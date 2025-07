Causa Neonatal: analizan pedir la nulidad del juicio porque una jurado confesó que conocía a una de las imputadas

Brenda Agüero fue condenada por los crímenes seriales de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho (Foto: Mario Sar)

Melina Abril Soria, una de las ocho personas que integró el jurado popular en el histórico juicio por el asesinato de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, reveló que tenía vínculos con el caso y sus declaraciones amenazan con poner en peligro la validez de todo el debate oral y público en el que se condenó a la enfermera Brenda Agüero y a cinco médicos y funcionarios provinciales.

De 26 años, madre de tres hijos y estudiante de Enfermería en la Universidad Nacional de Córdoba, Soria pasó todos los filtros de selección sin mencionar que se atendió en el Neonatal durante su embarazo (justo en los meses que ocurrían los crímenes) y que la imputada -absuelta- Alicia Ariza, ex jefa de enfermeros del maternal, era docente en la institución donde estudia.

Todo se descubrió ahora a partir de una entrevista que brindó la jurado a Perfil Córdoba. “En el 2022 yo estaba embarazada. Me hacía los controles en el Neonatal. Cuando me enteré lo que estaba pasando dejé de hacerme los controles ahí. Mi bebé nació en octubre”, detalló Soria.

Asistió a este hospital al menos durante mayo y junio, según relató, los últimos dos meses en la cronología de los cinco crímenes y los ocho intentos de homicidio por los que condenaron a prisión perpetua a Brenda Agüero.

Según pudo corroborar Infobae con fuentes de los Tribunales de Córdoba, la mujer consignó en el formulario que completó al ser citada por la Justicia que “se atendía en el sistema de Salud Pública”, pero no precisó que lo había hecho, al menos temporalmente, en el Neonatal. Tampoco se lo preguntó ninguna defensa de los acusados cuando tuvieron la oportunidad.

“Además, cuando comenzó el juicio, me entero de que había una profesora acá. Entonces, pensé, no sabía si seguir o no”, reconoció también la integrante del jurado popular.

Melina Abril Soria, integrante del jurado popular en el juicio del Neonatal. Foto: Perfil Córdoba

Aunque no lo aclaró en la entrevista, Ariza no habría sido profesora de Soria. La información que maneja la Cámara Séptima del Crimen -en base los datos recolectados durante el proceso de selección- es que la ex jefa de Enfermería del Neonatal integra el plantel docente de la Universidad Nacional de Córdoba, pero nunca compartió aula ni se conocían con la mujer.

“Ella leyó la lista de nombres de los imputados antes de ser seleccionada y no la reconoció. Recién se da cuenta cuando Ariza hace su declaración indagatoria, la identifica por la cara, pero no tienen vínculo”, aseguró a este medio una fuente judicial que participó de la totalidad del juicio.

En su momento, ninguna defensa pidió separar a alguno de los ocho ciudadanos que completaron el jurado popular. Sí hubo un caso que ameritó excluir a un candidato, durante la preselección que incluyó a 60 civiles: el ciudadano había sido atendido por el ex ministro de Salud, Diego Cardozo, en sus días como médico. Ese solo vínculo ameritó correrlo inmediatamente.

Los jueces del caso, Patricia Soria, Laura Huberman y José Daniel Cesano, pusieron este martes a disposición de defensores y querellantes todos los cuestionarios que se discutieron en la selección de jurados.

Analizan pedir la nulidad

Brenda Agüero, sentada en el banquillo de los acusados, y a su derecha su abogado, Gustavo Nievas

Como primera medida, el defensor Gustavo Nievas solicitó informes de la historia clínica de Melina Abril Soria, para corroborar con exactitud cuándo se atendió en el Neonatal. Extendió el mismo pedido para el resto de los jurados.

En diálogo con Infobae, el letrado comparó la situación con el frustrado juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en los tribunales de San Isidro: “El caso de Maradona se nulificó porque había una jueza que no era imparcial, y acá puede pasar lo mismo”, advirtió.

Según la mirada de Nievas, Melina Soria “dejó de atenderse en el Neonatal porque pensó que había criminalidad. Entonces entra al juicio con un nivel de subjetividad marcado. El problema no es su voto, sino que con su subjetividad participó de todas las deliberaciones”, señaló.

Consultado sobre por qué no habían impugnado su candidatura previamente, el defensor sostuvo que “los abogados no tenemos capacidad de investigación, como si la tiene el Ministerio Público Fiscal”, para detectar estos vínculos.

Ahora tanto la defensa de Brenda Agüero como la del resto de los condenados -Liliana Asís, ex directora del Neonatal; Julio Escudero Salama, ex subdirector de Gestión Administrativa; Pablo Carvajal, ex secretario de Salud; Marta Gómez Flores, ex jefa de Neonatología; y Adriana Moralez, neonatóloga y coordinadora del Comité de Seguridad del Paciente- analizará en detalle la candidatura de Soria y, de encontrar que el proceso estuvo viciado de parcialidad, elevarán los pedidos correspondientes para intentar anular todo el juicio.