No para el ascenso meteórico de SpaceX: subió otro 5% y ya alcanzó el valor de mercado de Amazon

La acción acumula una suba de 56,3% desde el viernes 12

Las acciones de SpaceX subieron por tercer día consecutivo desde su salida a cotización en Wall Street. Este martes avanzaron 4,8%, en los USD 211, para acumular una suba de 56,3% desde el viernes 12.

SpaceX alcanzó a Amazon en capitalización bursátil y llegó a estar brevemente por encima de Microsoft, a medida que el valor de mercado del fabricante de cohetes se acercó por la mañana a los 3 billones de dólares.

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En su máximo del martes de USD 225,64, SpaceX estaba valorada en aproximadamente 2,97 billones de dólares, lo que la sitúa solo por detrás de Nvidia, Alphabet y Apple entre las empresas públicas estadounidenses, según un análisis de Yahoo Finance en base a los datos de AlphaSpace.

Al cierre, el market cap de SpaceX quedó apenas debajo del de Amazon: USD 2,642 billones contra USD 2,646 billones de la empresa de Jeff bezos.

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Esto convierte a SpaceX en una de las empresas que más rápido entró en la élite del mercado estadounidense. Apenas unos días después de su debut bursátil, la compañía ya cotiza en el mismo rango de capitalización que las mayores empresas tecnológicas del mundo.

SpaceX confirmó este martes que adquirirá Anysphere, la empresa detrás de la herramienta de codificación de IA Cursor, por 60 mil millones de dólares.

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La cotización de SPCX

En un comunicado, SpaceX confirmó que el acuerdo será una transacción totalmente en acciones, y la compañía espera que la fusión se cierre durante el tercer trimestre, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias.

El acuerdo surge a raíz de una opción que SpaceX obtuvo en abril de este año, mediante la cual la empresa de Elon Musk consiguió el derecho a pagar unos USD 10.000 millones por una asociación con Cursor o a adquirir la empresa por USD 60.000 millones más adelante ese mismo año.

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El negocio de Cursor creció rápidamente desde su fundación en 2022, con unos ingresos anualizados de USD 2.600 millones y un aumento en las ventas empresariales, según Reuters. En abril, la compañía estaba en conversaciones para obtener nueva financiación con una valoración de unos 50.000 millones de dólares .

Cursor es un editor de código con inteligencia artificial diseñado para acelerar el desarrollo de software. Incluye un asistente de chatbot, autocompletado de código y agentes de IA capaces de gestionar tareas de codificación de forma independiente, además de otras funcionalidades.

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SpaceX consideró esta adquisición como parte de su estrategia para expandirse en el mercado de la IA empresarial. El acuerdo se produce tras la exitosa salida a bolsa de la semana pasada, que recaudó más de USD 80.000 millones y valoró la compañía en más de 2 billones de dólares.

A pesar de que la operación se realizó íntegramente con acciones, las acciones de SpaceX volvieron a subir por tercer día, para extenderlas ganancias desde la salida a bolsa. Otro factor que podría impulsar las acciones es que las opciones sobre acciones de SpaceX también comenzarán a negociarse el martes, lo que marca la primera vez que los inversores podrán negociar derivados sobre las acciones de la empresa que acaba de cotizar en bolsa.

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La empresa de Elon Musk también anunció el cierre de su oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) con la colocación de acciones adicionales, lo que llevó los ingresos brutos totales de la operación a USD 85.700 millones.

Cómo invertir en SpaceX desde Argentina

Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) habilitó el Certificado de Depósito Argentino (Cedear) de SPCX, emitido por Banco Comafi, con un ratio de 50:1. La incorporación se realizó en simultáneo con el inicio de cotización en el Nasdaq.

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El Cedear de SPCX permite operar en pesos desde una cuenta local, sin necesidad de cuenta en el exterior, de la misma forma que cualquier otro instrumento de ese tipo disponible en el mercado argentino. Para quienes prefieran exposición indirecta o diversificada, también está disponible en ByMA el Cedear del Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR), un fondo que agrupa empresas públicas de alto crecimiento y tiene posiciones en capital privado de startups, con una fuerte participación en SpaceX.