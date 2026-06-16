Judiciales

Juicio por los Cuadernos de la Corrupción: testigo recordó un vuelo en el que Daniel Muñoz viajó solo con una valija que no quiso despachar

Un oficial retirado de la Fuerza Aérea recordó que el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, viajó en una ocasión solo al sur con una valija de 23 kilos que no quiso despachar y llevó en la cabina del avión presidencial. “Era el único pasajero”

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El juicio oral por la causa conocida como los Cuadernos de la Corrupción se reanudó este martes con una nueva tanda de declaraciones testimoniales ante el Tribunal Oral Federal 7 que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados entre ellos ex funcionarios de su gobierno y empresarios.

El primer testigo de la jornada es José Videla, oficial retirado de la Fuerza Aérea, quien tripuló el Tango 10 en el que viajó el matrimonio presidencial de Néstor y Cristina Kirchner, secretarios y funcionarios.

En la audiencia se prevé escuchar además a Domingo Zelaya, Alejandro Paris, Luis María Cismondi, Walter Brun, José Luis Bustos y Miguel Ángel Giampieri, quienes fueron convocados por el Tribunal Oral Federal 7 para prestar declaración.

Audiencia Cuadernos declara Hilda Horovitz
El Tribunal Oral Federal 7 lleva adelante el juicio Cuadernos a la ex presidenta Cristina Kirchner Fotografía: Adrián Escandar

La última audiencia estuvo marcada por la ampliación de la declaración indagatoria del ex funcionario Roberto Baratta, uno de los principales acusados en el expediente. Durante su exposición, Baratta salió a desmentir afirmaciones realizadas por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y por Hilda Horovitz, ex esposa del remisero y arrepentido Oscar Centeno.

Con esta nueva jornada, el debate oral continuará incorporando prueba testimonial en una de las causas de corrupción más relevantes que tramita la Justicia federal, en la que se investigan presuntos pagos de sobornos vinculados con la adjudicación de obra pública y otros contratos estatales.

En pocas líneas:

12:46 hsHoy

“Me llamó la atención que no quiso que fuera en bodega”, dijo un ex piloto sobre la valija que llevó Muñoz

Sobre la valija que llevó el ex secretario de Néstor Kirchner en un vuelo que hizo en solitario a Rio Gallegos, el testigo Videla refirió : “Me llamó la atención que no quiso que fuera en bodega y la tuvo al lado de él durante todo el vuelo, era el único pasajero”.

Al ser preguntado por el juez del tribunal Germán Castelli, también dijo que le llamó la atención que Muñoz “no bajara en la plataforma del aeropuerto sino que le habilitaron una plataforma próxima a una de las cabeceras”.

Además recordó haber escuchado a otro piloto, Sergio Velázquez, hablar de vuelos en los que llevó solo a Muñoz al sur. Velázquez es un piloto civil que fue incorporado por Kirchner para integrar la tripulación que siempre estuvo conformada por miembros de la Fuerza Aérea.

12:21 hsHoy

Testigo recordó un vuelo en solitario de Daniel Muñoz con una valija que no despachó

José Videla, oficial retirado de la Fuerza Aérea, declaró que realizó vuelos para el traslado de autoridades nacionales. Explicó que en 2003 se desempeñó como ayudante del Jefe del Estado Mayor y luego pasó a la Jefatura III en el Edificio Cóndor, además de haber sido jefe de la base aérea de Río Gallegos.

También señaló que fue tripulante del Tango 10, aeronave que desde 2003 quedó afectada a la Presidencia de la Nación. Según relató, durante los primeros meses de la gestión de Néstor Kirchner el Tango 01 no se encontraba operativo, por lo que el Presidente utilizó el Tango 10 para sus traslados. Una vez que el avión presidencial volvió a estar en servicio, el Tango 10 pasó a ser utilizado principalmente para transportar a funcionarios y ministros.

Recordó un vuelo en el que viajó solo el secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz. “Recuerdo un vuelo donde fue él solo”, desde Aeroparque a Rio Gallegos, “solo con una valija que llevó adentro del avión, no dejó que la pusiéramos en bodega, para mi era para bodega, una valija mediana de las que son de 23 kilos. Dijo ‘no no la llevo yo’, y la dejó al lado de su asiento, eso me llamó la atención”. También recordó que cuando llegaron se retiró por un portón lateral, donde lo esperaban vehículos. “Entraron recogieron al pasajero y a su valija y se fueron”, dijo cuando la fiscal federal Fabiana León le preguntó si ese equipaje tuvo control.

Videla identificó entre los pasajeros habituales a los entonces secretarios privados Muñoz y Fabián Gutiérrez, este último secretario de quien en ese momento era la primera dama, Cristina Fernández de Kirchner.

Además, recordó que los fines de semana eran frecuentes los vuelos hacia Río Gallegos o El Calafate, en los que se trasladaba al matrimonio presidencial acompañado por sus secretarios privados. Y que también volaron para llevar síntesis de prensa al sur.

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