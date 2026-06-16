Economía

Industria: el uso de la capacidad instalada creció en abril, pero cinco sectores siguen operando por debajo del 50%

Varias ramas de actividad mejoraron sus números en el cuarto mes del año, pero seis rubros trabajan hoy con menor intensidad que el año pasado

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El indicador de utilización de la capacidad instalada mide cuánto del potencial productivo aprovechan las fábricas del país.

La utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII), un indicador que permite medir cuánto de su potencial productivo aprovechan las distintas ramas manufactureras del país, tuvo una leve mejora en abril.

El relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que abarca un panel de entre 600 y 700 empresas, volvió a confirmar que la mejora del nivel general convive con una fuerte brecha entre sectores.

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A nivel general, la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 59,9% en el cuarto mes del año, un nivel superior al registrado en abril de 2025, cuando había sido de 58,6 por ciento. El dato confirma la tendencia de recuperación que viene mostrando el indicador desde marzo, mes en el que había alcanzado 59,8%, luego de un primer bimestre del año más débil: en enero el indicador había sido de 53,6% y en febrero de 54,6 por ciento. De todas formas, hay variaciones mensuales del indicador que se explican por factores estacionales, por lo que siempre es recomendable analizar el resultado en relación a la misma época del año anterior.

La disparidad entre sectores

Cinco de los doce bloques sectoriales que componen el índice general operan con niveles de utilización superiores al promedio de la industria. El más alto corresponde a refinación del petróleo, con 86,8%, seguido por industrias metálicas básicas, con 73,4 por ciento. A continuación se ubican sustancias y productos químicos, con 69,9%; papel y cartón, con 67,3%, y productos alimenticios y bebidas, con 60,4 por ciento.

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La refinación del petróleo fue el bloque sectorial con el mayor nivel de utilización de su capacidad instalada en abril.
La refinación del petróleo fue el bloque sectorial con el mayor nivel de utilización de su capacidad instalada en abril.

En contraste, por debajo del nivel general se ubican siete bloques sectoriales, de los cuales cinco trabajan con menos de la mitad de su capacidad instalada. Se trata de productos del tabaco, con 49,2%; industria automotriz, con 46,5%; metalmecánica excluida la industria automotriz, con 42,7%; productos de caucho y plástico, con 42,4%, y productos textiles, también con 42,4 por ciento.

Los otros dos bloques que se ubican debajo del promedio, pero todavía por encima del 50%, son edición e impresión, con 58,5%, y productos minerales no metálicos, con 54,8 por ciento.

Los rubros que se destacaron

La principal incidencia positiva del mes se observó en la elaboración de sustancias y productos químicos, que pasó de 59% en abril de 2025 a 69,9% en abril de este año. El Indec recordó que, en el mismo mes del año anterior, la actividad del polo petroquímico de Bahía Blanca estuvo afectada por las inundaciones que sufrió esa localidad en marzo de 2025, lo que provocó la falta de suministro de gas natural a las principales plantas de la zona. La comparación contra esa base más baja explica buena parte de la mejora registrada este año en el sector.

También se destacaron las industrias metálicas básicas, que pasaron de un nivel de utilización de 63,9% en abril de 2025 a 73,4% en abril de este año. Según datos de la Cámara Argentina del Acero, citados en el informe, la producción de acero crudo registró un aumento interanual de 18,4%.

La edición e impresión, por su parte, pasó de 53,8% a 58,5% en la misma comparación. De acuerdo con el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la actividad del sector tuvo un incremento interanual de 7,6% durante abril.

Según el informe, la industria química es de los sectores con mayor potencial en Perú.
La elaboración de sustancias y productos químicos registró la principal mejora interanual del mes. (EuroInnova)

La refinación del petróleo subió de 83,9% a 86,8% entre abril de 2025 y abril de este año, a partir de un mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo.

Las principales caídas del mes

La industria automotriz registró el mayor retroceso interanual entre los doce bloques sectoriales. En abril, el sector trabajó al 46,5% de su capacidad instalada, frente al 56,8% del mismo mes de 2025, una caída de 10,3 puntos porcentuales.

La metalmecánica excluida la industria automotriz, por su parte, pasó de 49,3% en abril de 2025 a 42,7% en abril de este año. Según el Indec, este bloque fue el que más incidió negativamente en el resultado general del indicador, debido al peso que tiene en la composición del índice. La caída se relacionó con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico: de acuerdo con el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la fabricación de maquinaria agropecuaria tuvo una disminución interanual de 29,7%, mientras que la de aparatos de uso doméstico cayó 26,9% en la misma comparación.

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