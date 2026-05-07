Con la declaración del equipo periodístico que investigó los cuadernos de Centeno, se reanudó hoy el juicio oral

El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en el “caso Cuadernos” retomó este jueves sus audiencias con las declaraciones como testigos de tres periodistas que trabajaron o estuvieron al tanto de la investigación que llevaba adelante Diego Cabot tras recibir los manuscritos del remisero Oscar Centeno y antes de presentar la denuncia judicial en 2018.

Se trata de Candela Ini, Santiago Nasra y Héctor María Guyot.

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La jornada comenzó con la declaración de Ini, quien al momento de los hechos en 2018 comenzaba una pasantía en el diario La Nación. “Diego Cabot había sido mi profesor en la maestría” que realizó antes, explicó al responder preguntas de la fiscalía. En ese marco, la convocó en enero de ese año para exhibirle los cuadernos de Centeno que había recibido. “Diego tenía una mochila con una caja” y le dijo “mirá esto a ver que opinión te merece”, dijo sobre su primer acercamiento al material, “cuadernos con anotaciones”, refirió. La periodista recordó que Cabot les contó que lo había obtenido a través de una “fuente suya”.

Los dos primeros testigos estaban convocados para el martes pasado pero la declaración como testigo de Cabot se prolongó por más de 13 horas en los tribunales federales de Retiro y ello obligó a reprogramar el listado de testigos.

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Dos de los tres periodistas, Ini y Nasra, trabajaron junto a Cabot en el análisis de los cuadernos antes de la denuncia que se presentó ante el fiscal federal Carlos Stornelli.

Los cuadernos en el juicio

Cabot declaró el martes y respondió una batería de preguntas de todas las partes e incluso a pedido de la fiscal Fabiana León por primera vez se vieron en el juicio los originales de seis de los ocho cuadernos que estuvieron guardados en una caja fuerte en la sede del Tribunal Oral Federal 7 en el Palacio de Justicia, desde que el mismo periodista los recibió de manos de un desconocido y los entregó al fiscal Stornelli.

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Se los trasladó desde el Palacio de Justicia en Talcahuano 550 a Retiro en dos cajas, y un secretario con guantes de látex los fue mostrando al testigo ya entrada la noche del martes pasado. Cabot los reconoció como los que le entregó por primera vez su vecino y, por entonces, amigo del remisero Oscar Centeno, Oscar Bacigalupo.

Durante largas horas, y con preguntas y repreguntas de las distintas defensas en el juicio, el periodista recordó cómo recibió los ocho cuadernos originales de Oscar Centeno y dijo que “los cruces de información llevaron a la convicción muy fuerte de que lo que se contaba allí había sucedido”. Fue el primer testigo del juicio oral.

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Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, integrantes del Tribunal Oral Federal 7 a cargo del juicio Cuadernos Fotografía: Maximiliano Luna

Además se generó un debate vinculado al derecho a preservar fuentes periodísticas cuando la defensora del acusado ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta, quiso que Cabot respondiera sobre la identidad de empresarios a los que vio durante su investigación. El Tribunal convalidó el derecho a no responder del testigo.

Para este jueves se había programado la declaración de Hilda Horovitz, ex pareja de Oscar Centeno, el autor de los manuscritos donde se dio cuenta del derrotero de recolección de supuestos sobornos pagados a exfuncionarios kirchneristas por empresarios de la obra pública, y Miriam Quiroga, ex secretaria de Ceremonial durante la presidencia de Néstor Kirchner. Pero ante lo ocurrido el martes, donde sólo declaró un testigo, serán convocadas para otra fecha.

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El juicio se realiza ante los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori.

El debate oral comenzó el 6 de noviembre del año pasado. La ex presidenta es juzgada como supuesta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado en el seno del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. También por 205 hechos de presunto cohecho pasivo, es decir, recibir sobornos que en este caso habrían pagado empresarios para adjudicarse obras públicas.

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