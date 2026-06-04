Judiciales

La Cámara de Casación confirmó una condena a 10 años por trata y abuso sexual de una menor

La resolución sostuvo que el imputado captó y alojó a la adolescente en un vínculo de convivencia impuesto, con agresiones reiteradas y explotación, y desestimó que hubiera existido aceptación libre por su situación vulnerable

Guardar
Google icon
Siempre que se conozca un caso de violencia sexual contra un niño, niña o adolescente, este debe ser denunciado ante la Fiscalía General de la Nación en las 24 horas siguientes al conocimiento del caso - crédito ICBF
La Cámara de Casación confirmó una condena a 10 años por trata y abuso sexual de una menor (Foto: ICBF)

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 10 años de prisión contra un hombre que mantuvo cautiva a una menor de 15 años con el propósito de ejercer sobre ella explotación y abuso sexual con acceso carnal reiterado.

El fallo rechazó un recurso del acusado José Rolendio Polo, quien cometió delitos de trata mediante una unión de hecho forzada, agravada por la minoridad y vulnerabilidad de la víctima.

PUBLICIDAD

La pena de prisión la había impuesto el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín cuando quedó probado que la adolescente, 30 años menor que el penado, había sido entregada por su propia madre a cambio de beneficios económicos.

Además, Polo la sometió durante años a una relación de violencia presentada como un vínculo afectivo, lo que para la justicia configuró una modalidad de trata de personas expresamente contemplada por la legislación argentina.

PUBLICIDAD

En su declaración, la damnificada habló de la existencia de un pacto entre su madre y José Rolendio Polo para que la mantuviera y le prestara servicios sexuales exclusivos, a cambio de un arreglo económico entre ellos.

Por otro lado, aclaró que recién se enteró del arreglo cuando ella quedó embarazada, porque su mamá le dijo: “Yo, lo único que le pedí a él a cambio, era que te cuidara, y mirá cómo te dejó”.

La progenitora de la víctima actualmente está prófuga y, según los testimonios, ejercía la prostitución y la obligaba a su hija a hacer lo mismo desde los 12 años, percibiendo todos los beneficios económicos.

La Defensa Pública Oficial había formulado que, si bien no cuestionaba la veracidad del testimonio de la víctima, no se había probado el delito de trata de personas porque “habría sido la propia madre de la damnificada la que la habría obligado a prostituirla -percibiendo el correspondiente rédito económico- y que su asistido simplemente la habría ayudado a salir de ese ámbito”.

El tribunal, integrado por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, remarcó que el consentimiento carece de relevancia jurídica cuando media abuso en situación de vulnerabilidad y, con mayor razón, cuando la víctima es menor de edad.

Remarcó que sus fundamentos surgieron de la legislación nacional y de los estándares internacionales en materia de trata de personas y protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

Los votos

El juez Gustavo Hornos recordó que, a partir de la aprobación del Protocolo de Palermo, la legislación nacional incorporó la trata de personas como un delito contra la libertad, dirigido a proteger la autodeterminación de las víctimas frente a situaciones de explotación.

Sala IV Casación Federal
Sala IV Casación Federal

Desde esa perspectiva, enfatizó que el bien jurídico protegido se encuentra particularmente comprometido cuando se trata de niñas y adolescentes sometidas a contextos de vulnerabilidad y explotación sexual.

Enfatizó que “los acusados redujeron a la niña a la condición de objeto, transaccionado con su integridad física y psíquica, y suprimiendo cualquier vestigio de autodeterminación sobre su propio cuerpo, por lo que queda excluida, claramente, toda posibilidad de extraer que hubiere existido consentimiento de la víctima bajo ningún aspecto”.

Asimismo, Hornos precisó que los elementos probatorios analizados dieron cuenta de un contexto de violencia de género caracterizado por la asimetría de poder y el ejercicio de violencia física, sexual, psicológica y económica sobre la víctima.

En tanto, el camarista Mariano Borinsky evaluó que “adquirió firmeza que el acusado abusó sexualmente de manera reiterada de la damnificada durante años, lo que resulta incompatible con el supuesto consentimiento libre y voluntario”.

Sostuvo que la situación vulnerable “conllevó a la despersonalización de la menor, y fue aprovechada dolosamente por Polo para acogerla y obligarla a mantener una unión forzada entre ellos, con los abusos y manipulaciones indicados”.

Agregó que “en este escenario, corresponde confirmar la sentencia impugnada que tuvo por configurado el delito de trata de personas bajo la modalidad concreta de recepción o acogimiento como unión de hecho forzada con fines sexuales, agravado por su comisión, haberse consumado la explotación contra una persona menor de 18 años”.

Finalmente, el juez Javier Carbajo adhirió en lo sustancial a las consideraciones expuestas por sus colegas y refrendó el acuerdo.

Temas Relacionados

últimas noticiastrataacosoCasación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A semanas de los alegatos, el juicio por el hundimiento del ARA San Juan escuchó a familiares de los 44 tripulantes

Los testimonios estuvieron marcados por el dolor, los cuestionamientos a la conducción política y militar y el reclamo de “Justicia, Verdad y Memoria”. La etapa final del debate oral ingresará este mes en la fase de conclusiones

A semanas de los alegatos, el juicio por el hundimiento del ARA San Juan escuchó a familiares de los 44 tripulantes

La Corte rechazó las recusaciones del Estado y mantuvo a los jueces en la causa por el financiamiento universitario

El tribunal consideró restrictivas las recusaciones y afirmó que la actividad académica, incluso con remuneración, no prueba por sí sola un interés personal en el resultado del litigio sobre presupuesto y salarios docentes

La Corte rechazó las recusaciones del Estado y mantuvo a los jueces en la causa por el financiamiento universitario

Insólito: el hombre que dejó una bomba falsa en la Cámara del Crimen dijo que lo hizo para ayudar a comedores

Declaró en la justicia que su idea original había sido dejarlo en un templo de la comunidad judía. Su familia lo creyó desaparecido hasta que descubrió que estaba preso

Insólito: el hombre que dejó una bomba falsa en la Cámara del Crimen dijo que lo hizo para ayudar a comedores

Quedó firme el procesamiento de Julio De Vido por enriquecimiento ilícito y la causa ya puede pasar a juicio oral

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó recursos de queja de las defensas. También están acusados su esposa y dos presuntos testaferros. Las maniobras se extendieron entre 2003 y 2017

Quedó firme el procesamiento de Julio De Vido por enriquecimiento ilícito y la causa ya puede pasar a juicio oral

Robos de autos: un juez reclamó una reforma penal para castigar la tenencia de inhibidores de señal

La modalidad es utilizada para abrir vehículos sin necesidad de forzar cerraduras ni provocar daños visibles. Apuntan a la tenencia ilegal

Robos de autos: un juez reclamó una reforma penal para castigar la tenencia de inhibidores de señal

DEPORTES

Pablo Giralt: “Para relatar un Mundial me preparo como un atleta de élite”

Pablo Giralt: “Para relatar un Mundial me preparo como un atleta de élite”

Los tres futbolistas de la selección argentina que apuntan a ser las “Ferraris” del Mundial 2026

Claudio Úbeda habló por primera vez de su salida de Boca: de los detalles de su charla con Delgado al gesto de Paredes que destacó

El video de la Selección jugando al básquet antes del Mundial y los dos jugadores que hicieron furor: “¡Mirá esa técnica!“

Las perlitas de la derrota de Francia ante Costa de Marfil: el gol de Doué ante los ojos de su hermano y el KO de Kessié al árbitro

TELESHOW

Ivana Figueiras fue denunciada por la actual pareja de su ex, Tomás Guarracino: “Mala madre, asco de persona”

Ivana Figueiras fue denunciada por la actual pareja de su ex, Tomás Guarracino: “Mala madre, asco de persona”

Moria Casán contó por qué dudó en aceptar la biopic sobre su vida: “No se va a conocer ni la mitad de mi historia”

El descargo de Rodrigo Lussich contra Mariano Martínez tras su pelea en vivo: “Una psicopateada absoluta de un cínico”

Marta Fort recordó a Gustavo Martínez, su padrino, en el día de su cumpleaños: “Compartí tantas risas y tanto afecto”

El agradecimiento de Rocío Igarzabal tras contar el abuso que sufrió: “El miedo se transforma en valor y fuerza”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos aumentará los envíos de ayuda a Bolivia ante la crisis provocada por las protestas y los bloqueos

Estados Unidos aumentará los envíos de ayuda a Bolivia ante la crisis provocada por las protestas y los bloqueos

Descubren el gen que acelera el desarrollo y la reproducción, pero acorta la vida

La selección de Panamá inició el viaje hacia el Mundial 2026

Una araña azul fluorescente y más de 70 especies desconocidas: el nuevo hallazgo científico en Angola

Científicos buscan salvar al pez guitarra, en peligro crítico de extinción en el Atlántico Sudoccidental