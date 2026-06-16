Juicio por los Cuadernos de la Corrupción: testigo recordó un vuelo en el que Daniel Muñoz viajó solo con una valija que no quiso despachar

El juicio oral por la causa conocida como los Cuadernos de la Corrupción se reanudó este martes con una nueva tanda de declaraciones testimoniales ante el Tribunal Oral Federal 7 que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados entre ellos ex funcionarios de su gobierno y empresarios.

El primer testigo de la jornada es José Videla, oficial retirado de la Fuerza Aérea, quien tripuló el Tango 10 en el que viajó el matrimonio presidencial de Néstor y Cristina Kirchner, secretarios y funcionarios.

En la audiencia se prevé escuchar además a Domingo Zelaya, Alejandro Paris, Luis María Cismondi, Walter Brun, José Luis Bustos y Miguel Ángel Giampieri, quienes fueron convocados por el Tribunal Oral Federal 7 para prestar declaración.

El Tribunal Oral Federal 7 lleva adelante el juicio Cuadernos a la ex presidenta Cristina Kirchner Fotografía: Adrián Escandar

La última audiencia estuvo marcada por la ampliación de la declaración indagatoria del ex funcionario Roberto Baratta, uno de los principales acusados en el expediente. Durante su exposición, Baratta salió a desmentir afirmaciones realizadas por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y por Hilda Horovitz, ex esposa del remisero y arrepentido Oscar Centeno.

Con esta nueva jornada, el debate oral continuará incorporando prueba testimonial en una de las causas de corrupción más relevantes que tramita la Justicia federal, en la que se investigan presuntos pagos de sobornos vinculados con la adjudicación de obra pública y otros contratos estatales.