Judiciales

Despido por WhatsApp: un juez reconoció el vínculo laboral y condenó a un empleador

La justicia laboral de Corrientes falló a favor de un trabajador que fue desvinculado mediante un mensaje al celular, estableciendo una indemnización y confirmando la existencia de una relación de dependencia no registrada

Silvana Boschi

Por Silvana Boschi

Guardar
Un mensaje de WhatsApp fue
Un mensaje de WhatsApp fue considerado como prueba de la relación laboral en un juicio por despido/Imagen ilustrativa

En una sentencia dictada el 15 de septiembre pasado, el Juzgado Laboral N° 2 de Corrientes resolvió un conflicto que expuso las tensiones habituales en el mundo del trabajo no registrado. El juez Héctor Rodrigo Orrantía hizo lugar parcialmente a la demanda presentada por un trabajador contra el titular del local de productos dietéticos, y desestimó la acción respecto de otra persona denunciada, a quien no se pudo vincular como empleador.

El fallo ordenó el pago de $435.242,85 más intereses en concepto de indemnización por despido y otros rubros laborales, tras considerar acreditada la existencia de una relación de dependencia que nunca fue registrada.

El caso se inició cuando la persona despedida reclamó el pago de más de un millón de pesos por despido, diferencias salariales y multas, alegando haber trabajado como repositor y ocasionalmente como cajero en la dietética ubicada en Corrientes capital.

Según su relato, ingresó el 23 de mayo de 2022 y fue desvinculado el 25 de agosto del mismo año mediante un mensaje de WhatsApp enviado por el dueño, quien le comunicó que prescindía de sus servicios. El actor sostuvo que nunca fue registrado y que, tras la desvinculación, intimó a su empleador a regularizar la situación y reincorporarlo, sin obtener respuesta favorable.

Los detalles de la demanda

La demanda incluyó detalles sobre las condiciones laborales: jornadas de lunes a sábado, pagos diarios de aproximadamente $1.800 —a veces completados con productos del local— y la ausencia de pago de horas extras cuando cubría a otros empleados.

Los demandados negaron de manera categórica la existencia de cualquier relación laboral, la titularidad del local y la autenticidad de la documentación presentada. Ambos impugnaron la prueba documental y rechazaron los hechos relatados por el actor.

El proceso avanzó con la producción de prueba documental, testimonial y una pericia informática sobre el teléfono del actor. El juez Orrantía centró su análisis en dos cuestiones clave: la titularidad del local y la existencia de la relación laboral. Respecto de la primera, el magistrado concluyó que la explotación del comercio correspondía a una persona de apellido Flores, basándose en el intercambio de cartas documento entre las partes y en la asistencia del mismo a las audiencias administrativas ante la Subsecretaría de Trabajo.

En cambio, no se acreditó que la otra persona demandada, de apellido Cabral, tuviera rol de empleador ni que hubiera recibido intimaciones o participado en el vínculo laboral, por lo que la demanda contra él fue rechazada.

Imagen ilustrativa - Canva
Imagen ilustrativa - Canva

En cuanto a la relación laboral, el juez valoró también los testimonios de dos personas, quienes afirmaron haber visto a al empleado trabajando como repositor y atendiendo en el local. El fallo destacó que “los dichos de los testigos de autos conducen a acreditar la pretendida -y negada- prestación de servicios en el lugar indicado al demandar, bajo la dependencia y subordinación".

Esta conclusión se apoyó también en la presunción legal del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que la prestación de servicios presume la existencia de un contrato laboral salvo prueba en contrario, la cual no fue aportada por el demandado.

La modalidad del despido

El momento y la forma de la extinción del vínculo resultaron otro punto de conflicto. El actor sostuvo que la relación se rompió el 7 de septiembre de 2022, fecha en la que recibió la respuesta negativa a su intimación de reincorporación. Sin embargo, el juez consideró probado, a partir de la pericia informática, que el despido se produjo el 25 de agosto de 2022, cuando Flores le envió un mensaje de WhatsApp que termminaba diciendo: “Estoy al tanto de tu desempeño, lamentablemente no estamos cómodos trabajando así. Vamos a prescindir de tu servicio...”. El magistrado subrayó que esta comunicación, aunque informal, constituyó un despido directo y que su contenido era “genérico e impreciso”, sin cumplir con la exigencia legal de expresar claramente la causa del despido, lo que lo tornó ilegítimo y generó derecho a indemnización.

El fallo rechazó los reclamos por diferencias salariales de meses anteriores, al no estar suficientemente detallados ni acreditados, y también desestimó las multas previstas en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y en el artículo 8 de la Ley 24.013, por no haberse cumplido los requisitos formales, como la intimación específica para la entrega de certificados y la notificación a la AFIP.

En la liquidación, el juez sí reconoció los rubros de indemnización por antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, vacaciones y aguinaldo proporcional, calculados sobre una remuneración mensual de $122.068,25 y tomando como fecha de despido el 25 de agosto de 2022. El monto total de condena, $435.242,85, generará intereses hasta su efectivo pago.

En cuanto a las costas, el juez aplicó un criterio proporcional: impuso el 60 % a cargo del empleador y el 40 % al demandante, considerando que prosperó solo el 39,56 % del reclamo original y que se rechazaron varios rubros. Respecto de Cabral, las costas fueron impuestas al actor, al no haberse acreditado vínculo alguno.

Temas Relacionados

Despido laboral Juzgado Laboral N° 2 de Corrientes Santiago Eliel Olivera Mansilla Cristian Alexis Flores Raíz Natural Store Corrientes Buenos Aires 910 Indemnización Héctor Rodrigo Orrantía Guillermo Hernán CabralÚltimas noticias

Últimas Noticias

Rosario: un banco deberá reintegrar $700.000 por una transferencia irregular tras el robo de un celular

La sentencia acreditó que la víctima fue atacada por un motociclista y que, menos de una hora después, se ejecutó un envío de dinero desde su cuenta bancaria sin que los sistemas de seguridad advirtieran la maniobra

Rosario: un banco deberá reintegrar

Archivaron 176 denuncias contra jueces federales: la mayoría no fueron revisadas o pasaron tres años sin actividad

El Consejo de la Magistratura trató en el último plenario casos que no prosperaron en las comisiones de Disciplina y Acusación. Dos consejeros reconocieron el mal desempeño del organismo a la hora de revisar la conducta de los magistrados

Archivaron 176 denuncias contra jueces

El negocio final en el Caribe y la pista mexicana de la plata de los cuadernos de las coimas

Para la Justicia federal, el rastro hacia un resort de playa en Turks & Caicos vinculado al misterioso Isaac Esparza Hidalgo es el tramo final del dinero de los sobornos recolectados por Roberto Baratta. Escena íntima: la última voluntad del secretario de Néstor Kirchner

El negocio final en el

Un juez de Catamarca ordenó restablecer todas las pensiones por discapacidad a nivel nacional

El Juzgado Federal N° 2 resolvió que la ANDIS restablezca de inmediato todas las pensiones por invalidez y se abstenga de aplicar nuevas suspensiones. El fallo reconoce el carácter colectivo del reclamo impulsado por el Defensor del Pueblo y asociaciones civiles

Un juez de Catamarca ordenó

La Corte Suprema anuló el sobreseimiento de un ex diputado bonaerense acusado de falsear contratos

Se trata de Mario Daniel Caputo, ex legislador del Frente para la Victoria, que integró la Cámara de Diputados bonaerense entre 2011 y 2015

La Corte Suprema anuló el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Signos de ruptura en la

Signos de ruptura en la CGT: qué hay detrás de la feroz interna por la que dos jefes sindicales casi terminan a las piñas

Rosario: un banco deberá reintegrar $700.000 por una transferencia irregular tras el robo de un celular

Por qué la trazabilidad es el secreto que impulsa al vino argentino y conquista a los consumidores más exigentes

Martín Rappallini, presidente de la UIA: “Hay que crear un clima de confianza para poder revertir la recesión”

El fuerte aumento de los ingresos laborales de las familias fue clave en la caída de la pobreza

INFOBAE AMÉRICA
César Aira entra al bar:

César Aira entra al bar: encuentro con el Premio Nobel que (aún) no fue

El autor de Asterix, “decididamente argentino”: reeditan la historieta que refleja la infancia de René Goscinny en Buenos Aires

Marina Abramovic desafía todos los tabúes en su obra más ambiciosa

Israel ultima los preparativos para la reapertura del paso fronterizo entre Gaza y Egipto

Liberaron al hijo del presidente boliviano Luis Arce y deberá ir a terapia: fue denunciado por violencia familiar

TELESHOW
El insólito olvido que sufrió

El insólito olvido que sufrió una participante de Los 8 Escalones y provocó el reclamo de Pampita: “No me podés hacer esto”

Thiago Medina acompañó a su hermana melliza en su baby shower y fue elegido padrino de su sobrino

Marcela Feudale se despidió de LAM envuelta en homenajes, sorpresas y saludos de compañeros: “Me llevo momentos impecables”

La palabra de Joel Ojeda tras el allanamiento en su casa y su imputación por promoción de juegos de azar ilegal

¿Romance en puerta? Cazzu y Gonzalo Gerber fueron vistos juntos en México en un clima de acercamiento y buena onda