Judiciales

Demandaron por los cortes de luz, pero la empresa alegó que la factura no estaba a su nombre: la Justicia resolvió a favor de los usuarios

Una familia de Caballito sufrió interrupciones reiteradas durante tres años e inició una demanda. La sentencia determinó que no es necesario ser titular del servicio para reclamar una indemnización y priorizó al usuario efectivo por sobre la titularidad formal

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El fallo judicial obliga a la empresa de energía a indemnizar a una familia de Caballito por repetidos cortes de luz entre 2021 y 2024.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una familia que reside en la Ciudad de Buenos Aires obtuvo un fallo judicial favorable luego de reclamar por daños y perjuicios derivados de numerosos cortes e irregularidades en el suministro eléctrico en su domicilio durante tres años. La resolución, dictada por un juzgado federal, determinó que la empresa prestadora del servicio deberá abonar una suma en concepto de indemnización, más intereses y las costas del proceso.

La demanda fue presentada por una mujer, su pareja y un menor de edad, todos domiciliados en un departamento en el barrio de Caballito. Según consta en la resolución a la que tuvo acceso Infobae, los reclamantes argumentaron que desde octubre de 2021 hasta octubre de 2024 atravesaron repetidas interrupciones de energía eléctrica en su vivienda, situación que afectó de manera directa su vida cotidiana.

PUBLICIDAD

El expediente judicial detalla que los reclamantes solicitaron una indemnización de más de seis millones de pesos en tres conceptos: daño moral, daño material y daño punitivo. El escrito menciona que la falta de electricidad les trajo la pérdida de alimentos perecederos, inseguridad por la falta de luz, dificultades para la limpieza y otros problemas domésticos.

apagon buenos aires amba cortes de luz
La sentencia reconoce daños morales y materiales sufridos por los cortes de suministro eléctrico que afectaron la vida diaria de los usuarios. (Foto de archivo: Maximiliano Luna)

La sentencia, dictada por el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n.° 1, establece que la empresa distribuidora de energía deberá abonar una suma total de 109.250 pesos. Esta cifra se reparte entre los tres miembros de la familia: 47.500 para cada uno de los adultos y 14.250 para el menor, con la correspondiente actualización por intereses hasta la fecha de pago.

PUBLICIDAD

Durante el proceso, la empresa demandada rechazó la acusación y planteó, como defensa principal, que los reclamantes no figuraban como titulares del servicio, ya que la factura presentada estaba a nombre de una tercera persona ajena al juicio. Además, argumentó que las interrupciones se debieron a causas ajenas a su control, como olas de calor extraordinarias, problemas en la red de baja tensión y falta de inversiones derivada del congelamiento tarifario impuesto por el Estado.

El fallo judicial desestimó la excepción de falta de legitimación activa, al considerar acreditado que los reclamantes residían efectivamente en el domicilio afectado y hacían uso del servicio eléctrico, lo que los habilitaba a exigir la reparación de los daños sufridos.

amba buenos aires cortes de luz apagon
El juzgado consideró suficiente la condición de usuario para gestionar reclamos judiciales, incluso sin figurar como titular en la factura.(Foto de archivo: AP Photo/Rodrigo Abd)

El juzgado expresó que, en situaciones como la analizada, la condición de usuario resulta suficiente para demandar por deficiencias en la prestación del servicio, sin que sea necesario figurar como titular en la factura. Se estableció que quien utiliza y se ve afectado por el servicio está habilitado legalmente para reclamar ante la Justicia, incluso si el suministro está a nombre de un tercero.

El tribunal valoró la prueba testimonial y el informe técnico incorporado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que confirmó la existencia de múltiples cortes de energía en el período denunciado. Según la resolución, esos cortes configuraron un incumplimiento en la obligación de suministro por parte de la concesionaria.

El juzgado remarcó que la continuidad del servicio público es un deber esencial para la empresa distribuidora y que solo puede eximirse de responsabilidad en casos de fuerza mayor debidamente justificados. En este caso, el tribunal consideró que las razones esgrimidas por la empresa —como olas de calor o dificultades económicas— no constituyen causas inevitables ni externas, sino contingencias propias de la actividad que asume voluntariamente.

apagon buenos aires corte de luz
La prueba aportada por el ENRE confirmó la existencia de múltiples cortes de energía eléctrica en el domicilio de los reclamantes. (Foto de archivo: AP Photo/Rodrigo Abd)

La resolución también abordó la cuestión de la cuantía de los daños. Si bien reconoció la existencia de perjuicios materiales y morales, consideró que la prueba aportada fue genérica y no permitió acreditar la magnitud exacta de las pérdidas. Por ese motivo, la suma reconocida fue sensiblemente menor a la reclamada originalmente.

Respecto del daño material, la sentencia sostuvo que resulta razonable presumir ciertos gastos en la reposición de alimentos y elementos de iluminación, aunque no se hayan documentado de manera puntual. Por este concepto, se otorgó un monto de 38.000 pesos, dividido entre los dos adultos.

En cuanto al daño moral, el juzgado entendió que la afectación a la vida familiar, las molestias y mortificaciones sufridas por los cortes justificaban una reparación adicional. Por ese rubro, la indemnización total fijada asciende a 71.250 pesos, distribuida entre los tres integrantes del grupo familiar.

apagon buenos aires corte de luz
La empresa deberá pagar los intereses y las costas judiciales tras ser considerada responsable por incumplimiento contractual del servicio eléctrico. (Foto de archivo: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El fallo rechazó el pedido de daño punitivo, al considerar que no se verificó una conducta especialmente grave o dolosa por parte de la empresa, condición necesaria para la aplicación de esa sanción. La jueza explicó que el daño punitivo solo procede en situaciones excepcionales, cuando el proveedor incurre en faltas graves más allá de la mera negligencia.

Según la resolución, los intereses sobre la suma indemnizatoria deberán calcularse desde la fecha en que quedó trabada la controversia y hasta el pago efectivo, utilizando la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a 30 días.

El tribunal impuso las costas del juicio a la empresa demandada, ya que fue considerada responsable del incumplimiento contractual en la prestación del servicio eléctrico y la demanda prosperó en lo sustancial.

El tribunal rechazó el daño punitivo al no encontrar una conducta especialmente grave por parte de la empresa distribuidora de energía. (Foto de archivo: Franco Fafasuli)
El tribunal rechazó el daño punitivo al no encontrar una conducta especialmente grave por parte de la empresa distribuidora de energía. (Foto de archivo: Franco Fafasuli)

La resolución ordena a la empresa distribuidora abonar la suma total en un plazo de diez días desde que el fallo quede firme. El expediente quedará archivado una vez cumplidos los trámites establecidos en la sentencia.

El caso refleja la judicialización de reclamos por deficiencias en servicios públicos y el criterio restrictivo de los tribunales al momento de fijar indemnizaciones cuando no existen pruebas contundentes sobre la magnitud de los daños.

Google icon

Temas Relacionados

Cortes de luzIndemnizaciónDaños y perjuiciosCivil y Comercial FederalTitular de la facturaServicio eléctrico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quiso comprar una camioneta, pretendía congelar el precio de la reserva y la Justicia falló en su contra: la operación se cayó y deberá pagar el juicio

Una mujer demandó al concesionario para que respetara el monto inicial tras cuatro meses de espera, pero la venta nunca se concretó. La Cámara de Apelaciones determinó que el valor debía actualizarse según lo pactado y condenó a la demandante a pagar todas las costas del proceso

Quiso comprar una camioneta, pretendía congelar el precio de la reserva y la Justicia falló en su contra: la operación se cayó y deberá pagar el juicio

Guerra de vecinos en Acassuso: una propietaria enfrentó al consorcio por un toldo y la Justicia rechazó su reclamo en dos instancias

Lo que comenzó como un planteo por una instalación en el estacionamiento derivó en cruces de cartas documento y denuncias de hostigamiento. La demanda fue desestimada por dos tribunales. El caso expone los límites del derecho individual frente a las reglas del edificio

Guerra de vecinos en Acassuso: una propietaria enfrentó al consorcio por un toldo y la Justicia rechazó su reclamo en dos instancias

ARA San Juan: “Sabemos que hubo una tragedia, pero no la causa”, declaró un exjefe de la Armada en el juicio

El almirante José Villán, que asumió como titular interino de la fuerza en plena crisis institucional, declaró en Río Gallegos y describió los complejos días tras el siniestro. También recordó las tres consignas que le ordenó el ministro de Defensa al tomar el cargo. El tenso contrapunto con una de las abogadas querellantes

ARA San Juan: “Sabemos que hubo una tragedia, pero no la causa”, declaró un exjefe de la Armada en el juicio

El diputado Tailhade se presentó ante la justicia para rechazar la denuncia de espionaje del Gobierno

A través de un escrito, el legislador pidió que investiguen al jefe de Gabinete por el presunto delito de malversación de fondos

El diputado Tailhade se presentó ante la justicia para rechazar la denuncia de espionaje del Gobierno

La Justicia rechazó un nuevo pedido de arresto domiciliario de Lázaro Báez

El informe de los peritos médicos descartó factores de riesgo que justifiquen un cambio en el régimen de cumplimiento de la condena

La Justicia rechazó un nuevo pedido de arresto domiciliario de Lázaro Báez

DEPORTES

El libro que revela los secretos del fútbol desde distintos ángulos: por qué la pelota no es esférica y el “efecto magnus” de la comba

El libro que revela los secretos del fútbol desde distintos ángulos: por qué la pelota no es esférica y el “efecto magnus” de la comba

Los 4 puntos clave que deberá resolver Claudio Úbeda en el definitorio cierre del semestre de Boca Juniors

Boca quedó tercero en su zona tras el empate entre U. Católica y Cruzeiro: qué necesita para clasificar a octavos de la Libertadores

Los gestos de los jugadores del Arsenal con Gabriel Heinze tras la clasificación a la final de la Chapions League

Barracas Central perdió 2-1 contra Olimpia y se complicó en la Copa Sudamericana

TELESHOW

Debutó la placa oculta en Gran Hermano: de qué se trata y quiénes son los nominados con la nueva modalidad

Debutó la placa oculta en Gran Hermano: de qué se trata y quiénes son los nominados con la nueva modalidad

El emotivo homenaje a Luis Brandoni que reunió a figuras del teatro: “El actor de una generación inolvidable”

Susana Roccasalvo y Nazarena Vélez, enemigas irreconciliables: “Entro en LAM y me volvió a pegar”

Karina Mazzocco confirmó el final de A La Tarde y se conoció quiénes la reemplazarán: “Estoy muy triste”

Yipio tuvo que abandonar Gran Hermano por un comunicado de su familia: el motivo de su salida

INFOBAE AMÉRICA

Israel lanzó un nuevo ataque contra cuarteles generales, almacenes y sitios estratégicos de Hezbollah en Líbano

Israel lanzó un nuevo ataque contra cuarteles generales, almacenes y sitios estratégicos de Hezbollah en Líbano

Australia obligará a las grandes compañías de gas a reservar combustible para evitar la escasez de energía

Detuvieron al ex gerente de la aerolínea estatal de Bolivia por presunto daño económico

Santiago Peña se reunió con el canciller de Taiwán y reforzaron la cooperación bilateral en comercio e inversiones

Avanzan las negociaciones internas de la Unión Europea que buscan ratificar el acuerdo comercial con Estados Unidos