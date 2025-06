El abogado de la familia Dalmasso recuerda el fallo que condenó a un periodista: “Su odio lo enceguese”

La Justicia ordenó indemnizar a un huésped tras un robo en un condo-hotel con vigilancia en Palermo La Cámara Civil porteña sostuvo que la prestación del servicio de seguridad no fue eficaz y ordenó un resarcimiento económico

Cristina Kirchner presentó una lista reservada de personas que podrán visitarla, pero insistió en que no haya restricciones Está integrada por familiares, abogados, médicos y custodios. La ex presidenta pidió que la nómina no se de a conocer