sectores clave como tecnología, energía, movilidad y servicios financieros digitales.

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El ranking está dividido en seis categorías principales: Titanes, Líderes, Disruptores, Innovadores, Pioneros y Premios especiales de impacto. La selección subrayó tanto la fuerza de grandes corporaciones históricas como el empuje de actores emergentes en una economía marcada por la competencia global y la narrativa empresarial.

La portada principal de la edición está dedicada a Hailey Bieber por la expansión internacional de su firma de belleza Rhode, que simboliza el nuevo liderazgo empresarial femenino.

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En la segunda portada figura Sundar Pichai, CEO de Google, protagonista en la carrera global por la inteligencia artificial. La tercera portada destacó a MrBeast (Jimmy Donaldson), cuyo modelo de negocio digital redefinió el consumo masivo y el alcance de la economía de creadores.

Titanes: liderazgo global en tecnología y energía

En la categoría Titanes, Alphabet (Google) se consolida como referente por su dominio en infraestructura digital y el liderazgo de Gemini en inteligencia artificial. Según TIME, la compañía alcanzó una capitalización cercana a los USD 4 billones, una cifra que la ubica entre las más valiosas de la historia del sector tecnológico junto con Apple y Microsoft.

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Alphabet (Google), Nvidia, Microsoft y Meta encabezan la categoría Titanes por su liderazgo en inteligencia artificial y tecnología a nivel mundial (Portada Time)

Nvidia se ha transformado en el motor tecnológico fundamental detrás de la revolución de la IA generativa. Meta mantiene su posición de liderazgo en redes sociales y el impulso de hardware y software para el futuro digital.

Amazon sigue siendo omnipresente en el comercio global y pieza central en servicios en la nube a través de AWS. Microsoft es reconocida por integrar inteligencia artificial en toda su oferta de software empresarial.

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El sector energético está representado por Saudi Aramco, catalogada como un “jugador de poder global”, y por Toyota, que lidera el mercado de vehículos híbridos y sigue como el mayor vendedor de autos del mundo.

En la industria automotriz, BYD consolida su posición como el principal fabricante de vehículos eléctricos y desafía el orden tradicional. SpaceX redefine la exploración espacial y la conectividad global a través de Starlink. El entretenimiento digital está encabezado por Netflix, que reafirma su hegemonía en la distribución y consumo cultural internacional.

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Líderes: transformación en negocios y servicios

La categoría Líderes pone el foco en empresas que, por su capacidad de adaptación y visión, reconfiguran modelos de negocio y servicios a nivel global. Rhode, la empresa creada por Hailey Bieber, esposa del cantante Justin Bieber, se destacó por su rápido ascenso y la redefinición entre celebridad y mercado cosmético.

La portada de TIME resalta el liderazgo femenino con Hailey Bieber y el ascenso internacional de Rhode, su empresa de belleza (Portada Time)

Flexport sobresale por simplificar las cadenas globales de suministro y aportar transparencia a la logística internacional. Boston Dynamics lidera la robótica móvil aplicada a la industria.

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Uniqlo ganó protagonismo por su apuesta en innovación textil y durabilidad. Breeze Airways es reconocida como la aerolínea de mayor crecimiento en Estados Unidos.

Costco Wholesale mantiene su prestigio por el modelo de membresía y la estabilidad de precios. T-Mobile avanza en la expansión de la infraestructura 5G, mientras que Anthropic se diferencia por su enfoque centrado en la seguridad de la inteligencia artificial.

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El sector fintech africano es liderado por PalmPay, que acelera la inclusión financiera. Samsara utiliza inteligencia artificial para mejorar la seguridad y la logística en tiempo real a través del Internet de las Cosas.

Disruptores: digitalización y acceso global

Entre los Disruptores, la selección de TIME reconoció a firmas que impulsaron la digitalización y el acceso inclusivo a servicios fundamentales. TikTok continúa dominando la atención global y redefiniendo la cultura digital.

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MrBeast fue uno de los protagonistas de la edición 2026 de TIME, destacado por el impacto global de su modelo de negocio digital (Portada Time)

Beast Industries, la empresa de MrBeast, expande su modelo de consumo masivo y productos innovadores. Adobe fue destacada por la integración ética de la inteligencia artificial en herramientas de diseño.

Tubi desafía el modelo tradicional de streaming, apostando por el entretenimiento gratuito financiado por publicidad. En salud, Novo Nordisk lidera el desarrollo de medicamentos para el control de peso.

Palantir se vuelve indispensable para el análisis de grandes volúmenes de datos mediante inteligencia artificial. Telegram se posiciona como una alternativa descentralizada y cifrada en mensajería.

Mistral AI consolida la apuesta europea por una IA de código abierto. Barnes & Noble sorprende con el renacimiento de las librerías físicas. WeWork logró estabilizar su negocio tras superar una crisis financiera global.

Innovadores y pioneros: inteligencia artificial, espacio y sostenibilidad

Dentro del bloque de Innovadores, IBM lidera en computación cuántica y colaboraciones científico-industriales. Foxconn se reinventa como fabricante de servidores para inteligencia artificial.

IBM lidera el avance en computación cuántica, un campo clave para la próxima revolución tecnológica global

Mastercard y Shopify son reconocidas por innovaciones en seguridad de pagos y comercio electrónico impulsadas por IA. Huawei y Qualcomm refuerzan su apuesta tecnológica para llevar inteligencia artificial a dispositivos móviles y nuevos mercados.

Medtronic desarrolla sistemas inteligentes para cirugía. Warner Music Group defiende los derechos de los artistas ante la irrupción de la IA generativa. CrowdStrike innova en ciberseguridad con agentes inteligentes. AllTrails fomenta el vínculo entre tecnología y naturaleza.

Entre los Pioneros, OpenAI marcó el ritmo en el desarrollo de inteligencia artificial generativa. En este bloque, Mercado Libre recibe una mención destacada por su papel pionero en la digitalización de servicios financieros y el comercio electrónico en América Latina.

La empresa argentina, fundada por Marcos Galperin, facilitó el acceso bancario y la inclusión financiera para millones de personas en la región, consolidándose como la plataforma de referencia para pagos, créditos y ventas online en mercados emergentes.

OpenAI y Mercado Libre fueron destacados como pioneros por su impacto en la inteligencia artificial generativa y la digitalización financiera en América Latina (REUTERS)

Junto a Mercado Libre, Discord potencia la comunicación grupal a escala global. Fujifilm se reinventa como referente analógico en fotografía. OpenTable transforma la experiencia gastronómica mediante la gestión digital de reservas y datos.

Ferrero Group impulsa la sostenibilidad en el sector de la confitería. Completan la categoría ClassPass, plataforma de bienestar que centraliza el autocuidado; Synchron, pionera en interfaces cerebro-computadora; Letterboxd, red social de cine; y Blueland, innovadora en productos de limpieza sostenibles.

Premios especiales de impacto: inclusión y sostenibilidad

La sección de Premios especiales de impacto de TIME destacó a compañías que generan cambios concretos en sostenibilidad e inclusión. Entre ellas figuran Depop (moda circular), Sun King (electrificación en África), Xenco Medical (prevención del cáncer), CareMessage (comunicación en salud comunitaria) y Waystar (reducción de negativas en seguros médicos).

Aunque sus modelos de negocio difieren, todas las empresas seleccionadas por TIME comparten la capacidad de construir una visión que moviliza equipos y audiencias, define tendencias y marca el rumbo de sus sectores dentro de la economía internacional.