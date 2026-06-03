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Sueños Compartidos: una testigo confirmó que Sergio Schoklender seguía personalmente el recorrido de los expedientes

Admitió además que, en la cartera de Planificación, cada vez que debía revisar la documentación del programa de viviendas sociales, recibía un llamado de parte de José López para que lo resolviera inmediatamente

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Sueños Compartidos: una testigo confirmó que Sergio Schoklender iba personalmente al ministerio de Planificación para seguir el recorrido de los expedientes
Sueños Compartidos: una testigo confirmó que Sergio Schoklender iba personalmente al ministerio de Planificación para seguir el recorrido de los expedientes

En una nueva jornada de testigos del juicio oral por el presunto desvío de fondos destinados al programa de viviendas sociales Sueños Compartidos, una funcionaria del ex Ministerio de Planificación Federal relató que “cada vez que llegaba un expediente, detrás venía Sergio Schoklender”.

La licenciada en Economía María Fernanda Ferrari precisó que “nunca hablé con él personalmente pero andaba por los pasillos, nunca lo vi acompañado, era como si supiera por donde iba el expediente y andaba en paralelo”.

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Ante el Tribunal Oral Federal 5 explicó que su tarea era revisar los convenios del “Programa Federal de Viviendas”, “Mejor Vivir” y “Techo Digno” para definir la aprobación de expediente y autorizar el pago del anticipo financiero.

Detalló que cuando el convenio estaba aprobado se hacía el devengado, que corresponde a una etapa anterior a la liquidación del gasto, y luego, en otro sector, se avanzaba con el proceso de pago.

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Ante la pregunta del fiscal Diego Velasco, la testigo admitió que era habitual que sonara el teléfono para que sacara “ya” algún expediente; en el caso de Sueños Compartidos se lo pedían siempre.

Aclaró que “por lo general llamaba un coordinador que organizaba las prioridades, primero era Ariel Santamaría y luego Amílcar Fredes, que dependían del ex secretario de Obras Públicas, José López”.

Ferrari agregó que siempre se analizaba todo y si surgía algo daban aviso para que lo solucionaran porque “no pasaba nada sin tener toda la documentación que correspondía”.

Los otros dos testigos convocados a declarar a pedido de la defensa oficial de Pablo Schoklender, José López y Carlos Castellano, fueron una exempleada de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, Cintia Petroski, y un empleado estatal que colabora solidariamente en los barrios transitorios del sur de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Elías.

José López y Julio De Vido durante su gestión en Planificación Federal (NA)
José López y Julio De Vido durante su gestión en Planificación Federal (NA)

Petroski había trabajado en la fábrica de paneles de Barracas, donde se producían los materiales del sistema constructivo que promovió la Fundación para levantar las viviendas sociales.

Destacó que cuando se quedó sin empleo no le pagaron la liquidación final y duda que lo pueda cobrar, porque, aunque hizo reclamo judicial con sentencia favorable, nunca recibió el dinero.

Por su parte, Elías contó que solía servir en los asentamientos cercanos a Parque Roca entre los años 2000 y 2010. Indicó que siempre le llamó la atención el método de construcción, que veía mujeres haciendo tareas, que las viviendas se culminaron pero nunca se animó a entrar porque no confiaba en el tipo constructivo.

El juicio

El Tribunal Oral Federal 5, compuesto por los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico, tiene a su cargo el desarrollo del debate oral donde se investiga un supuesto redireccionamiento de más de 200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos, que administraba la Fundación de las Madres bajo la presidencia de Hebe de Bonafini.

Los nueve procesados por presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública son el ex apoderado de la Fundación, Sergio Schoklender, su hermano Pablo Schoklender, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex subsecretario Abel Fatala, y referentes de Santiago del Estero, Daniel y Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin.

En la audiencia pasada, Schoklender amplió su indagatoria para para rechazar la declaración de los primeros testigos, especialmente las afirmaciones de los peritos de la Corte que descubrieron irregularidades en las obras y en la rendición de cuentas.

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