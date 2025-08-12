Avanza el juicio contra Marcelo Corazza: Casación confirmó que el 27 de agosto empiezan las audiencias

Detienen en 2023 a Marcelo Corazza, ganador de Gran Hermano 2001, acusado de corrupción de menores junto a otras tres personas

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que el juicio contra Marcelo Corazza comenzará el 27 de agosto próximo, al rechazar un planteo de su defensa que buscaba suspender el inicio del debate. Corazza está acusado -junto a otras personas- de integrar una organización criminal dedicada a reclutar, abusar y explotar sexualmente a varones —en su mayoría menores de edad y en situación de extrema vulnerabilidad—, así como de promover su corrupción y prostitución.

La decisión fue adoptada este martes por la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, que declararon “improcedente” la queja presentada por la defensa.

El planteo se basaba en la existencia de dos recursos de queja pendientes ante la Corte Suprema, pero los magistrados recordaron que, según la ley, esas presentaciones no suspenden el curso del proceso. Es decir, que el juicio puede seguir adelante.

El fallo señala que la resolución cuestionada por la defensa de Corazza “no constituye una sentencia definitiva ni un acto equiparable” y que no se demostró que el rechazo del planteo genere un perjuicio irreparable. Además, cita jurisprudencia de la Corte Suprema —caso Di Nunzio— que respalda que el avance del juicio no debe detenerse por recursos aún sin resolver.

Los delitos que se investigan

Según la acusación fiscal, la organización era liderada por Rolando Angelotti y tenía como miembros a Marcelo Corazza, Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar. Las maniobras delictivas se habrían desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Misiones desde al menos 1999 hasta marzo de 2023, cuando los imputados fueron detenidos.

El expediente reúne cargos por asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil.

El 27 de agosto comenzarán las audiencias en el tribunal oral

La investigación, que desarticuló la red de trata de la que Corazza está acusado de ser parte, comenzó el 24 de octubre de 2022, luego de que un testigo de identidad reservada denunciara ante la Protex que había sido abusado sexualmente cuando tenía entre 11 y 13 años.

Corazza había sido detenido la primera vez el 20 marzo del 2023, acusado de haberse encontrado en el año 2001 con un menor de 14 años en su vehículo para luego, según la imputación, corromperlo sexualmente. Luego recuperó su libertad, aunque con uso de tobillera electrónica.

En junio del año pasado, el juez federal Ariel Lijo resolvió elevar la causa a juicio oral así como la ampliación del procesamiento con prisión preventiva de Corazza, por la autoría de los delitos de corrupción de menores con exhibiciones obscenas, modificando la calificación legal formulada inicialmente. Además, se ordenó su detención.

En la resolución judicial, el juez indicó que existen pruebas suficientes para llevar a los acusados a juicio oral y público, donde se presentarán las pruebas y se escucharán los testimonios para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados en relación a los delitos imputados.

Con esta resolución de la Cámara de Casación, la audiencia de inicio del juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 sigue firme para el 27 de agosto próximo.