Estas son las nuevas medidas de seguridad que Disneyland aplica para ingresar a sus parques este año

Disneyland Resort implementa tecnología biométrica y controles de seguridad reforzados desde abril de 2026, afectando a unos 10 millones de visitantes anuales. (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo)

Disneyland Resort, en Anaheim, California, ha implementado nuevos controles de seguridad y tecnología biométrica para el acceso y estadía de los visitantes, en una actualización que afecta a aproximadamente 10 millones de personas que asisten cada año al parque temático. Las medidas, aplicadas desde el 4 de abril de 2026, buscan reforzar la seguridad física de los asistentes y la eficiencia operativa del parque, según comunicados y documentos oficiales publicados por la empresa. Estas decisiones incluyen la adopción de un sistema de reconocimiento facial opcional, el aumento de los controles en los puntos de ingreso y la actualización de la lista de objetos restringidos.

De acuerdo con la sección de reglas y regulaciones publicada por Disneyland Resort, los nuevos procedimientos contemplan la prohibición de artículos como selfie sticks, dispositivos extensibles, recipientes metálicos grandes y cualquier objeto considerado disruptivo o peligroso para el funcionamiento de las atracciones. Además de la revisión visual y el control de bolsos, los asistentes pueden ser seleccionados aleatoriamente para inspecciones con detectores de metales, y la presencia de personal de seguridad uniformado y no uniformado será permanente en todas las áreas.

PUBLICIDAD

La actualización de las políticas de seguridad y acceso responde a una tendencia de modernización que desde hace años guía a Disneyland Resort en materia de tecnología y control de multitudes. Según la información oficial publicada por la empresa, el parque revisa periódicamente sus normas para alinearse con las mejores prácticas internacionales del sector del entretenimiento y garantizar la protección tanto de visitantes como de empleados.

¿Qué nuevas medidas de seguridad aplicó Disneyland en 2026?

Desde el 4 de abril de 2026, Disneyland Resort anunció la implementación de tecnología de reconocimiento facial en los accesos principales, reforzó sus procedimientos de control de objetos y actualizó las reglas de comportamiento para todos los visitantes. Según las políticas de privacidad publicadas en el sitio oficial de Disneyland Resort, el sistema biométrico convierte la imagen facial en un valor numérico encriptado, que se elimina automáticamente en un plazo de 30 días, salvo necesidades judiciales o de investigación por fraude. Los visitantes que no deseen participar pueden optar por los carriles manuales.

PUBLICIDAD

El parque también endureció la prohibición de objetos considerados inseguros, entre ellos bastones para selfies, dispositivos extensibles, armas de cualquier tipo y recipientes grandes de metal. La lista de artículos no permitidos está publicada en su sitio oficial y es actualizada periódicamente, según la información publicada por la empresa.

El sistema de reconocimiento facial opcional de Disneyland agiliza la entrada y previene fraudes, almacenando datos biométricos encriptados solo por 30 días. (REUTERS/Mario Anzuoni/ARCHIVO)

¿Cómo funciona el sistema de reconocimiento facial en Disneyland?

El sistema de reconocimiento facial de Disneyland Resort fue diseñado para agilizar el proceso de entrada y reforzar la seguridad. De acuerdo con los protocolos difundidos por la empresa, al ingresar al parque, los visitantes pueden optar por tomarse una fotografía en los puntos de control. El sistema transforma la imagen en un valor biométrico encriptado, que se utiliza para validar la entrada, la reentrada y prevenir fraudes de identidad. La compañía asegura que esta información solo se conserva durante 30 días y se elimina automáticamente, salvo requerimientos legales.

PUBLICIDAD

El sistema es opcional y ofrece carriles alternativos para quienes prefieran no participar. Los menores de 18 años deben estar acompañados por un adulto para utilizar esta tecnología, según las reglas de privacidad del parque.

¿Qué objetos están prohibidos en Disneyland y por qué?

La lista de objetos restringidos publicada por Disneyland Resort incluye selfie sticks, palos extensibles, armas, grandes recipientes metálicos, drones, patinetas y cualquier otro elemento que pueda afectar la seguridad física o el desarrollo normal de las actividades del parque. El reglamento también restringe el ingreso de bebidas alcohólicas y sustancias ilegales.

PUBLICIDAD

El personal de seguridad puede solicitar la apertura de mochilas, bolsas y paquetes en los accesos. Según las reglas publicadas por la empresa, cualquier visitante que intente ingresar artículos no permitidos puede ser rechazado en la entrada o requerido a retirar el objeto inmediatamente. Los controles también pueden incluir registros aleatorios con detectores de metales.

¿Qué restricciones existen sobre el uso de teléfonos y dispositivos personales en las atracciones?

Aunque Disneyland Resort no ha publicado una prohibición específica sobre el uso de teléfonos móviles en todas las atracciones, las reglas oficiales aclaran que la grabación, fotografía o transmisión de imágenes con fines comerciales requiere autorización previa de la empresa. Además, el parque recomienda que todos los objetos personales, incluyendo dispositivos electrónicos, gorros, botellas y mochilas, sean guardados de forma segura antes de abordar cualquier juego, para evitar incidentes o interrupciones en el funcionamiento de las atracciones.

PUBLICIDAD

El personal tiene la potestad de negar el acceso o solicitar el retiro de cualquier visitante que incumpla las normas de seguridad. Las políticas pueden variar según la atracción y la temporada, por lo que se recomienda consultar la señalización y las instrucciones del staff en cada caso.

La lista de objetos restringidos del parque incluye selfie sticks, armas, grandes recipientes metálicos y drones, según las reglas actualizadas del sitio oficial. (REUTERS/Mario Anzuoni/ARCHIVO)

¿Cómo aumentaron los controles de seguridad en el acceso al parque?

Las nuevas políticas de seguridad de Disneyland Resort incluyen la presencia constante de equipos de seguridad uniformados y no uniformados en las entradas y dentro de los parques. Según la información publicada en la sección de preguntas frecuentes institucional, se efectúan revisiones visibles y no visibles en todos los accesos. Los controles pueden incluir inspecciones de bolsos, mochilas, carteras y paquetes, así como registros aleatorios a través de detectores de metales.

PUBLICIDAD

La empresa mantiene la cooperación con las fuerzas de seguridad locales y puede solicitar la identificación de cualquier visitante en caso necesario. El objetivo declarado de estas medidas es proteger la seguridad física de los asistentes y prevenir situaciones de riesgo.

¿Qué normas de comportamiento deben seguir los visitantes?

El reglamento de Disneyland Resort establece que todos los visitantes deben actuar con cortesía, respetar las indicaciones del personal y abstenerse de realizar acciones que puedan poner en peligro la seguridad propia o ajena. Cualquier persona que incurra en actos disruptivos, inseguros u ofensivos puede ser retirada sin derecho a devolución de la entrada, conforme a la normativa oficial de la empresa.

PUBLICIDAD

Las normas prohíben el acceso a zonas restringidas, el uso de lenguaje ofensivo, la conducta agresiva y cualquier comportamiento que pueda afectar la experiencia de otros visitantes o el funcionamiento del parque. El personal está autorizado a intervenir en caso de incidentes y a aplicar las sanciones correspondientes.

¿Qué recomendaciones hace Disneyland ante las nuevas reglas?

Disneyland Resort recomienda a los visitantes consultar periódicamente las actualizaciones de las reglas y regulaciones en su sitio oficial antes de planificar una visita. Es importante revisar la lista de objetos restringidos, preparar los documentos de identificación y considerar la posibilidad de utilizar el sistema de reconocimiento facial para agilizar el ingreso.

PUBLICIDAD

La empresa sugiere llegar con anticipación, prestar atención a la señalización instalada en los puntos de acceso y acatar todas las instrucciones del personal. El cumplimiento de estas medidas contribuye a una experiencia más eficiente y segura para todos los asistentes.

El personal de seguridad permanece presente en todos los accesos y zonas internas, con la potestad de solicitar la apertura de bolsos y verificar identificación. (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo)

¿Cómo afectan las nuevas medidas a la experiencia de los visitantes?

Las modificaciones implementadas por Disneyland Resort obligan a todos los asistentes a adaptarse a procedimientos de ingreso más estrictos y cumplir con listas actualizadas de objetos restringidos. El reconocimiento facial ofrece una alternativa opcional para agilizar el acceso, mientras que el aumento de los controles de seguridad busca reducir incidentes y proteger la integridad física de visitantes y empleados.

La actualización de las normas responde a la necesidad de mantener altos estándares de protección en uno de los parques temáticos más concurridos del mundo, según comunicados oficiales de The Walt Disney Company.