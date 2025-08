Pidieron anular el juicio por los crímenes de bebés recién nacidos en el Hospital Neonatal de Córdoba

Brenda Agüero, la enfermera condenada por los asesinatos seriales de bebés, en los Tribunales de Córdoba. Fotos: Mario Sar

La defensa de Brenda Agüero, la enfermera condenada por los asesinatos seriales de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, pidió la nulidad del juicio en el que la declararon culpable. El planteo se sostiene en que una integrante del jurado popular reveló que había atendido su embarazo en el centro de salud mientras ocurrían los crímenes y que conocía a una imputada que resultó absuelta.

Melina Abril Soria es una de las ocho personas que, a la par de dos jueces técnicos de la Cámara Séptima del Crimen, deliberaron y votaron por la culpabilidad o inocencia de los 11 acusados que enfrentaron el juicio por jurados.

Tras el veredicto, la mujer brindó una entrevista en la que contó que entre mayo y junio de 2022 -los últimos dos meses en la cronología de los ataques a los bebés- se atendió en el Neonatal: “Cuando me enteré lo que estaba pasando dejé de hacerme los controles ahí. Mi bebé nació en octubre”, dijo.

También advirtió que conocía a Alicia Ariza, ex jefa de enfermeros del maternal, porque era profesora en la Universidad Nacional de Córdoba, donde ella estudia enfermería.

El jurado popular estuvo integrado por dos jueces técnicos y ocho ciudadanos comunes

Esto, según los abogados de Brenda Agüero, representa graves faltas al principio de imparcialidad y un “ocultamiento deliberado” de información crucial durante su selección. Así lo argumentaron los defensores Gustavo Nievas y Juan Manuel Rivero en el incidente de nulidad que abrieron este miércoles ante los jueces del caso, Patricia Soria, Laura Huberman y José Daniel Cesano.

Según pudo corroborar Infobae con fuentes de los Tribunales de Córdoba, la mujer consignó en la declaración jurada que completó al ser citada por la Justicia que “se atendía en el sistema de Salud Pública”, pero no precisó que lo había hecho, al menos temporalmente, en el Neonatal. Tampoco se lo preguntó ninguna defensa de los acusados cuando tuvieron la oportunidad.

Aunque no lo aclaró en la entrevista, Ariza no habría sido profesora de Soria. La ex jefa de Enfermería del hospital maternal integra el plantel docente de la UNC, pero por ahora no se corroboró que hayan compartido aula. Es por eso que la jurado recién la reconoció cuando la vio a la cara y no la había identificado por su nombre previamente, explicó a este medio un funcionario judicial que defiende la validez del proceso.

No obstante, los defensores de la enfermera condenada a prisión perpetua interpretaron que este vínculo entre Ariza y Soria hace “improbable” que votara en su contra, o que pidiera su condena.

La defensa aseguró que Soria, con un “interés especial y particular” en el caso, ocultó la verdad para permanecer en el jurado y así influir en la decisión, tanto en la condena de Brenda Agüero como en la absolución de Ariza.

El abogado Gustavo Nievas y la enfermera Brenda Agüero

Además, en el pedido de nulidad denunciaron que durante la audiencia de selección de jurados, que se hizo en diciembre de 2024, presentaron 42 preguntas consideradas pertinentes, pero el Tribunal descartó unilateralmente la mayoría, dejando solo 15 consultas “idénticas para todos los candidatos”, que luego fueron difundidas como las contestadas por la jurado Soria.

En cuanto a la conducta de la mujer, los abogados criticaron que “se sensibilizaba ante el relato de las madres”, llegando incluso a llorar durante el juicio. También notaron una “clara animadversión” de su parte hacia Brenda Agüeros, lo que los llevó a sospechar que su voto sería adverso: “No iba a depender de lo que sucediera en las audiencias, sino que ya estaba definido”.

Por todo lo expuesto, la defensa solicitó la “anulación de todos los actos procesales en los que tomó participación la ciudadana Melina Abril Soria”. De prosperar el planteo, se caerá la totalidad del juicio y se abrirá un nuevo debate sobre si corresponde rehacerlo.

Además de la condena de Brenda Agüero, tras el debate oral y público resultó absuelto el ex ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, entre otros funcionarios y directivos del Neonatal.