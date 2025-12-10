Advierten sobre postulantes cuestionados en concursos judiciales y reclaman mayores controles antes de enviar ternas al Ejecutivo

El Colegio de Abogados de la Ciudad cuestionó la idoneidad de dos postulantes a la magistratura y pidió revisar los listados del Consejo de la Magistratura tras más de cinco años de demoras (Foto NA: Hugo Villalobos)

A través de comunicado firmado por el directorio, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó este miércoles su “honda preocupación” por los listados de candidatos elaborados por el Consejo de la Magistratura en concursos que llevan más de cinco años sin avances y pidió revisar la idoneidad moral de los postulantes antes de que las ternas sean elevadas al Poder Ejecutivo. El planteo se conoció tras la Cena Anual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, donde la cobertura de vacantes judiciales y el futuro del sistema de designación de jueces dominaron la agenda.

La entidad, presidida por Rosalía Silvestre, señaló que después “de más de cinco años de haberse elaborado algunas órdenes de mérito, las condiciones de idoneidad de los candidatos pueden haberse modificado”. Al respecto, precisó: “Podemos mencionar por ejemplo el caso del concurso 457, donde quienes figuran en los dos primeros lugares en el orden de mérito provisorio han recibido serios cuestionamientos”.

El primer caso citado es el del postulante Miguel Nathan Licht. Según el escrito institucional, titulado “Demora en la designación de magistrados. Necesidad de revisar las condiciones de idoneidad moral de los candidatos seleccionados”, la situación de ese juez “ha cobrado notoriedad reciente en los medios, no solo por su activa participación en redes sociales con opiniones personales que colisionan con la independencia que debería guardar en su cargo, a lo que se agregó la noticia de haber publicado un libro de interpretación jurídica que habría sido redactado abusando de herramientas informáticas (IA) y que contendría citas falsas de fallos, libros y artículos que fueron objetados por los autores citados, hecho que también ha sido reconocido por el propio Magistrado en sus redes sociales”.

La titular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Rosalía Silvestre

El documento añadió que una organización no gubernamental “solicitó también al Consejo de la Magistratura que abra una investigación y, en caso de verificarse los hechos -incongruencias fácticas en los antecedentes presentados por el funcionario-, se proceda a la remoción de Licht del concurso 457”.

El segundo candidato cuestionado fue el juez Patricio Maraniello. Sobre él, el Colegio de Abogados porteño afirmó que “el propio Consejo de la Magistratura lo está investigando por denuncias formuladas por empleadas del juzgado actualmente a su cargo, por acoso sexual, maltrato laboral, abuso de poder y uso indebido de recursos públicos”.

Pese a la necesidad urgente de cubrir cargos en el Poder Judicial, la entidad con sede en Montevideo 640 advirtió que avanzar sin revisar antecedentes podría comprometer la legitimidad que exige el puesto. En ese marco, sostuvo: “Entendemos que resulta necesario rever las órdenes de mérito y en su caso las ternas hasta el momento en que sean elevadas al Poder Ejecutivo Nacional, a fin de evitar que se designen Magistrados que no reúnan las condiciones de idoneidad y confianza necesarias para tan altos cargos y que generen a futuro la necesidad de avanzar con un proceso tendiente a su destitución”.

El juez Alejandro Patricio Maraniello

El comunicado concluyó con una afirmación de carácter institucional: “El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en su rol de defensor de la Constitución Nacional y de las instituciones republicanas, seguirá velando por la integración del Poder Judicial con Magistrados idóneos, independientes y que generen la confianza necesaria en la ciudadanía”.

La Cena Anual del Poder Judicial

El pronunciamiento del Colegio se difundió horas después de la Cena Anual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, realizada este martes en La Rural, donde la falta de jueces y los debates sobre eventuales reformas en el sistema de designaciones estuvieron en el centro de los discursos.

El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, aseveró que la principal preocupación del sector es la persistencia de vacantes judiciales y subrayó que cualquier modificación del mecanismo de selección actual requeriría un proceso de reforma constitucional. También destacó que el Consejo incrementó de forma inédita la revisión de la conducta judicial. “El propio Consejo de la Magistratura es el que está poniendo el foco, como nunca antes lo había hecho, por lo menos en cantidad, para el análisis de la conducta de aquellos jueces que en minoría son los que permiten generar una sospecha sobre la mayoría”, sostuvo.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en su discurso en la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados (@amfjnargentina)

Rosatti enumeró además las prioridades del organismo: agilizar concursos, fortalecer la capacitación interdisciplinaria y mejorar la preparación de magistrados para causas de narcotráfico, lavado, corrupción y pornografía infantil.

El encuentro comenzó con un discurso del juez federal Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados, quien advirtió sobre una “crisis de credibilidad” en el Poder Judicial y criticó los embates contra la independencia de los jueces. “Esta tendencia de impugnar el sistema de garantías solo busca limitar la independencia judicial”, destacó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, coincidió en la preocupación por las vacantes y responsabilizó al Congreso por las demoras en los acuerdos: “Una máquina de impedir no nos permitió avanzar”, dijo. También ponderó la necesidad de simplificar el sistema de designación y defendió los lineamientos de austeridad del gobierno de Javier Milei.

El cierre estuvo a cargo del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien subrayó el principio de imparcialidad como guía de la tarea judicial. “El deber de no confundir el derecho que debemos aplicar con nuestros deseos personales”, expresó.