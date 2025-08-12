Judiciales

Avanza el juicio contra Marcelo Corazza: Casación confirmó que el 27 de agosto empiezan las audiencias

El ex ganador de Gran Hermano será juzgado junto a otras personas por los delitos de asociación ilícita, trata de personas, promoción de la prostitución, abuso sexual y corrupción de menores

Silvana Boschi

Por Silvana Boschi

Guardar
Detienen en 2023 a Marcelo
Detienen en 2023 a Marcelo Corazza, ganador de Gran Hermano 2001, acusado de corrupción de menores junto a otras tres personas

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que el juicio contra Marcelo Corazza comenzará el 27 de agosto próximo, al rechazar un planteo de su defensa que buscaba suspender el inicio del debate. Corazza está acusado -junto a otras personas- de integrar una organización criminal dedicada a reclutar, abusar y explotar sexualmente a varones —en su mayoría menores de edad y en situación de extrema vulnerabilidad—, así como de promover su corrupción y prostitución.

La decisión fue adoptada este martes por la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, que declararon “improcedente” la queja presentada por la defensa.

El planteo se basaba en la existencia de dos recursos de queja pendientes ante la Corte Suprema, pero los magistrados recordaron que, según la ley, esas presentaciones no suspenden el curso del proceso. Es decir, que el juicio puede seguir adelante.

El fallo señala que la resolución cuestionada por la defensa de Corazza “no constituye una sentencia definitiva ni un acto equiparable” y que no se demostró que el rechazo del planteo genere un perjuicio irreparable. Además, cita jurisprudencia de la Corte Suprema —caso Di Nunzio— que respalda que el avance del juicio no debe detenerse por recursos aún sin resolver.

Los delitos que se investigan

Según la acusación fiscal, la organización era liderada por Rolando Angelotti y tenía como miembros a Marcelo Corazza, Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar. Las maniobras delictivas se habrían desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Misiones desde al menos 1999 hasta marzo de 2023, cuando los imputados fueron detenidos.

El expediente reúne cargos por asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil.

El 27 de agosto comenzarán
El 27 de agosto comenzarán las audiencias en el tribunal oral

La investigación, que desarticuló la red de trata de la que Corazza está acusado de ser parte, comenzó el 24 de octubre de 2022, luego de que un testigo de identidad reservada denunciara ante la Protex que había sido abusado sexualmente cuando tenía entre 11 y 13 años.

Corazza había sido detenido la primera vez el 20 marzo del 2023, acusado de haberse encontrado en el año 2001 con un menor de 14 años en su vehículo para luego, según la imputación, corromperlo sexualmente. Luego recuperó su libertad, aunque con uso de tobillera electrónica.

En junio del año pasado, el juez federal Ariel Lijo resolvió elevar la causa a juicio oral así como la ampliación del procesamiento con prisión preventiva de Corazza, por la autoría de los delitos de corrupción de menores con exhibiciones obscenas, modificando la calificación legal formulada inicialmente. Además, se ordenó su detención.

En la resolución judicial, el juez indicó que existen pruebas suficientes para llevar a los acusados a juicio oral y público, donde se presentarán las pruebas y se escucharán los testimonios para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados en relación a los delitos imputados.

Con esta resolución de la Cámara de Casación, la audiencia de inicio del juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 sigue firme para el 27 de agosto próximo.

Temas Relacionados

marcelo corazzagran hermanocorrupción de menoresabuso sexualúltimas noticias

Últimas Noticias

Vialidad: un día antes de que venza el plazo, Cristina Kirchner solicitó suspender la ejecución de sus bienes

La ex presidenta puso en duda el monto del decomiso fijado por el tribunal para resarcir al Estado por administración fraudulenta y criticó el accionar de los fiscales

Vialidad: un día antes de

Créditos UVA: la Justicia porteña ordenó readecuar el contrato de un jubilado y desestimar la actualización por inflación

El banco no podrá cobrarle más del 35% de sus ingresos. El caso se enmarcó en la teoría de la imprevisión y el esfuerzo compartido entre las partes

Créditos UVA: la Justicia porteña

La Justicia concluyó que el robo a la camioneta de Rosatti fue un ataque direccionado al presidente de la Corte

Lo dio por probado el juez Néstor Costabel, en línea con los alegatos del fiscal Diego Luciani. Según la sentencia, que detalla los fundamentos de la condena, fue un hecho más en la serie de actos delictivos dirigidos hacia el ministro del tribunal desde 2023

La Justicia concluyó que el

Vialidad: mañana vence el plazo para que Cristina Kirchner y el resto de los condenados paguen el decomiso

Son 684 mil millones de pesos por las condenas en la obra pública. Si no abonan, se rematarán los bienes

Vialidad: mañana vence el plazo

Polémica: un imitador de Messi será candidato y quiere llevar el nombre del futbolista en la boleta

Es un actor e influencer que se presenta como “No soy Messi”. Es candidato a concejal en Mar del Plata

Polémica: un imitador de Messi
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una travesía de cuatro siglos:

Una travesía de cuatro siglos: proyectan una nave gigante para viajar a otro sistema solar

Vialidad: un día antes de que venza el plazo, Cristina Kirchner solicitó suspender la ejecución de sus bienes

“Mentiroso” y “estafador”: duro cruce de acusaciones en X entre Elon Musk y Sam Altman con amenaza de acciones legales

Un patrullero atropelló, mató y abandonó a una perra en Neuquén: todo quedó grabado por una cámara de seguridad

Se desmayó un chofer de colectivo en pleno viaje por Bariloche, volcó y los pasajeros se salvaron milagrosamente

INFOBAE AMÉRICA
Las obras de Pedro Lemebel

Las obras de Pedro Lemebel regresan a las librerías chilenas luego de casi una década de disputa legal

“Mentiroso” y “estafador”: duro cruce de acusaciones en X entre Elon Musk y Sam Altman con amenaza de acciones legales

Egipto trabaja con Qatar y Estados Unidos para relanzar el plan de tregua en Gaza de 60 días

Pakistán inició una “operación selectiva” contra militantes en la frontera con Afganistán

Martin Scorsese revela que estuvo a punto de tomar una decisión extrema durante el rodaje de “Taxi Driver”

TELESHOW
La escapada romántica de Luciano

La escapada romántica de Luciano Castro y Griselda Siciliani: vistas privilegiadas y gastronomía

María Becerra y otro récord histórico: agotó un River en solo tres horas

L-Gante dejó de seguir a Wanda Nara luego de confirmar su reconciliación con Tamara Báez

La nueva etapa de Wanda Nara: soltera, lejos de los escándalos mediáticos y con el regreso de un antiguo amigo

Los románticos mensajes de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por su primer aniversario: “¡Un año ha pasado!“