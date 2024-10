Procesado por el Vacunatorio Vip, cómo fue el paso de Ginés González García por tribunales

La Cámara Federal había confirmado ayer su procesamiento (Foto: Franco Fafasuli)

La Cámara Federal de Comodoro Py había confirmado ayer el procesamiento de Ginés González García en la causa por el “Vacunatorio Vip”. El expediente judicial acompañó al ex ministro de Salud en su enfermedad. Pero, además, la pandemia del coronavirus marcó a González García en tribunales. En ese expediente era acusado, pero en otro querelló a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por haberlo acusado de corrupción en las negociaciones con Pfizer por la compra de vacunas.

El ex ministro de Salud de los gobiernos de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Alberto Fernández falleció hoy a los 79 años en el Instituto Quirúrgico del Callao, donde luchaba contra un cáncer.

Su último paso por la función pública lo encontró al frente del Ministerio de Salud de la Nación cuando en 2020 ocurrió la pandemia del coronavirus. Dejó el cargo en febrero del 2021 cuando se conoció el caso del llamado “Vacunatorio Vip”. González García permitió que accedieran a las vacunas personas que no podían hacerlo porque en ese momento las dosis eran escasas y estaban destinadas al personal de salud y a los considerados estratégicos.

Quienes se vacunaron fueron el ex Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el diputado nacional Eduardo Valdés, el ex ministro Jorge Taiana, el ex presidente Duhalde y su familia, y el periodista Horacio Verbitsky, entre otros. Por el caso se inició una causa judicial en la que González García y otros funcionarios del Ministerio de Salud y del Hospital Posadas, de donde salieron las dosis, fueron imputados e investigados.

En un primer momento, el expediente fue cerrado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti pero luego reabierto por la Cámara Federal. El ex ministro fue citado a indagatoria. Pero la declaración se demoró por su estado de salud. González García pidió suspenderla por la enfermedad que atravesaba e intervino el Cuerpo Médico Forense que dictaminó que podía declarar pero recomendó que se hiciera por videoconferencia. Así se hizo, y el ex funcionario fue procesado por abuso de autoridad y peculado.

La defensa apeló y ayer la Cámara Federal confirmó el procesamiento. “Reservada para unos pocos, según criterios de utilidad y necesidad, la vacuna fue puesta al alcance de un grupo selecto que, por parentesco o por amistad, burló los esquemas impuestos a toda la generalidad”, dijeron en su resolución de ayer los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

Sobre González García, la Cámara señaló que “ejercía un control general sobre la distribución y administración de las vacunas. Como Ministro de Salud de la Nación desde el 10/12/2019 hasta el 19/2/2021, fue responsable de implementar las políticas necesarias para combatir los efectos de la pandemia provocada por el virus Covid-19, teniendo competencias en materia de salud”, explicaron los magistrados.

También señalaron que “dada su autoridad como responsable de la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 260/2020, que ampliaba la emergencia sanitaria, el ministro ejercía un control general sobre la distribución y administración de las vacunas”.

González García había demandado a Bullrich

Por la pandemia, González García inició una causa como acusador. Bullrich, entonces presidenta del PRO, lo acusó en mayo de 2021 de corrupción. La hoy ministra de Seguridad había dicho que González García pidió “tener un retorno” en las negociaciones con Pfizer por la compra de vacunas contra el coronavirus.

“Le hago saber que son absolutamente falsas y, en consecuencia, calumniosas e injuriosas para mi persona”, le respondió el ex ministro en una carta documento que le envió a Bullrich. Allí le pidió “su rectificación lisa y llana en forma pública, en el plazo de 48 horas. En caso contrario, procederé a iniciar las acciones penales y civiles que por derecho me corresponden”.

Bullrich no lo hizo y públicamente mantuvo la acusación. Así, el ex funcionario la querelló. Ambas partes tuvieron audiencias de conciliación en las que no llegaron a un acuerdo y la causa se encuentra en etapa de prueba. Por tratarse de una demanda civil, la familia de González García puede optar por continuar con la querella.