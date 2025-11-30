Judiciales

Abogados de todo el país advirtieron por las vacantes judiciales en un encuentro federal realizado en San Isidro

Los participantes alertaron que la falta de designaciones en juzgados, cámaras federales y la propia Corte Suprema afecta la eficiencia del sistema y compromete la seguridad jurídica en todo el país

Más de 200 profesionales del derecho se reunieron en San Isidro para analizar la situación del sistema de justicia y expresar preocupación por las vacantes en tribunales de todo el país

Más de 200 profesionales del derecho de distintas provincias participaron en una quinta en San Isidro de un encuentro federal centrado en el diagnóstico del sistema de justicia y en la preocupación extendida por el “alto nivel de vacancias en los tribunales federales y provinciales. La jornada, organizada como cierre del año por la agrupación Abogados en Acción, reunió a abogados litigantes, representantes de colegios profesionales, autoridades judiciales y dirigentes institucionales.

En el evento estuvieron presentes la consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación, Jimena de la Torre; el titular del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Mauro Vazón; el exministro de Justicia de la Nación Germán Garavano; el intendente de San Isidro, Ramón Lanús; el exembajador Diego Guelar; el exsenador nacional Humberto Schiavoni y el secretario de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fulvio Pompeo.

También asistieron referentes de diferentes jurisdicciones del país, como la legisladora rionegrina Malala Frei, la concejal de Bariloche Samanta Echenique, su par de Almirante Brown, Leticia Bontempo, y dirigentes de Santa Fe, Tierra del Fuego, Mendoza, San Juan, Neuquén, Chubut y Misiones.

Participantes del encuentro federal en San Isidro, donde más de 200 abogados debatieron sobre el funcionamiento de la Justicia y la preocupación por las vacantes en tribunales de todo el país

Aunque el programa incluyó un repaso general de las actividades desarrolladas durante el año, gran parte de las intervenciones del “5° Encuentro Federal” se concentraron en la situación de las vacantes judiciales, señaladas por distintos participantes como uno de los principales asuntos institucionales a abordar el próximo año. Bajo esos términos, los asistentes plantearon que el “alto nivel” de cargos a cubrir en la Justicia “debilita” el normal funcionamiento del sistema y “pone en riesgo la calidad institucional del país”.

En esa línea, los discursos de la jornada hicieron mención a la demora del Poder Ejecutivo para completar las vacantes y evitar, de ese modo, las consecuencias que provocan en términos de eficiencia judicial y de seguridad jurídica. También se destacó que la Corte Suprema, desde la salida de Juan Carlos Maqueda en diciembre pasado tras cumplir 75 años, continúa funcionando con una integración de tres ministros sobre los cinco estipulados por la Ley 26.183, sancionada en noviembre de 2006.

La consejera Jimena de la Torre tuvo a su cargo una de las intervenciones de la jornada como líder de la agrupación. Allí hizo hincapié en el ejercicio de la abogacía, a la que le atribuyó “un rol político e institucional indelegable”. “Cada uno de nosotros -expresó- es protagonista para trabajar por mejorar el servicio de justicia en la Argentina”.

El 5° Encuentro Federal incluyó exposiciones y un diagnóstico común: la necesidad de acelerar la cobertura de vacantes para garantizar un funcionamiento regular del Poder Judicial

Por otro lado, al momento de referirse al trabajo de su vocalía en el Consejo de la Magistratura, adelantó: “La agenda que estamos impulsando en materia de concursos más transparentes, ética y control de gestión judicial, fortalecimiento institucional y defensa de los honorarios profesionales se va a profundizar en 2026. Abogados en Acción va a continuar y ampliar ese camino, consolidando su presencia federal y acompañando a los abogados en cada rincón del país”.

El encuentro incluyó exposiciones del historiador italiano Loris Zanatta, profesor en la Universidad de Bolonia, y de la analista política Mora Jozami, titular de la consultora Casa Tres. Ambos ofrecieron una mirada sobre el estado de las instituciones, el desempeño del sistema republicano y la relevancia del Poder Judicial en el marco político actual.

