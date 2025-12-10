La cobertura de vacantes y la reforma judicial, ejes del debate en la cena de la Asociación de Magistrados

El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, destacó que se intensificó el análisis de la conducta de los jueces (@amfjnargentina)

La cobertura de vacantes en el Poder Judicial y las advertencias sobre eventuales reformas en la designación de jueces dominaron la agenda de la Cena Anual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, subrayó que la principal preocupación del sector reside en la falta de jueces y defendió el actual sistema de selección frente a alternativas que, según advirtió, colisionan con la Constitución Nacional.

La velada se realizó en uno de los salones de La Rural (@amfjnargentina)

En ese contexto, Rosatti remarcó que modificar el mecanismo vigente requeriría una reforma constitucional, proceso que implica la aprobación de dos tercios de cada cámara legislativa, la sanción de una ley que declare la necesidad de la reforma y la posterior convocatoria a una convención constituyente.

Durante el encuentro, Rosatti destacó que el Consejo de la Magistratura ha intensificado el análisis de la conducta de los jueces, impulsando el enjuiciamiento de magistrados como no ocurría desde hace años. “El propio Consejo de la Magistratura es el que está poniendo el foco, como nunca antes lo había hecho, por lo menos en cantidad, para el análisis de la conducta de aquellos jueces que en minoría son los que permiten generar una sospecha sobre la mayoría”, afirmó ante los presentes.

El vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, resaltó el “valor de la imparcialidad” que debe regir la labor judicial. (@amfjnargentina)

Además, anticipó que el organismo trabaja para agilizar los concursos y reforzar la capacitación interdisciplinaria de los magistrados, con especial énfasis en causas complejas como narcotráfico, lavado de activos, corrupción y pornografía infantil.

El presidente de la Corte también hizo referencia al reciente homenaje a los jueces que integraron el tribunal del Juicio a las Juntas Militares, a cuatro décadas de la sentencia. “Yo aspiro a que dentro de unos años se pueda reconocer en la labor actual de los magistrados, de los fiscales, de los defensores, lo que se está haciendo en materia de combate a los delitos de corrupción y de narcotráfico. Y entonces podremos decir que, desde el Poder Judicial, así como en su momento ayudó de una forma extraordinaria a consolidar el sistema democrático, nosotros habremos puesto nuestro esfuerzo para mejorar la calidad de nuestra democracia. Estoy convencido de que esto va a ocurrir”, expresó Rosatti.

Cómo fue la velada anual

Celebrada en uno de los salones de La Rural, comenzó con la intervención del juez federal Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados, quien alertó sobre la “crisis de credibilidad que atraviesa el Poder Judicial” y llamó a recuperar el vínculo con la sociedad mediante una mejor comunicación del trabajo diario de jueces y funcionarios.

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el juez federal Andrés Basso (@amfjnargentina)

Basso enfatizó la necesidad de actuar con “madurez institucional” y “responsabilidad para resolver los problemas”, al tiempo que denunció los intentos de debilitar la independencia judicial a través de cuestionamientos al sistema de designación e inamovilidad de los magistrados.

“Esta tendencia de impugnar el sistema de garantías solo busca limitar la independencia judicial”, sostuvo Basso, y sumó su voz al reclamo por la “enorme cantidad de vacantes, que ha alcanzado cifras inéditas” y que “perjudica directamente a los justiciables y afecta la imagen del sistema judicial”, sostuvo.

Rosatti, Basso y Cúneo Libarona, en la cena anual de la Asociación de Magistrados (@amfjnargentina)

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, compartió la preocupación por la cobertura de vacantes y responsabilizó al Congreso Nacional por las demoras: “Una máquina de impedir no nos permitió avanzar”, manifestó. Y también criticó la lentitud y complejidad del sistema de designación, aunque defendió los principios de “austeridad” y “respeto del déficit fiscal” del presidente Javier Milei.

Entre los proyectos legislativos en curso, destacó la iniciativa de un nuevo Código Penal y la necesidad de extender el sistema acusatorio a todo el país, al tiempo que consideró que “la ley nueva ya quedó vieja y necesita reformas”. Además, insistió en avanzar con el traspaso de la justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, propuesta que Basso había rechazado minutos antes en nombre de la Asociación.

Mariano Cúneo Libarona responsabilizó al Congreso Nacional por las demoras en la cobertura de vacantes (@amfjnargentina)

El cierre de la noche estuvo a cargo del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien resaltó el “valor de la imparcialidad” que debe regir la labor judicial. “O para ponerlo de otro modo, de que nosotros, los jueces, seamos únicamente fieles al derecho”, afirmó Rosenkrantz. Y también recordó a los jueces del Juicio a las Juntas y señaló: “Condenaron cuando debían condenar. Y eso es preciso decirlo porque a veces nuestra sociedad se vuelve maniquea y pierde su capacidad para distinguir entre lo que es de lo que nos gusta. También tuvieron el coraje para absolver. La fidelidad al derecho exige precisamente eso. El deber de no confundir el derecho que debemos aplicar con nuestros deseos personales. Brindo entonces porque seamos capaces de seguir honrando este valor”.