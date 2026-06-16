El presidente Bernardo Arévalo inspecciona La Aurora y afirma que ya opera en condiciones funcionales

Bernardo Arévalo afirmó que el Aeropuerto Internacional La Aurora ya opera en condiciones funcionales tras obras de modernización que evitaron una posible descertificación de Estados Unidos. (Diario de Centroamerica)

El presidente Bernardo Arévalo recorrió el Aeropuerto Internacional La Aurora para verificar las obras de modernización y sostuvo que la terminal ya opera en condiciones funcionales después de haber estado, según dijo, cerca de perder la certificación de las autoridades de Estados Unidos por fallas de seguridad, infraestructura y servicio.

Uno de los cambios de mayor escala está en la seguridad: el aeropuerto pasó de 277 cámaras a 557 cámaras, con la incorporación de 310 equipos nuevos, según explicaron autoridades aeroportuarias durante el recorrido.

El nuevo sistema incluye reconocimiento facial, lectura de matrículas, audio y una mayor capacidad de almacenamiento para seguimiento de incidentes.

Arévalo dijo además que la terminal fue ubicada recientemente entre los aeropuertos mejor calificados de América Latina por una revista especializada, aunque no identificó la publicación. El mandatario atribuyó esa mejora a los avances ejecutados en dos años en aire acondicionado, rayos X, migración, mantenimiento y seguridad.

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El aeropuerto reorganiza espacios comerciales para recuperar áreas de circulación y salas

Durante la visita, el viceministro Fernando Suriano explicó que se habilitará una zona de restaurantes en dos niveles, con unos 700 m² y 550 m², para ofrecer servicio casi las 24 horas. Según indicaron durante el recorrido, la mayoría de los locales de comida será trasladada a espacios recuperados del área conocida como Riviera, con el objetivo de liberar pasillos y cumplir normas de seguridad.

Ese reordenamiento también busca devolver superficie a las salas de espera. Soriano explicó que una de las salas que recibe aeronaves de gran tamaño tenía solo 60 sillas para vuelos de 250 pasajeros, y que el traslado de un local de Starbucks permitirá ampliar la capacidad de operación.

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Pasajeros depositan su equipaje de mano y pertenencias en las bandejas para el control de seguridad en un aeropuerto concurrido. (Diario de Centroamerica)

Las autoridades señalaron que no se permitirá que los adjudicatarios funcionen como intermediarios ni subarrienden los espacios. Según se informó en la visita, hay unas 20 empresas de primer nivel interesadas en participar en ese proceso.

También se proyecta una nueva sala VIP en el segundo nivel y la instalación de una farmacia dentro de la terminal, según explicaron responsables del aeropuerto. La reorganización contempla mover locales hacia los extremos para dejar zonas más despejadas para circulación y respuesta ante emergencias.

El sistema de aire acondicionado se automatiza con 54 unidades remodeladas

En materia de climatización, un responsable técnico explicó que el aeropuerto tiene 54 unidades manejadoras de aire, conocidas como UMAS, que fueron remodeladas por completo. Según ese funcionario, la capacidad de intercambio de calor de la terminal apenas llegaba al 5% antes de la intervención.

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El sistema funciona con cuatro enfriadoras y será automatizado para abrir y cerrar válvulas según la demanda térmica de cada sala, lo que permitirá ahorro energético y menor desgaste de los equipos, de acuerdo con la explicación ofrecida al presidente. Arévalo resumió ese cambio con una frase dirigida a la audiencia de una transmisión en vivo: “Ya hay aire acondicionado y en algunas partes tráiganse un suéter”.

La modernización incluyó además 13 nuevos equipos de rayos X en todo el aeropuerto, según dijo Arévalo en una conferencia de prensa posterior. El mandatario detalló que esos equipos cubren equipaje, escaneo corporal y carga, y remarcó que antes no existía un escáner específico para mercancías.

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La visita también abordó la bioseguridad. Arévalo dijo que al inicio del recorrido observó los equipos caninos encargados de evitar el ingreso de enfermedades vegetales al país mediante el control de productos agrícolas.

El centro de monitoreo se integrará con Gobernación y la Policía Nacional Civil

El nuevo centro de control de seguridad concentrará la vigilancia del aeropuerto y articulará la respuesta ante emergencias. Según autoridades técnicas, el espacio tendrá seis estaciones para operadores de CCTV, cuando antes normalmente funcionaban dos, y contará además con un Centro de Control de Incidencias para activar protocolos.

La embajadora de Taiwán Vivia Chun-Fei Chang acompañó el recorrido y Arévalo dijo en conferencia de prensa que ese país apoya el mejoramiento del aeropuerto dentro del acuerdo general de cooperación con Guatemala. La diplomática afirmó que la colaboración busca fortalecer el turismo y la actividad comercial.

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El presidente sostuvo que uno de los riesgos más serios del pasado era una posible descertificación por parte del gobierno de Estados Unidos. En sus palabras: “De habernos descertificado, olvídense, no podía aterrizar ningún vuelo proveniente de los Estados Unidos con todas las implicaciones en turismo, en economía que eso tiene”.

En el área de cumplimiento internacional, personal del aeropuerto dijo que, tras la auditoría del año pasado, se cerraron muchas brechas observadas por la TSA y que uno de los problemas iniciales eran 29 puertas sin control adecuado. Añadió que aún deben reforzarse áreas vinculadas al aeroclub y al círculo A, así como mantener medidas como el corte de árboles y la limpieza exterior.

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