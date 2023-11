Caso Chocolate: la fiscal le pidió a la AFIP información sobre los 48 dueños de las tarjetas de débito

Julio Rigau, el puntero del PJ acusado de robar tarjetas de débito en la Legislatura bonaerense

La prisión preventiva de Julio “Chocolate” Rigau, ordenada ayer por el juez Guillermo Atencio, se transformó en un espaldarazo para la causa judicial que viene llevando adelante la fiscal Betina Lacki. Pero todavía hay dos decisiones pendientes que pueden cambiar el curso de la investigación: la Cámara de Apelaciones debe responder un planteo de los abogados del puntero, que reclamaron la nulidad de la causa, y luego el juez debe decidir si ordena la detención de los “jefes” de Chocolate: el concejal Facundo Albini y su padre, Claudio Albini, que durante años se desempeñó como subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense.

Con esas definiciones pendientes, la fiscal sigue adelante y ayer le pidió a la AFIP información sobre los 48 dueños de las tarjetas que tenía Rigau en su poder cuando fue detenido. Fue tras un pedido puntual de la Fundación Poder Ciudadano, que tiene el rol de querellante.

Lacki solicitó “información del padrón” y “grupos de interés” de esas personas. Pero rechazó reclamar datos sobre “bienes registrables” y “regímenes de facturación” porque todavía no se levantó el secreto fiscal sobre los 48 imputados.

Facundo Albini

Los dueños de las tarjetas habían comenzado a declarar como testigos, pero luego la fiscal los imputó a todos y pidió su detención. La definición está en manos del juez Atencio, que también debe decidir si ordena el arresto de los Albini.

El magistrado está esperando que se defina un pedido de nulidad presentado por los abogados de Rigau. El recurso fue elevado a la Sala III de la Cámara de Apelaciones de La Plata, la misma que en su momento declaró la nulidad de manera irregular, pero una serie de recusaciones demoraron la definición.

Facundo Albini acaba de renovar su banca como concejal de La Plata, en la lista que encabezó Julio Alak, y fue director de Control y Gestión de la Secretaría Administrativa de la Legislatura. Su situación judicial se agravó cuando se conocieron algunos de los mensajes que intercambiaba con Rigau.

Un informe preliminar sobre el teléfono del puntero reveló una conversación del 27 de agosto pasado, donde Albini, agendado como “Facu”, le envía varios mensajes reclamándole que si Rigau no quiere trabajar más con él que se lo diga y quedan en buenas relaciones. Ante la falta de respuesta, Albini le habla de dinero: “Te llevas 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estas. Siento que me estás faltando el respeto a mi y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”.

El chat entre Facundo Albini y Julio Rigau

El 5 de septiembre, apenas cuatro días antes de su detención, Rigau le mandó a Albini una foto de un comprobante de movimientos bancarios. Ese mismo comprobante estaba entre los tickets secuestrados a “Chocolate” el día de su detención.

Para la fiscal Betina Lacki, los chats de Rigau no dejan dudas sobre el rol que tenía cada uno en la asociación ilícita. “Del citado intercambio de mensajes da cuenta el monto obtenido por parte de Rigau como contraprestación por su aporte a la asociación y el encuadre temporal de la misma que se adapta, en líneas generales, a la sostenida en la hipótesis fiscal descripta en la materialidad ilícita”, dijo.

Claudio Albini no aparece en los mensajes, pero hay varias referencias a ese ex funcionario en el teléfono de Rigau. El 18 de agosto, en una conversación con un hombre agendado como “Chispa”, Rigau menciona a Albini. “Negro negro negro negro negro, escuchame una cosa, ehhh... que quedaste con el gordo porqueee Claudio hoy me preguntó si, como veía... como venía eso y para el lunes, tengo que tener finiquitado ese tema”.

El juez Atencio dictó ayer la prisión preventiva de “Chocolate” Rigau y además rechazó un pedido de excarcelación extraordinaria por lo que el puntero seguirá detenido y más cerca de un juicio oral. “La pena en expectativa que se espera como resultado del proceso, la cantidad de hechos perpetrados, el alto monto dinerario defraudado, la posibilidad cierta de influencia hacia otros posibles imputados y la pena en expectativa prevista para el delito enrostrado, hacen posible afirmar que existen peligros procesales que permiten sostener la procedencia del encarcelamiento preventivo”, sostuvo el juez.

La trama de corrupción por ahora sigue restringida a Rigau. Pero la Fiscalía ya tiene pruebas que el entramado de corrupción con fondos y contratos de la Legislatura bonaerense tiene otros protagonistas. Hay más Chocolates.

El mapa de los cajeros que usaba el puntero del PJ

El 18 de agosto pasado, a las 5:30 de la madrugada, Rigau se cruzó en el cajero de Plaza San Martín con un hombre y una mujer que también se dedicaban a retirar dinero con tarjetas ajenas. Tenían 17 y 16 tarjetas en su poder. De las imágenes de las cámaras de seguridad se infiere que se conocían con el puntero. “Pasados un minuto del inicio del video se advierte que arriba al lugar Julio Segundo Rigau, circunstancia ante la cual el sujeto del sexo masculino se inclina hacía atrás y mira hacía el nombrado, en un gesto que puede interpretarse como un saludo”, detalló la fiscal Lacki.

No fue la única vez que se cruzaron en los cajeros de la calle 47. También hay registros del 17 de agosto y del 11 de agosto. En todos los casos hay un intercambio de miradas y de gestos.

El último encuentro fue el 5 de septiembre, cuatro días antes de la detención.

La fiscal Lacki quiere identificar a ese hombre y a esa mujer cuanto antes para saber si eran parte de la misma banda o si había otras bandas operando en paralelo.