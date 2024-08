Quiénes son los primeros testigos que declararán en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

Los primeros testigos citados en la causa por las agresiones a Fabiola Yañez

La causa contra Alberto Fernández ya está en marcha. El fiscal Ramiro González enmarcó los hechos denunciados por Fabiola Yañez y dispuso las primeras medidas. Allí aparece la citación a los primeros testigos. Según dijeron a Infobae fuentes judiciales, la convocatoria formal comenzaría la semana próximas.

- María Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández. Su testimonio es clave. A partir de ella es que la justicia tomó conocimiento de las fotos de Fabiola golpeada. Fue cuando se analizó su teléfono, secuestrado en el marco de la causa de corrupción de los seguros que salpica al ex jefe de Estado. Cuando estalló aquel escándalo, Fernández dio una entrevista en la que dijo: “No puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así”. La indignación de Cantero y su marido, el broker Héctor Martínez Sosa, quedó expuesta también en esos chats. Fabiola Yañez confirmó ante la justicia que ella le contó a la secretaria de Alberto Fernández la violencia que sufría. Y le mandó las fotos de un ojo en compota y un moretón en el brazo, además de unos chats con Alberto Fernández. De eso será consultada por el fiscal Ramiro González cuando sea convocada.

-Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial. Fabiola asegura que fueron varios los episodios de violencia física que sufrió, pero recordó el episodio del golpe en el ojo. “Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, “que me hiciste”. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe termino la discusión. Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viaje igual, al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quede en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”, escribió en la primera presentación. Al declarar por zoom, Fabiola agregó que el médico no le preguntaba cómo habían sucedido los hechos. “No quería saber”, deslizó.

Fabiola Yañez y Alberto Fernández, protagonistas principales de la causa (Getty)

- Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández. Es una de las personas de máxima confianza de Alberto Fernández. Fue chofer, cadete, secretario, y hasta cuidador de Dylan. Rodríguez ya fue mencionado en la causa por la Fiesta de Olivos porque fue el encargado de confeccionar permisos truchos para circular, con el logo de Presidencia y su firma. Lo cierto es que Fabiola Yañez, en su denuncia, asegura haber vivido episodios de violencia dentro de la Quinta de Olivos. Incluso asegura que

-Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola. La ex primera dama aseguró que desde que se mudó a España el acoso y el hostigamiento es constante. Y que su madre tuvo que mudarse con ella para ayudarla a cuidar a su hijo.

-Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y una de las que estuvo en la fiesta de Olivos. Era la asesora de imagen de la entonces primera dama que cumplía funciones de ceremonial y asistente hasta aquel escándalo. Se distanciaron en malos términos luego de las acusaciones penales que pesaron no solo sobre el ex presidente y su pareja sino también para todos los invitados a esa reunión en medio de la pandemia. Sin embargo, Fabiola la incluyó en el relato que hizo durante cuatro horas al declarar por zoom ante los investigadores desde el consulado de Madrid. Según afirmó, en agosto de 2021, luego de una discusión originada por los mensajes que Alberto Fernández le remitió a Sofía Pacchi, el entonces presidente zamarreó a Yáñez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello.

-La periodista Alicia Barrios. “Es una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo, muy cercana al Papa Francisco y ella dijo que a Olivos entraban periodistas, y salían primeras damas, para volver a ser periodistas fuera de Olivos, en una nota periodística, es decir que es claro que se sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar”, había dicho Fabiola. La propia Alicia Barrios se encargó de confirmar el relato de Fabiola. Aunque dijo que nunca vio lesiones de violencia, agregó: “no hacía falta porque se notaba. Te das cuenta en el destrato”.