A 40 años del Juicio a las Juntas, dos entidades judiciales rindieron homenaje a los participantes de ese histórico proceso

La Asociación de Magistrados y la AABA encabezaron el reconocimiento a los integrantes del tribunal y la fiscalía que llevaron adelante el juicio de 1985

En un evento dedicado a conmemorar los 40 años del Juicio a las Juntas Militares, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMyFJN) y la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA) homenajearon este miércoles a los integrantes del tribunal y de la fiscalía que llevaron adelante aquel proceso, considerado un punto de inflexión en la consolidación democrática y en la construcción de estándares locales en materia de derechos humanos.

El acto se realizó en la sede de la AMyFJN, ubicada en Lavalle 1334, en el microcentro porteño. Durante la apertura, los titulares de ambas instituciones destacaron la trascendencia del juicio y la necesidad de sostener su legado.

“Tenemos que comunicar a las nuevas generaciones para que conozcan lo que significó este juicio”, afirmó Andrés Basso, presidente de la AMyFJN, quien recordó que en ese mismo salón comedor “comenzó a gestarse la integración de aquel tribunal”. Su par de la AABA, Juan Pablo Zanetta, añadió: “Fue una piedra fundacional para la democracia, por eso decidimos rendir este homenaje”.

El encuentro incluyó un conversatorio con el abogado Alejandro Carrió, el economista e historiador Pablo Gerchunoff y la abogada Alejandra García, moderado por la periodista Paz Rodríguez Niell. Carrió definió al proceso como “un bálsamo de judicialidad”. Gerchunoff, por su parte, señaló: “Estamos viviendo una transición respecto de este juicio, el paso de ser memoria a ser historia”. García sostuvo que aquella experiencia “demostró que el derecho podía ser una herramienta de transformación”.

El juicio en cuestión comenzó el 22 de abril de 1985 y se extendió hasta agosto de ese año, con alrededor de 530 horas de audiencia y la declaración de más de 800 testigos en la denominada “causa 13”. El tribunal estuvo integrado por los jueces León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D’Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz. La acusación, a su vez, quedó a cargo del fiscal Julio Strassera y su adjunto, Luis Moreno Ocampo, quienes se apoyaron en el informe “Nunca más”, elaborado por la CONADEP.

En el juicio declararon más de 800 testigos (TELAM)

El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal dictó sentencia en una decisión transmitida por cadena nacional. Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron condenados a reclusión perpetua; Orlando Agosti recibió cuatro años y seis meses; Roberto Viola, 17 años; y Armando Lambruschini, ocho años. En cambio, Omar Rubens Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Isaac Anaya resultaron absueltos.

Luego del panel, las asociaciones entregaron distinciones a los exintegrantes del Tribunal y de la Fiscalía. Allí recibieron reconocimientos Arslanian, Gil Lavedra, Ledesma y Valerga Aráoz, y en nombre de Torlasco, D’Alessio y Strassera -ya fallecidos- asistieron familiares.

Durante la ceremonia, los homenajeados ofrecieron breves reflexiones sobre el significado del proceso a cuatro décadas de su cierre. En su intervención, Gil Lavedra afirmó: “Hechos tan graves y crueles como fueron los crímenes del gobierno militar no hay forma de repararlos más que con la justicia. Cuando se pronuncian los jueces, no solo están condenando a personas individuales, están expresando el repudio moral de una sociedad a esos crímenes horrendos”.

Arslanian consideró que el juicio “no puede ser visto como una proeza o como un hecho singular de hombres valientes que se atrevieron, sino desde la perspectiva del valor ético de la justicia. El principio de no tolerancia a la impunidad frente a hechos de esta magnitud”.

El homenaje incluyó distinciones y reflexiones sobre el legado democrático del Juicio a las Juntas a cuatro décadas de la sentencia

Ledesma, por su parte, recordó que “los golpes de Estado se sucedían y eran absolutamente impunes. Eso era un hecho que parecía irreversible. Tuvo que llegar el presidente Alfonsín para que, con una base más ética que jurídica, dispusiera que se hiciera el juicio contra guerrilleros y contra las juntas militares”.

Luego, Valerga Aráoz destacó “el honor” que para él representó “haber formado parte de este tribunal que logró este fallo”. Y la hija de Andrés D’Alessio agradeció el reconocimiento “en nombre de sus nueve hijos”.

En el cierre, Julián Strassera afirmó sobre su padre, el fiscal Julio César Strassera: “No puedo decir en su nombre lo que hubiese pensado decir él, pero creo que lo haría muy feliz recibir este reconocimiento”.