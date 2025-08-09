Presentaron un libro clave sobre la implementación del nuevo sistema acusatorio

El juez Mariano Borinsky, director del “Código Procesal Penal Federal comentado, anotado y concordado” (Fotos: Jaime Olivos)

El Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA fue el escenario, este viernes, de la presentación de la obra Código Procesal Penal Federal comentado, anotado y concordado, editada por Astrea, que aborda los desafíos y aportes prácticos para operadores judiciales.

La obra está dirigida por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, quien reunió a 50 juristas de renombre de distintas regiones de Argentina para elaborar un análisis integral y exhaustivo sobre la normativa procesal penal federal. La obra, además, fue coordinada por la jueza Mariana Catalano y Natacha Annovelli.

Durante el encuentro, se produjo un enriquecedor intercambio entre el presentador, el periodista Alejandro Fantino, y los integrantes del panel, quienes coincidieron en resaltar la relevancia de la obra como una herramienta fundamental para la justicia y para el trabajo cotidiano de los operadores del derecho.

Ante una sala colmada, se destacó la presencia de prestigiosos juristas, fiscales, defensores y funcionarios judiciales, lo que aportó un marco de jerarquía y pluralidad a un debate que reflejó el interés y la expectativa que genera la inminente implementación del sistema acusatorio.

Mariana Catalano, Mariano Borinsky, Leandro Vergara, Mariano Cúneo Libarona, Diego Barroetaveña y Julio Piumato

El evento se desarrolló en el contexto de la inminente entrada en vigencia del sistema acusatorio en los Tribunales Federales de Comodoro Py y en los Tribunales del Fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Contó con la participación de un panel integrado por el decano de la Facultad de Derecho, Leandro Vergara; el director del libro, Mariano Borinsky; la coordinadora Mariana Catalano; el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña.

El libro, estructurado en dos tomos, abarca cada uno de los institutos centrales del sistema acusatorio, abordados desde una perspectiva crítica y práctica que prioriza los desafíos vinculados al establecimiento de un nuevo paradigma en materia de enjuiciamiento penal.

El Código Procesal Penal Federal implica una transformación significativa en la justicia penal argentina, ya que sustituye el modelo inquisitivo por el sistema acusatorio, con énfasis en la oralidad, la transparencia, la celeridad procesal y la inmediación entre jueces, fiscales, defensores y participantes de los procesos penales. Estos principios, que hasta el momento solo figuraban en abstracto como pautas orientadoras, comenzarán a regir de manera concreta el trabajo de los operadores judiciales a partir de la aplicación plena del nuevo sistema en la Ciudad de Buenos Aires.

Los principales aportes

Durante la presentación, Borinsky expuso los principales aportes doctrinarios y prácticos de la obra, que busca posicionarse como fuente de consulta fundamental para jueces, fiscales, defensores, abogados litigantes y estudiantes de derecho. El magistrado destacó los aportes colaborativos de los autores y la forma en que el volumen permite visualizar los principales retos que enfrenta el fuero federal frente a la transición hacia el sistema acusatorio.

La coordinación editorial del libro, a cargo de Catalano y Annnovelli, puso el acento en la pluralidad de miradas presentes en la obra, reflejando la diversidad de realidades y experiencias del sistema judicial argentino. Según ambas especialistas, el objetivo principal fue confeccionar un material respetuoso de la federalización y la diversidad del derecho procesal en las distintas jurisdicciones del país, brindando herramientas prácticas para facilitar la interpretación y aplicación diaria del Código Procesal Penal Federal.

Los coautores del “Código Procesal Penal Federal comentado, anotado y concordado”

El análisis contenido en la obra incluye referencias directas y concordancias normativas, con un abordaje de los institutos jurídicos específicos y una exposición clara de las modificaciones introducidas por el nuevo régimen procesal. Además, el texto ofrece interpretaciones fundamentadas sobre la modalidad de aplicación de las reglas del proceso, sus implicancias para los actores judiciales y el impacto en la protección de garantías constitucionales y derechos procesales.

La implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py y en el Fuero Penal Económico de la Capital Federal se inscribe en un proceso iniciado en 2019, cuando comenzaron a funcionar los primeros tribunales bajo este modelo en provincias del norte argentino. Según Astrea, la extensión de la oralidad y la agilización de los trámites procesales ya ha generado mejoras en la eficiencia, transparencia y equidad del proceso penal federal, contribuyendo a fortalecer la confianza en las instituciones de justicia penal.

La publicación del Código Procesal Penal Federal comentado, anotado y concordado se presenta como una respuesta a la demanda de material actualizado y específico, en un momento de cambio histórico para la justicia penal argentina, con el desafío de consolidar un modelo realmente acusatorio, transparente y eficiente en todo el territorio nacional.